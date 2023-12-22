Как джин стал самым популярным напитком в Лондоне XVIII века и чуть не разрушил нравственные устои

В XVIII веке Лондон был жалким местом для жизни и существования, как и любой другой город. Британия переживала Малый ледниковый период (один из самых холодных периодов в истории). Из-за этого многих людей вытесняли из деревенской жизни в столицу, где жизнь была нестабильной. Состояния можно было сколотить и потерять за один день, а это в свою очередь привело к повсеместной бедности. Но в скором времени было найдено от всего этого противоядие - прозрачная жидкость под названием «Мадам Женева», или сокращенно «Джин».
Предыстория
Лондон в XVIII веке.
После того, как Яков II Английский (он же Яков VII Шотландский) бежал из страны, его дочь Мария II и её муж Вильгельм Оранский взошли на английский престол в совместном правлении. По словам автора Патрика Диллона, как только голландский принц стал королём Англии Вильгельмом III, Лондон в миг наводнился «Мадам Женевой». Джин был явно голландским спиртным напитком, который англичане не пили до воцарения Вильгельма.
Слева направо: Яков II (VII). \ Бегство короля Якова II после битвы на реке Бойн. Художник Эндрю Каррик Гоу.
До появления «Мадам Женевы» в Англии люди собирались в специально отведённых местах, чтобы выпить пива и вина, но при этом пьяный раздор и шумиха были минимальными. Стоит также отметить тот факт, что действовали различного рода запреты, в том числе и на французский бренди со времён правления Карла II. В дополнение к этому в 1690 году парламент принял Закон «о поощрении перегонки спиртных напитков из кукурузы». Кукуруза (которая была общим названием для любой зерновой культуры, такой как пшеница) раньше использовалась для выпечки хлеба, но после принятия закона она стала доступна производителям джина для перегонки спиртных напитков.
Мадам Женева
Джиновая лавка, Джордж Крукшанк, 1829 год. \ Фото: historyhit.com.
«Мадам Женева» - это джин, настоянный на ягодах можжевельника. Бедняки, наводнившие Лондон своими импровизированными подсобными джиновыми лавками, не имели средств для приобретения качественных ароматных и растительных компонентов, которые придают джину его особый вкус. Чаще всего они использовали различного рода дешёвые ароматизаторы, древесные отходы, сомнительного качества травы, а также подмешивали скипидар и серную кислоту в спирт.
Можжевеловая веточка, Дэвид Блэр. \ Фото: iiif.wellcomecollection.org.
Поскольку не было никаких правил по изготовлению джина, с точки зрения того, что использовалось, как это было сделано, где это было сделано и сколько было сделано, каждый как хотел, так и готовил этот напиток. Парламент был заинтересован лишь в одном. В том, чтобы позволить фермерам продавать своё зерно в огромном количестве.
Джиномания
Джиномания.
В книге Патрика Диллона «Джин: оплакиваемая смерть мадам Женевы» автор обсуждает, почему люди пили так много джина в Лондоне в начале 1700-х годов. Одна из причин заключалась в том, чтобы следовать моде высших классов, которые испытывали ненасытную жажду «Мадам Женевы». Другой причиной была поддержка местной торговли. Третьей причиной было огромное количество доступного джина: только в 1713 году лондонские винокурни произвели два миллиона литров спирта-сырца для населения примерно в шестьсот тысяч человек.
Похоронная процессия мадам Женевы, 1751 год\ Фото: bitterbooze.com.
Самая веская причина, по которой у лондонцев развилась такая глубокая зависимость от «Мадам Женевы», заключалась в том, что распитие джина давало возможность временно избавиться от страданий нищеты. Одна женщина рассказала судье, что пила его, «чтобы согреться от сырости и холода», пока работала в своём рыночном ларьке. В противном случае, как она утверждала в своём заявлении, она не смогла бы вынести долгие часы, тяжёлый труд и ужасную погоду. И совсем неудивительно, что её ситуация позволяет легче понять лондонское увлечение джином, потому что таких как она было сотни тысяч.
Джин-Лейн
Джин-Лейн, Уильям Хогарт, 1751 год.
Никто не запечатлел лондонское увлечение джином более убедительно, чем художник Уильям Хогарт. В своей гравюре под названием «Джин-Лейн» он изобразил опустошение, которое джин навлёк на его собратьев-лондонцев. Закусочная на переднем плане приглашает людей войти, обещая, что они смогут «выпить за пенни, а также напиться до потери пульса за два пенса».
