Хитрости, которые пригодятся даже повару со стажем

Даже если вы чувствуете себя на кухне, как рыба в воде, и можете проводить в обществе плиты много часов подряд, вряд ли в вашей копилке будут лишними лайфхаки, которые облегчат готовку и сделают ваши блюда еще вкуснее. Делимся несколькими полезными хитростями, которые точно пригодятся на кухне.







Хитрость 1: Как сделать пиццу в вафельнице?

Хитрость 2: Как хранить лук в холодильнике?

Хитрость 3: Как приготовить пышный бисквит?

Хитрость 4: Как избавить огурцы от горечи?

Хитрость 5: Как приготовить идеальный открытый пирог?

Хитрость 6: Как не переборщить со специями в блюде?

Хитрость 7: Как сделать котлеты сочными?

Хитрость 8: Как избежать лишнего жира при жарке мяса?

Хитрость 9: Как приготовить пышный омлет?

В вафельнице получается очень вкусная пицца.Многие умеют готовить классическую пиццу в духовке, но обычно на нее уходит слишком много времени, особенно если в основе – дрожжевое тесто. К счастью, есть более простой, быстрый, но не менее вкусный рецепт этого знаменитого итальянского блюда. Все, что вам нужно сделать – приготовить обычное тесто на вафли, только без сахара, добавить в него ингредиенты, которые вы обычно кладете в пиццу (сыр, помидоры, колбасу, грибы), а затем залить его в вафельницу.Получатся вкусные и аккуратные мини-пиццы, которые идеально подойдут в качестве завтрака или перекуса. Желательно подавать их на стол горячими, тогда сыр будет аппетитно тянутся. Кстати, такое блюдо отлично подойдет для встречи нежданных гостей, ведь готовится в два счета.Заверните лук в пакет или пищевую пленку.Если после готовки у вас остался неиспользованный лук, который вы не только почистили, но уже и нарезали, советуем не выкидывать его в мусорное ведро, а убрать в холодильник. Если же вы боитесь, что другие продукты «заразятся» от овоща специфическим запахом, воспользуйтесь следующей хитростью. Оторвите кусочек бумажного полотенца, сложите в несколько слоев, чтобы не порвался и положите внутрь лук. Целлюлоза впитает неприятный аромат, и он не пропитает остальные продукты в холодильнике.Крупные кусочки также можно обернуть в пищевую пленку или положить в герметичный контейнер, на дне которого лежит салфетка. Она нужна для того, чтобы впитывать лишнюю влагу. Обратите внимание, что измельченный лук можно хранить в холодильнике не больше четырех дней.Если соблюдать рекомендации, бисквит получится пышным.Многие хозяйки любят печь: пироги, булочки, печенье – все это дается им легко и просто. Но когда дело доходит до бисквита, начинаются проблемы. Дело в том, что он требует максимальной точности. Если упустить хотя бы одну мелочь, бисквит не поднимется, получится сухим, жестким не пропитается кремом. Вот несколько секретов, которые позволят сделать его идеальным:• Все ингредиенты, которые вы используете для приготовления бисквита, должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника хотя бы за пару часов.• Добавляйте в тесто крахмал – 15 граммов на 200 граммов муки.• Белки и желтки взбивайте отдельно. Когда будете отделять их друг от друга, следите за тем, чтобы ни одна капля желтка не попала в белковую массу, иначе она не взобьется.• Предварительно охладите форму для запекания, застелите ее промасленным пергаментом, и только потом выкладывайте тесто.• В зависимости от диаметра формы, выпекайте два или даже три коржа. Не выливайте в форму сразу все тесто, иначе корж получится забитым и плохо поднимется.Замочите огурцы в молоке.Часто свежие овощные салаты портит всего один ингредиент – горький огурец. Чтобы не пришлось выбрасывать блюдо целиком, хозяйки сначала пробуют овощ – то, что горчит, отправляют в мусорное ведро, а вкусные плоды добавляют в салат. Однако есть и другое решение проблемы. Оказывается, чтобы огурцы не горчили, их нужно очистить от кожуры и залить молоком примерно на 10 минут. Благодаря такой нехитрой процедуре, горечь уходит. Отличное решение, которое и сэкономить помогает, и вкусный салат на стол подать.Вставьте в пирог макароны.С одной стороны, открытые пироги не слишком сложные в приготовлении, но с другой – есть много нюансов, особенно связанных с начинкой. Если не соблюдать технологию, в процессе выпечки она вытекает, пачкая противень и борты пирога. Как справиться с этой проблемой? Очень легко, достаточно лишь вооружиться…макаронами!Да-да, вы все правильно поняли. Просто воткните в начинку полые макаронные изделия, например, перья, и расслабьтесь. Когда начинка начнет нагреваться, она не вытечет в противень, а поднимется по отверстиям в макаронины. Вот такой вот интересный способ. Единственный нюанс состоит в том, что макароны в процессе выпечки пирога тоже будут готовиться, и в конце вам придется вытаскивать из начинки полусваренные пшеничные изделия.Сначала насыпьте специи в блюдце, а затем высыпьте в суп.Наверняка вы обращали внимание, что фуд-блогеры в своих видео-рецептах всегда насыпают нужные специи в маленькие тарелочки, и только потом добавляют их в блюдо. Казалось бы, зачем так заморачиваться и вымазывать посуду, если можно насыпать перец или, например, имбирь прямо из упаковки. Однако у такого решения есть целый ряд минусов.Во-первых, сложно контролировать количество добавленных приправ. А во-вторых, тепло и влага, которые исходят от супа или другого кипящего блюда портят вкус и аромат специй. Поэтому либо берите пример с фуд-блогеров, либо насыпайте пряности сначала в ложку, а затем уже в блюдо. Так вы сохраните их качество.Добавьте в фарш сахарВ интернете много пишут о том, что для сочности котлет в фарш нужно добавлять хлеб, натертые на терке овощи (картофель, кабачок), растопленное сливочное масло. Однако мало кто говорит, что сахар также является прекрасным усилителем вкуса и делает котлеты более сочными. Здесь главное – не переборщить. Вряд ли члены вашей семьи оценят сладкое мясное блюдо. На один килограмм фарша понадобится одна столовая ложка сахара. Он задержит мясной сок внутри котлет, и во время жарки они не станут сухими.Добавляйте в сковороду с мясом хлеб.Мало кто знает, но хлеб обладает пористой структурой, благодаря чему отлично впитывает в себя не только посторонние запахи, но и некоторые жидкости. Если вы боитесь, что мясо получилось слишком жирным, просто положите кусочек хлеба в сковороду, например, со свининой. Он быстро устранит излишки жира, и можно будет подавать вкусное мясо на стол.Кстати, хлеб поможет и в том случае, если вы добавили в блюдо слишком много масла. Он впитает в себя все лишнее, главное – не пропустить момент, когда кусочек слишком размякнет и начнет распадаться на мелкие частички, иначе потом достать его со сковороды будет очень сложно.Выливайте яйца в сковороду через шумовку.Несмотря на то, что омлет относится к разряду простых блюд, приготовить его так, чтобы он получился идеальным – очень сложно. Яйца могут получится слишком сухими, прилипнуть к сковороде или вовсе не подняться. Если вы уже отчаялись приготовить пышный омлет, попробуйте использовать шумовку. Да-да, вы все правильно поняли. Когда вы хорошо взобьете яйца (лучше всего это делать миксером), вылейте их на горячую сковороду, смазанную сливочным маслом, через шумовку. В результате блюдо выйдет очень нежным, воздушным и вкусным.