12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), учрежденная в 1948 году ООН, – организация, в состав которой входят 194 государства, главная задача которой заключается в разрешении международных проблем, связанных со здоровьем населения Земли.







В Уставе ВОЗ четко говорится о том, что именно здоровье – одно из основных прав каждого человека вне зависимости от расовой, религиозной принадлежности, политических взглядов, его экономического или социального положения. Исходя из цели организации, которая заключается в создании здорового будущего для людей во всем мире, ВОЗ представила 12 правил здорового питания







В своем отчете представители ВОЗ подчеркивают, что потребление излишне калорийной, жирной, слоеной и сладкой пищи населением планеты с каждым днем стремительно увеличивается, и вопрос о здоровом питании становится все более острым. Здоровое полноценное питание – гарантия безопасности человечества, именно оно помогает защитить себя от множества заболеваний неинфекционного происхождения, например, сердечно-сосудистых заболеваний, которые наравне с диабетом и онкологическими заболеваниями признаются наиболее опасными для человечества.







Итак, основные принципы здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения:



1. Пища должна быть разнообразной, а вовсе не суперкалорийной, и предпочтение стоит отдавать прежде всего продуктам растительного происхождения (а в жаркую летнюю погоду вообще стоит отдавать предпочтение вегетарианскому типу питания, ибо белок увеличивает обмен веществ на 40 процентов, а это сильно разогревает организм, который в жару и без этого нуждается в охлаждении. Если уж организм очень нуждается в белке, можно включить в рацион яйца.







2. Сложные углеводы крайне полезны и необходимы, поэтому ежедневно следует употреблять в пищу цельнозерновой хлеб, каши из цельных круп, бобовые.







3. Ежедневный рацион непременно должен включать в себя 400 и более граммов свежих, или термически обработанных, соответствующих сезону и желательно местного происхождения фруктов.







4. Индекс массы тела необходимо поддерживать в пределах ИМТ*18,5 – 25 (индекс массы тела – это показатель соответствия массы человека и его роста, позволяющий оценить нормальна ли масса тела). Поддерживать ИМТ на должном уровне поможет ежедневные физические упражнения и нагрузка.







5. Жизненно важен и необходим контроль, употребляемых в пищу жиров. Для здорового питания показаны ненасыщенные жиры, которые должны составлять менее 30% от дневного рациона, употребляемого в пищу.







6. Эксперты ВОЗ рекомендуют значительно уменьшить употребление мясных продуктов с высоким процентным содержанием жира, заменив их нежирным мясом, рыбой, бобовыми.







7. Если вы предпочитаете молочные продукты, то следует выбирать молоко, кефир, йогурт, сыр с низким содержанием жиров.







8. Необходимо значительно уменьшить потребление сахара, поэтому продукты с низким его содержанием более предпочтительны и безопасны для вашего здоровья. Особенно рекомендуется ограничить употребление сладостей и сладких газированных напитков.







9. Количество соли, употребляемой вами в течение дня, не должно превышать 5 граммов, что примерно составляет одну чайную ложку.







10. Алкоголь – неполезный для здоровья человека продукт. Поэтому в идеале его не употреблять вообще, ну или, по возможности, значительно уменьшить его количество.







11. Для того чтобы уменьшить содержание жиров в пище, эксперты советуют готовить ее безопасно, то есть пищу следует запекать, проваривать и готовить на пару, а не жарить.







12. И еще, грудное вскармливание детей до 6 месяцев, а в возрасте от 6 месяцев до 2 лет – грудное вскармливание в сочетании с правильным дополнительным питанием, обезопасит вашего ребенка от ожирения и развития неинфекционных заболеваний у него в будущем (детское ожирение считается одной из самых серьезных проблем в сфере здравоохранения в XXI веке).







Как видите, советы просты и абсолютно выполнимы. Поэтому не стоит гробить свой организм вредными продуктами, достаточно просто перейти на правильное питание, и тогда вы не только избавитесь от лишних килограмм, но и приведете свой организм в норму.



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