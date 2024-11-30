Предметы, которым не место в современном интерьере

Стильный гармоничный интерьер – мечта каждого владельца квартиры, да вот только мало кто придаёт значение деталям, которые его-то и портят. Рассказываем, отчего стоит избавиться в первую очередь, дабы добиться желаемого результата.







1. Никаких виниловых наклеек

2. Долой магнитики

3. Наведите порядок в сувенирах

4. Не гонитесь за дешёвыми картинами (в том числе, напечатанными на холсте)

5. Вечно поникшие комнатные растения

6. Не используйте декоративные украшения для стульев

7. Наведите наконец-то порядок в ванной комнате

8. Избавьтесь от непонятных ковров и ковриков

Вместо виниловых наклеек на стены, выбирайте либо нейтральную, либо креативную покраску.В последнее время виниловые наклейки пользуются огромной популярностью. Их клеят не только на стенах в детской комнате, а и украшают ванные, кухни, прихожие и спальни. С одной стороны – есть где разгуляться творчеству и проявить фантазию, с другой – всё это выглядит максимально нелепо и аляповато. Запомните, даже самые красивые и современные наклейки — временное решение, использовать их на постоянной основе нет смысла, поскольку всё это портит и дешевит интерьер. Если душа требует перемен, то лучше всего сделать декоративно-креативную покраску стен. Таким образом квартира заиграет новыми красками и не будет казаться скучной, если вам надоели однотонные и скромные обои.Вместо того чтобы цеплять магниты на холодильник, приобретите под них доску.Признавайтесь, а вы тоже из каждой поездки привозите несколько магнитиков, которые благополучно цепляете на холодильник, умиляясь им? Воспоминания бесценны (тут не поспоришь), но нужно понимать одну простую вещь – подобного рода элементы декора создают визуальный шум, «съедая» пространство. Здесь важно подойти с умом и вместо того, чтобы захламлять со всех сторон холодильник, купите чёрную магнитную доску (можно в симпатичной декоративной рамке).Разместите её где-нибудь в удобном месте (необязательно на кухне, это может быть прихожая, гостиная, балкон или детская комната). Развесьте на ней магниты в произвольном порядке или же наоборот — создайте композицию. Таким образом у вас получится оригинальное панно, которое можно использовать вместо настенной или напольной картины.Придерживайтесь единого стиля при выборе сувениров и элементов декора.Сувениры – ещё одна причина, по которой квартира напоминает музей, а не эстетичное жилое пространство, наполненное уютом и умиротворением. Если вы любите привозить из отпуска различные декоративные мелочи, то делайте это с умом. Выбирайте предметы в одном стиле (например, пусть это будут статуэтки слонов, котов, городов или местных достопримечательностей). Таким образом вы добьётесь гармонии. Или же привозите крупные предметы, что-то типа напольных ваз, настенных масок, изысканных подсвечников, редких книг и т.д. Главное, чтобы все предметы дополняли друг друга и не выбивались из общей концепции и картинки.Замените картины, напечатанные на холсте на современные постеры.Какой бы красивой ни была, напечатанная на холсте картина – она в любом случае смотрится дёшево (как правило, из-за некачественной натяжки и печати). Тем более, если таких «произведений искусства» несколько и все они абсолютно разные между собой как по размеру, так и по тематике. Хотите украсить интерьер? Тогда присмотритесь к современным постерам. Выбирайте те, которые лучше всего вписываются в общее пространство, но при этом не сливаются с ним, а служат акцентной деталью. Это могут быть принты\арты под стеклом, или же наоборот – на деревянных\картонных дощечках. Главное, чтобы все они были в едином стиле и подходили по цветовой гамме не только к стенам, а и предметам мебели\декору.Приведите комнатные растения в порядок.Стоит ли говорить о том, что комнатные растения творят чудеса (они снижают уровень стресса, очищают воздух и создают весьма комфортную и уютную обстановку)? Благодаря им можно не только озеленить, а и оживить даже самый скромный интерьер. Но есть одна проблема – вечно поникшие растения вряд ли станут главным украшением квартиры, наоборот – они создадут отталкивающий эффект. Поэтому, если вы не умеете ухаживать за орхидеями, декоративными розами и другими цветами, обратите внимание на суккуленты, змеевики, путосы, филодендроны и паукообразные растения – все они достаточно неприхотливы в уходе, но при этом отличаются своей красотой и сочностью листьев. Так что зелёный уголок будет обеспечен.Перестаньте украшать стулья.Подушки, накидки, банты и рюши – призваны украшать стулья, но на деле всё это редко вписывается в интерьер. Поэтому, если вы не хотите испортить впечатление у гостей о вашем безупречном вкусе, а также общую картину, избавьтесь от всей этой милой ерунды и оставьте стулья в покое. Лучше всего один раз вложиться в добротную качественную мебель, чем каждый раз придумывать, как облагородить и усовершенствовать её.Не устраивайте в анной комнате беспорядок.Беспорядок не красит ни хозяйку, ни квартиру, поэтому очень важно соблюдать чистоту и порядок во всех комнатах без исключения, в том числе и в ванной. Начать стоит с малого. Прежде всего избавьтесь от визуального шума: уберите все банки-склянки, расчёски\заколки и прочие ванно-банные принадлежности с видных мест. Оставьте только всё самое необходимое, при этом обязательно подберите идентичные контейнеры для ватных дисков, палочек, салфеток. Перелейте мыло, шампуни, гели и т.д. в одинаковые флаконы с дозаторами, промаркировав каждый из них специальными наклейками, идущими в комплекте. Аккуратно разместите на полке. Позаботьтесь и о полотенцах. Подберите их в одинаково-нейтральных цветах (лучше всего подойдёт однотонный текстиль: белый, серый, кремовый, чёрный). Таким образом вы не только разгрузите пространство, сделав его визуально больше и шире, а и добьётесь той самой эстетики, о которой наверняка мечтали.Пересмотрите свои ковровые изделия.Иногда без ковров не обойтись, но во всём и везде должна быть мера. Выбирайте коврики\ковры в нейтральных цветах и оттенках без наляпистых узоров, от которых рябит в глазах, поскольку чем проще вещь, тем она гармоничнее вписывается в любой интерьер. Даже если у вас нет возможности приобрести натуральный ковёр – не отчаивайтесь. В современном мире можно купить качественные ковровые изделия из искусственных материалов, нисколько не уступающих по красоте и износостойкости изделиям из натуральных волокон. Важно, чтобы всё было подобрано со вкусом и не выбивалось из общего интерьера.