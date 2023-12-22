Жертвы моды эпохи Возрождения: Зачем женщины брили лоб и избавлялись от ресниц

Порой рассматривая полотна с изображением женщин эпохи Возрождения, создается ощущение, что на их портретах чего-то недостает. А все дело в том, что художники тех времен писали картины во времена странной и даже дикой для нас моды. Возможно, многие замечали, что красавицы эпохи Ренессанса изображены без бровей, ресниц и даже части волос.
Как изменила мир эпоха Возрождения
Ренессанс или Возрождение — это уникальная культурная эпоха мирового значения, которая сменила Средневековье, а в будущем дала толчок Просвещению и Новому времени. Это яркая эпоха культурного, политического и экономического «возрождения» Европы после Средних веков. Первые признаки Ренессанса зародились на просторах Италии в XIII-XIV веках, но прочно закрепились примерно в 20-х годах XV века, достигнув своего пика в конце этого столетия. К слову, в других странах эта эпоха началась намного позже.
Ренессанс ознаменовался расцветом искусств. Тогда появились такие известные имена, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли, Рафаэль и прочие известные художники. Также Ренессанс дал толчок новым открытиям в философии и литературе, подарив миру талантливых писателей, ученых, мыслителей, государственных деятелей и прочих. По мнению исследователей, эпоха Возрождения помогла преодолеть расстояние между Средневековьем и современной цивилизацией.
Лишние волосы, брови и ресницы
Идеалом красоты в эпоху Ренессанса считалась длинная шея, чрезмерно бледное лицо, очень высокий лоб
В эпоху Возрождения в бургундской и флорентийской моде было странное веяние — девушки брили лоб для создания необходимой прически. Представительницы высших кругов XV столетия, в дань модной тенденции, были вынуждены еще и сбривать свои брови. Законодательницей такой диковиной моды считается королева Франции Изабелла Баварская, жена Карла VI Безумного.
По записям современников Изабеллы, она была красивой женщиной. Это доказывает еще и то, как она с первой встречи влюбила в себя Карла VI. Чтобы сохранять как можно дольше свою красоту, королева использовала всю уходовую косметику, которая была в то время. Она делала маски для лица на основе крови и внутренностей животных и птиц, купалась в молоке, для нее привозили крокодильи мускусные железы, которые были в дефиците и являлись важным ингредиентом в чудо-мазях для лица.
Чтобы быть еще более привлекательной, Изабелла придумала несколько странных способов, которые, по ее мнению, были истинным украшением женщины. Королева Франции стала родоначальницей моды на платья с глубоким декольте и высокие головные уборы, под которые, кстати, необходимо было специально выбривать лоб и брови. Считалось, что при сбривании волос на лобной и височной части лицо становилось более узким и утонченным. К счастью, такая мода не особо долго была в обиходе у красавиц, однако еще долго было принято гладко зачесывать волосы назад под головной убор.
Как утверждают многие источники, Изабелла Баварская вела достаточно развратный образ жизни и была замечена в изменах супругу. Хотя, не исключено, что все это не что иное, как выдумка ее недоброжелателей, ведь такое встречалось сплошь и рядом в политических кругах.
Французская королева Изабелла Баварская считается основоположницей мод на платья с глубоким декольте и высокие головные уборы
Художники Раннего Ренессанса в основном были ориентированы на античные представления о человеке и мире в целом, поэтому людей изображали на картинах практически безэмоциональными, отрешенными, будто неземными. Хотя представления об истинной красоте дам в эту эпоху далеки от тех, что были в древние времена. Ведь, например, римлянки и гречанки делали ставку на естественность, чего не скажешь о женских представителях аристократии Европы конца XV столетия.
Итальянки, француженки и немки тех времен пытались избавиться от всех волос на лице. Модницы прибегали к выщипыванию бровей, а иногда и вовсе сбривали их. Многие считают, что загадочности и необычности известнейшей картине «Мона Лиза» придает именно отсутствие у ее героини бровей. В основном женщины избавлялись от бровей не для придания некой одухотворенности своему облику, а просто подражая другим модницам того времени. Стоит заметить, что в начале XVI века образ Моны Лизы начал казаться неестественным, и даже на одной из копий этой картины уже были нарисованы брови.
