Комнатные растения, которые подходят для аллергиков

Некоторые виды цветов и растений выделяют очень мало пыльцы, что делает их идеальными, если вы аллергик.







Аллергия на пыльцу — распространенное заболевание, пик которого приходится обычно на весну и лето, когда все вокруг начинает цвети. Вызывая такие раздражающие симптомы, как зуд, чихание и насморк, аллергия может стать настоящей напастью, которая способна ограничивать вас.

Какие комнатные растения подходят аллергикам

Розы

Тысячелистник

Камелия

Лобелия

Герань

Например, посещать с таким серьезным заболеванием зеленый сад уже вряд ли получится. И даже держать комнатные растения будет проблематично, если часто находиться с ними в непосредственном контакте.Однако эксперт по растениям Крис Боннетт утверждает, что ситуации легко избежать, если обзавестись специальными комнатными растениями, подходящими для аллергиков: «Пыльцевые зерна обычно переносятся ветром или оседают на телах полезных насекомых, таких как бабочки и пчелы. Цветы, выделяющие много пыльцы, например, маргаритки и подсолнухи, чрезвычайно красивы, но если вам трудно смотреть на них сквозь слезящиеся глаза, наши варианты комнатных растений помогут вам снова насладиться природой».Ни для кого уже давно не секрет, что розы можно выращивать не только в саду, но и на подоконнике. Они обладают чарующим сладким ароматом и содержат очень мало пыльцы. Небольшое количество пыльцы, которую производит это комнатное растение, слишком тяжелое, чтобы свободно переноситься по воздуху, что делает розы абсолютно безопасными для аллергиков. Возьмите вариант на заметку, если хотите наслаждаться красивым видом своей маленькой квартирной оранжереи и не задыхаться в очередном приступе аллергии.Нежный вид этого растения растопит сердце каждого, кто к нему внимательнее присмотрится. Приятным бонусом — низкое содержание выделяемой пыльцы и несложное выращивание. Если решились приобрести тысячелистник, учитывайте, что он не слишком привередлив к условиям содержания, но любит полное солнце. С древних времен это комнатное растение использовалось в растительных лекарствах, а сегодня спасает всех мучающихся от аллергии на пыльцу и одновременно желающих иметь дома цветы.Эти глянцевые вечнозеленые растения запоминаются романтичными ярко-белыми, розовыми и красными цветами. У камелий мужские и женские репродуктивные органы расположены на одном цветке, что означает, что их пыльца не разносится далеко для опыления. При этом важно поддерживать в комнате высокую влажность для выращивания растения и запастись терпением в ожидании первого цветка: потребуется много времени. Зимой камелию можно разместить как на утепленном балконе, так и в прихожей.Эти красивые двугубые цветы растут на узких темно-зеленых листьях и идеально подходят для придания яркости оконным ящикам и горшкам. Как и в случае с тысячелистником, растению необходимо обеспечить полный доступ к солнцу: даже полутень способна негативно отразиться на его цветении. Выделяя предельно мало пыльцы, лобелия порадует вас возможностью возиться с цветками и поливом и не испытывать в дальнейшем трудности со здоровьем.Герань в представленном списке, вероятно, самое популярное комнатное растение, которым аллергики могут наслаждаться благодаря наличию разных цветов, включая розовый, белый, фиолетовый и синий, и небольшому выделению пыльцы. Кроме того, не придется заморачиваться с выбором грунта: для герани подойдет любой универсальный, а позаботиться нужно будет только об отсутствии в помещении сквозняка. Удобрением подкармливать герань придется нечасто: зимой раз в 3 месяца, летом — раз в 2 недели.