Справа изображен мертвенно-бледный мужчина, который, возможно, уже мёртв, с чашкой для питья в одной руке и бутылкой джина в другой, а над его головой видны две молодые девушки, пьющие джин. Слева - мужчина, который дерётся с собакой из-за кости. Позади него плотник продаёт инструменты ростовщику, чтобы тот мог позволить себе больше джина. На заднем плане мёртвую женщину кладут в гроб, а её маленького ребёнка оставляют сидеть на земле рядом с ним. Рядом с ними пьяный мужчина, который в своём безумном оцепенении насадил пробегающего мимо ребёнка на пику, испуганная мать ребёнка кричит на него, но он, кажется, ничего не замечает. В правом верхнем углу картины видна одинокая фигура, свисающая со стропил на чердаке, очевидная жертва самоубийства и лондонского помешательства на джине.
Мадам Женева.
Центральная фигура в «Джин-Лейн» - мать, которая так напилась джина, что её ребёнок выпал у неё из рук и упал на улицу внизу. Её ноги покрыты язвами сифилитического дерматита, а это говорит о том, что она занялась проституцией, чтобы подпитывать своё пристрастие к джину.
Помимо данной работы, существует множество других заметок и рассказов о помешательстве джином. Например, «Лондонский Журнал» опубликовал несколько историй на эту тему. Одна из них - о безумно пьяной женщине, которая не смогла вовремя прийти в себя, чтобы выбраться из горящей комнаты. Другая - о мужчине, который умер на месте после того, как выпил джин. Но самая трагическая из всех, связанных с лондонским помешательством на джине, является история Джудит Дефур.
Джудит Дефур
Подробности судебного разбирательства по делу Джудит Дефур, 1734 год.
Джуди родилась в 1701 году. На тот момент ей было около тридцати лет, когда лондонское помешательство на джине стало на пике популярности. Когда Джудит исполнился тридцать один год, она родила дочь по имени Мэри. К тому времени, когда девочке исполнилось два года, её мать отдала малышку в детский дом, потому что у неё не было средств для ухода за ребёнком. Однако она поддерживала с ней связь и частенько брала на выходные на прогулку.
Однажды в субботу в конце января 1734 года Джудит и её подруга пришли в детский дом, чтобы забрать Мэри. Когда они ушли, согласно судебным протоколам, две женщины отвели малышку в близлежащее поле, сняли с неё одежду и туго повязали ребёнку на шею льняной платок, чтобы она не плакала. Затем Джудит и её подруга положили задушенную девочку в канаву и бросили её, забрав с собой одежду ребёнка. Они вернулись в город, где продали детскую одежду за гроши. Затем они разделили деньги между собой и потратили их на выпивку, прикупив джин. Мэри была найдена мёртвой в канаве, где её оставила мать. Благодаря свидетельским показаниям, Джудит была быстро задержана, признана виновной в убийстве и казнена в марте 1731 года.
Запрет на джин
Вид на Лондон с восточной стороны в 1751 году. \ Фото: warwick.ac.uk.
Увлечение лондонским джином окончательно прекратилось в 1751 году, когда парламент принял Закон о продаже спиртных напитков. К этому моменту правительство осознало, какое поистине ужасное воздействие на общество оказывает лондонская одержимость дешёвыми спиртными напитками. Этот закон был создан потому, что джин был признан главной причиной лени и преступности в городе. Во время своего пика в 1730-х годах лондонцы выпивали по две пинты джина в неделю.
Парламент и религиозные деятели уже дважды пытались обуздать пристрастие Лондона к джину, один раз в 1729 году и один раз в 1736 году, с помощью законов, которые повышали налоги и вводили лицензионные сборы за производство и продажу джина. Однако они были отменены, когда рабочие классы начали бунтовать на улицах Лондона в 1743 году.
Интерьер лондонской кофейни, 1690-1700 годы, Лондон. \ Фото: voices.uchicago.edu.
Закон о джине 1751 года вновь ввёл финансовые ограничения для производства и продажи спиртного напитка, но на этот раз у парламента был туз в рукаве. Они предложили жителям Лондона более освежающую и менее вызывающую привыкание альтернативу — чай. Ранее чай был напитком, который могли позволить себе только богатые люди, но за период с 1720 по 1750 год импорт чая Британской Ост-Индской компанией увеличился в четыре раза. К 1760-м годам один наблюдатель отметил, что бедняки были заядлыми любителями чая: даже нищих можно было увидеть за чашкой чая в городских переулках.
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