Есть мнение, что загадочность картине Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» придает именно отсутствие бровей
Писк моды или последствия болезни?
Большое количество ученых-историков считают, что в то время женщины брили лоб не только из-за требований моды. Есть версия, что у многих женщин волосы выпадали из-за болезни, поэтому другие просто решили подражать им, чтобы не акцентировать внимание на таких последствиях хвори. Ведь от болезни не был застрахован никто, независимо от положения в обществе. Гигиена и уровень жизни Европы в давние времена были далеки от идеальных, поэтому болезни распространялись с огромной скоростью.
Частым заболеванием в то время был рахит, после которого у переболевших им детей появлялось облысение передней части головы. Так что неудивительно, что в таких изменениях внешности нашли некий шарм и утонченность, сделав из этого модное веяние. Идеалом красоты тогда считалась длинная шея, чрезмерно бледное лицо, очень высокий лоб.
Дошло до того, что чем больше был лоб у женщины, тем она была привлекательнее и статуснее. Для достижения такого эффекта женщины и шли на кардинальные меры, сбривая несколько сантиметров волос надо лбом, а иногда еще и затылком, в зависимости от запросов модницы. А кто-то даже выщипывал еще и ресницы с бровями, тем самым лишая себя абсолютно всех волос на лице. В этом можно убедиться, посмотрев на полотно Петруса Кристуса «Портрет девушки», написанном в 1460 году.
К слову, есть упоминания, что не только женщины избавлялись от «ненужных» волос, данную моду подхватили и некоторые мужчины. Но не всем пришлась по вкусу такая мода. К примеру, писатель Жоффруа де ла Тур Ландри писал дочерям послания с наставлением не избавляться от волос, дарованных природой.
К слову «плешивые» женщины были не самым необычным из того, что можно увидеть на полотнах эпохи Ренессанса. Например, были придворные дамы, которые абсолютно не стесняясь позировали с одной обнаженной грудью. Были странные моменты и у мужчин: на многих картинах можно увидеть гульфики, считавшиеся модным декоративным элементом.
На фото слева -Агнес Сорель, любовница французского короля Карла VII (сына Изабеллы Баварской), справа - король Генрих VIII с гульфиком
Головные уборы для «вытягивания» лица
Пик избавления от «лишних» волос пришелся на конец 1390-х — 1470-х годов. Тогда достопочтенным дамам приходилось нагромождать на своих головах модные в то время головные уборы, из-под которых не должны были выглядывать волосы. С приходом этой моды волосы стали чем-то ненужным и в какой-то мере даже постыдным элементом женского образа.
Из-за того, что волос не было видно под головными уборами, женщины казались лысыми. Это легко можно увидеть на портретах эпохи Возрождения. Например, на полотне Михаэля Пахера, где изображена герцогиня Мария Бургундская.
Одним из главных головных уборов был атур, называемый также геннин. Впервые он появился в конце XIV века при французском дворе, но не терял свою актуальность на протяжении еще практически ста лет. Атур - высокий каркас из китового уса, металла, накрахмаленного полотна или же просто твердой бумаги, покрытый сверху шелком или другой дорогой тканью. В основном атур был выполнен в виде конуса или трубы, но бывали и другие формы, например, двухугольная или полумесяц. К атуру прикреплялась длинная вуаль, иногда даже достающая практически до пят.
Головной убор атур, называемый также геннин, эннин или эннен был на пике популярности в эпоху Ренессанса
Геннин для женского пола был самым легким способом показать свою статусность и состоятельность. Чем более увесистой была конструкция, тем более высокое положение занимала ее обладательница. Иногда геннины были настолько высокими, что дамам приходилось хорошенько наклоняться для того, чтобы они могли пройти в проем двери.
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