Жертвы моды эпохи Возрождения: Зачем женщины брили лоб и избавлялись от ресниц

Как изменила мир эпоха Возрождения

Лишние волосы, брови и ресницы

Идеалом красоты в эпоху Ренессанса считалась длинная шея, чрезмерно бледное лицо, очень высокий лоб

Французская королева Изабелла Баварская считается основоположницей мод на платья с глубоким декольте и высокие головные уборы

Есть мнение, что загадочность картине Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» придает именно отсутствие бровей

Писк моды или последствия болезни?

На фото слева -Агнес Сорель, любовница французского короля Карла VII (сына Изабеллы Баварской), справа - король Генрих VIII с гульфиком

Головные уборы для «вытягивания» лица

Головной убор атур, называемый также геннин, эннин или эннен был на пике популярности в эпоху Ренессанса