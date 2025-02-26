Самые издевательские методы лечения в истории

Были времена, когда доктора применяли довольно странные методы для лечения болезней. К счастью, медицина не стоит на месте, и эти старомодные медицинские процедуры больше не используются. Однако узнать о них может быть очень интересным.
Кокаин
Когда австрийский окулист Карл Коллер обнаружил анестезирующие свойства кокаина, этот препарат стал появляться повсюду.купить грамм кокаина за гроши.
Гемиглоссэктомия
Этот метод заключается в отрезании части языка. Именно так делали некоторые врачи XVIII века, чтобы вылечить своих пациентов от заикания.
Примечание: Сегодня этот метод применяется для спасения жизни, когда надо удалить раковые опухоли … и это делается с помощью анестезии.
Змеиное масло
Люди привыкли верить в лекарственные свойства змеиного масла, хотя эти свойства были в значительной степени преувеличенны, а то и вовсе несуществующими. Сегодня к его применению относятся весьма скептически.
Печень овцы
В древней Месопотамии, вместо того, чтобы обследовать своего пациента, целители приносили в жертву овцу, а затем осматривали ее печень. Они верили, что печень приносимой в жертву овцы поможет точно определить диагноз их пациента.
Измельченные грызуны
В Древнем Египте существовал довольно интересный способ борьбы с зубной болью. Надо было измельчить крысу, смешать ее с другими ингредиентами и нанести смесь на зубы, как зубную пасту.
Уринотерапия
На протяжении всей истории люди верили в целебные свойства мочи. Они пили собственную мочу, употребляли чужую мочу, чистили мочой зубы, втирали мочу в десна и так далее.
Ротационная терапия
Бенджамин Раш, врач 18-го века, считал, что причиной безумия является застоявшаяся кровь. Он изобрел машину, которая состояла из вращающейся доски, к которой привязывали пациентов. Её можно было вращать с дикой скоростью, вызывая сильный приток крови к голове.
Плесень
В течение многих лет плесень использовалась в народной медицине для лечения всего, от простуды до боли в суставах. Хотя это совсем не эффективный способ, и, вероятнее всего, он больше навредил людям, чем помог им, мы все же должны быть благодарны плесени, а точнее пенициллину, который Александр Флеминг впервые выделил из плесневых грибов.
Болевая терапия
Некоторые врачи в 1800-х годах считали, что боль обладает целебной силой. Как бы безумно это не звучало, но пациенты в буквальном смысле платили за то, чтобы их избили.
Лихорадочная терапия
Врачи вызывали у пациентов лихорадку, чтобы вылечить другое заболевание. Логично, т.к. высокая температура убивает бактерии. В сущности, до появления пенициллина это был лучший способ борьбы с сифилисом.
Таблетки для похудения
Хотя таблетки для похудения все так же актуальны в наши дни (и все так же не эффективны), в 20-е и 30-е годы в их состав входили амфетамины (стимуляторы центральной нервной системы), либо яйца глистов.
Трепанация
Это древняя хирургическая операция, при которой в черепе пациента делалось отверстие для выхода из него злых духов.
Примечание: Трепанацию черепа (сейчас это называется краниотомией) делают и сейчас для снятия давления в черепе от прилива крови, а также для обеспечения доступа к внутричерепным образованиям с целью их последующего удаления.
Героин
Героин выпускала фирма Bayer, и первоначально его применяли для лечения кашля.
Криотерапия
В то время как криотерапия (лечение холодом) по-прежнему играет важную роль в здравоохранении сегодня, это не то, что было раньше, когда пациентов держали в холоде иногда даже несколько дней подряд.
Шоковая терапия
В то время как электрошок играет важную роль в современной медицине (например, дефибрилляторы), в прошлом некоторые медицинские компании рекламировали «электрические ремешки», которые с помощью электротока «лечили» мужскую импотенцию.
Гидротерапия
В прошлом психически нестабильных пациентов часто «лечили» ледяными струями воды под высоким давлением.
Ртуть
В течение сотен лет ртуть использовалась для лечения различных заболеваний, включая тиф и сифилис. Только недавно ученые поняли, что это яд.
Лоботомия
Этот сомнительный способ был разработан в 1940-х годах португальским врачом Антонио Эгасом Моницом, который в конечном итоге получил за него Нобелевскую премию. В принципе, лоботомия предполагала удаление кусочков мозга. Хотя это и имело определенное положительное действие, отрицательных побочных эффектов было гораздо больше.
Успокоительный сироп
В XIX веке это был популярный способ борьбы с непослушными детьми. Эти «сиропы» содержали огромное количество наркотических веществ.
Пиявки
Пиявки рассматривались как способ избавиться от так называемой «плохой крови». Однако их используют и в современной медицине для спасения жизней. Оказывается, как и с другими методами лечения здесь, с пиявками всё начиналось довольно глупо, но в итоге привело к довольно умным способам исцеления.
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