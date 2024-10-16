Как удалить губную помаду с одежды

Косметика и помада часто пачкают нашу одежду. Но, если пудра или тональный крем легко отстирываются в стиральной машинке, то, с помадой дело обстоит иначе.







С синтетических тканей легче убрать едкую помаду, чем с хлопковых. Но, я постараюсь подробно рассказать, как можно буквально за час избавиться от пятна на одежде.

Процесс удаления губной помады с одежды

Главное, не ждите, когда пятно засохнет. Застарелые пятна выводить значительно сложнее.лимон,сода,вода.Сначала я обильно смачиваю пятно водой из пульверизатора. Ткань должна промокнуть насквозь, тереть водой пятно нельзя. Если нет пульверизатора, намочите чистую губку для посуды и отожмите воду на пятно.Далее посыпаем пятно содой и выжимаем половинку лимона.При взаимодействии соды и лимона образовалась реакция (пена).Оставляю в таком состоянии вещь на час, далее стираю обычным способом.Например, я не трачу время на ручную стирку. Просто кладу очищенную вещь в стиральную машину, загружаю туда остальные вещи для стирки и выставляю режим «хлопок». После стирки и сушки ваша вещь снова будет чистой.Не бойтесь экспериментировать и не покупайте дорогие пятновыводители, которые не всегда справляются со своим предназначением.