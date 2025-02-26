Самые издевательские методы лечения в истории

Были времена, когда доктора применяли довольно странные методы для лечения болезней. К счастью, медицина не стоит на месте, и эти старомодные медицинские процедуры больше не используются. Однако узнать о них может быть очень интересным.



Кокаин

Гемиглоссэктомия

Змеиное масло

Печень овцы

Измельченные грызуны

Уринотерапия

Ротационная терапия

Плесень

Болевая терапия

Лихорадочная терапия

Таблетки для похудения

Трепанация

Героин

Криотерапия

Шоковая терапия

Гидротерапия

Ртуть

Лоботомия

Успокоительный сироп

Пиявки