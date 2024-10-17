Лайфхаки, которые выручат в процессе уборки

Если быт уже набил вам оскомину и вы ищите любые предлоги для того, чтобы меньше заниматься домом, предлагаем просто посмотреть на него под другим углом. А помогут в этом полезные хитрости от мудрых хозяек, которые знают толк в ведении домашних дел. Мы расскажем о ни более подробно.







Лайфхак 1: Как избавиться от следов суперклея?

Лайфхак 2: Как сделать средство для посуды более эффективным?

Лайфхак 3: Как собрать весь мусор за раз?

Лайфхак 4: Как добиться идеальной чистоты стекол?

Лайфхак 5: Как убрать следы от наклеек?

Лайфхак 6: Как привести в порядок матрас?

Лайфхак 7: Как почистить унитаз?

Лайфхак 8: Как справиться с засохшей едой на терке?

Лайфхак 9: Как убрать пятно?

Лайфхак 10: Как продезинфицировать ершик?

Лайфхак 11: Как убрать налет в стиральной машине?

Смажьте следы суперклея ацетоном.Иначе, как злым роком, это назвать нельзя: каждый раз после использования суперклея на руках остаются следы, от которых невероятно сложно избавиться. Если вы уже устали пытаться отмыть их мылом в паре с металлической губкой, воспользуйтесь помощью обычного ацетона. Средство быстро растворит клей – достаточно лишь протереть кожу ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака. После этого ополосните руки теплой водой, вытрите насухо полотенцем и увлажните кремом, так как ацетон сильно сушит кожу.Добавьте в жидкость для посуды лимонный сок.Когда речь заходит о ведении быта, сразу появляются вопросы о том, как можно сэкономить, ведь средства для уборки стоят совсем недешево. Делимся полезным лайфхаком. Можно купить самую дешевую жидкость для мытья посуды и добавить в нее несколько капель лимонного сока. Цитрус отлично справляется даже с самыми стойкими загрязнениями, а также делает средство гуще, сокращая его расход. А в качестве бонуса вы получаете потрясающий аромат, витающий по всей кухне.Наклейте на совок полоску скотчаНекоторые хозяйки все еще по привычке пользуются вениками, считая, что это самый проверенный и эффективный способ для уборки мусора.Если вы входите в их число, вам точно понадобится следующая хитрость. Возьмите совок и приклейте к нему полоску скотча. После этого мусор не будет собираться в зазоре между веником и совком, а останется на липкой ленте. По окончании уборки вам достаточно будет просто отклеить ее и выбросить в ведро.Используйте воду и перекись водородаЕсли вы еще не привели окна в порядок, сейчас самое время заняться этой трудоемкой процедурой. А чтобы все прошло гораздо проще, быстрее и эффективнее, воспользуйтесь секретным средством, которое за считанные минуты приведет стекла в порядок. Смешайте воду и перекись водорода, перелейте в пульверизатор и нанесите на окна. После этого протрите поверхность мягкой салфеткой круговыми движениями. Вы удивитесь, но на стекле не останется не только пыли и грязи, но и разводов, которые обычно являются неизменными спутниками уборки. А еще перекись водорода дополнительно продезинфицирует поверхность. Сплошные плюсы!Натрите этикетку детским масломКазалось бы, какие проблемы могут быть от обычных наклеек? Большие! Они доставляют хозяйкам массу хлопот, особенно, когда пытаешься оторвать их от посуды или любых других поверхностей. Обычными средствами они не удаляются, а лишь «размазываются», и ситуация становится еще хуже.Чтобы без труда убрать надоедливую наклейку и липкий слой от нее, смажьте стикер детским маслом и оставьте на несколько минут, чтобы средство подействовало. Масло не только полностью удалит наклейку, но также устранит весь липкий слой. Останется лишь убрать остатки жира с помощью средства для мытья посуды или обычного мыльного раствора.Используйте специальную насадку для чистки.Многим хозяйкам кажется, что для поддержания чистоты в кровати достаточно раз в неделю менять постельное белье. Но на самом деле это не так. В регулярных чистках также нуждается матрас, ведь на нем скапливается не меньше загрязнений, чем на простыни или наволочках. Чтобы устранить пыль, волосы, шерсть, перхоть и прочее, матрас нужно пылесосить хотя бы раз в месяц. Таким образом вы не только очистите и освежите его, но также проведете профилактику появления вредных насекомых. Быстро, просто и эффективно!Вам понадобится универсальная смазка wd-40.Существует огромное количество бытовой химии для чистки сантехники, которая предназначена для борьбы с разными проблемами. Вот только обычно она отличается агрессивным составом, резким запахом и негативным воздействием на кожу. Именно поэтому специалисты советуют убирать в ванной исключительно в перчатках. К счастью, у таких средств есть безопасные альтернативы. Одна из них универсальная смазка wd-40, которая точно найдется в арсенале вашего супруга. Все, что вам нужно сделать, – распределить ее по внутренним стенкам унитаза, подождать пять-десять минут, а затем протереть поверхность ершиком. Вот так просто можно добиться идеальной чистоты и блеска!Зубная щетка отлично справляется с кусочками засохшей еды.Если вовремя не помыть терку, остатки продуктов засохнут, и потом вам придется очень сильно постараться, чтобы очистить поверхность. Однако не всегда получается сразу привести девайс в порядок. Если вы попали в такую неприятную ситуацию, воспользуйтесь помощью зубной щетки. Просто пройдитесь по внешней и внутренней поверхности терки, чтобы счистить все засохшие продукты. После пары минут таких манипуляций девайс останется лишь ополоснуть теплой водой и отправить сушиться. Гораздо эффективнее, чем ждать, пока загрязнения размокнут.Вам поможет обычная влажная салфеткаСразу оговоримся: этот лайфхак работает исключительно со свежими кофейными пятнами, а вот если вы решили убрать их спустя неделю, вряд ли наша хитрость вам поможет. Итак, после того, как вы разлили кофе на платье, футболку или рубашку, не торопитесь бежать к ближайшей раковине и застирывать ее. Возьмите обычную влажную салфетку, слегка протрите пятно и оставьте на несколько минут, чтобы оно подсохло. Если вы пили обычный эспрессо или американо без молока и сахара, то загрязнения получится убрать и без стиральной машины.Нанесите на ершик пену для бритья.Одним из самых грязных предметов в доме является унитазный ершик. На нем быстро накапливаются грязь, микробы, бактерии, поэтому очень важно вовремя дезинфицировать его, чтобы он не разносил эту пакость по сантехнике. Отличным помощником в этом вопросе является пена для бритья. Она прекрасно обеззараживает поверхности, отмывает загрязнения, а также наполняет туалет приятным свежим запахом. Попробуйте, и убедитесь сами!Постирайте лимон вместе с носком.Жесткая вода в наших квартирах – это, скорее, закономерность, чем исключение из правил. Поэтому неудивительно, что известковый налет откладывается даже в барабане стиральной машины. Чтобы не тратиться на специальную бытовую химию, попробуйте использовать обычный лимон. Порежьте его на дольки, положите в носок и отправьте в барабан. Запустите стирку, а когда она закончится, оцените результат. Все будет сиять чистотой, а от налета останутся лишь воспоминая.Вот такие простые хитрости для ведения быта вы можете добавить в свою копилку. Они неплохо облегчают жизнь, а также делают нелюбимые занятия более приятными и менее трудозатратными.