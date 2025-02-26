Как в Средние века пытались вылечить от бесплодия

«Сказка ложь, да в ней намек…». Помните! Эта статья несет сугубо ознакомительный характер. Даже невзирая на то, что в те временами некоторые способы помогали женщинам зачать ребенка, на сегодняшний день существует современные процедуры, благодаря которым, человек может стать родителем.
Итак, сегодня мы поговорим о том, как в Средние века лечили от бесплодия.трав, эликсиров, снадобий, настоев и так далее было множество. Каждый лекарь предлагал отчаявшимся в качестве способа победить болезнь такие «лекарства», которые на сегодняшний день выглядят не просто мерзко, но и совершенно не несут под собой каких-либо научных обоснований. Но давайте сделаем скидку на то, что в то время в принципе из научного практически ничего не было.
Ампутацией, вправлением суставов и кровопусканием занимались банщики-цирюльники и то, многие не шли к ним лишь потому, что занимались они в основном уже с мертвыми людьми. Но уже в Позднем Средневековье статус банщика-цирюльника как лекаря возрос.
Если говорить о научной медицине, то развита она была крайне слабо. Ее в основном сравнивали с магией и шаманством. В Средние века очень верили в различные магические обряды, предметы, которыми лечили болезнь, а также разнообразные наговоры. Поэтому не стоит ожидать нормальных рецептов от бесплодия в то время.
На войне все средства хороши
И во время болезни тоже. Пролила свет на определенные методы лечения в Средневековье специалист по истории Доктор Кэтрин Райдер. Она работает в Эксетерском университете, который находится в Великобритании. Недавно она наткнулась на весьма занимательные медицинские тексты двенадцатых – тринадцатых веков, которые смогли пролить свет на большинство странных и антинаучных методов лечения бесплодия.
Большинство медицинских текстов были написаны на латыни. К слову, именно на этом языке говорила вся верхушка общества. Но для того, чтобы люди низших сословий могли прочитать их, медицинские постулаты были переведены на английский и французский языки.
Плацебо для мозга
Конечно можно воспринимать всерьез то, чем люди хотели излечиться в то время, но если смотреть с точки зрения сегодняшнего дня, то большинство рецептов были рассчитаны скорее на самовнушение, но никак не на лечение различных хворей. Сборник, который обнаружила Кэтрин назывался «Liber de Diversis Medicinis» и содержание нескольких довольно занимательных рецептов мы сейчас предоставим на ваш суд.
1. «Нежели женщина хочет выносить дитя, то необходимо взять несколько листков мяты и проварить их с вином до тех пор, пока мята не отдаст весь свой сок. Полученный настой необходимо давать мужчине натощак три дня».
2. «Возьмите половой орган кабана, высушите его и измельчите. Ешьте это натощак и запивайте вином».
Во втором варианте не было ясно, кто должен принимать данное снадобье, мужчина или женщина.
Трактат по гинекологии двенадцатого века
В нем анонимный автор рассказывает о том, как можно определить, кто из пары бесплоден. Необходимо справить нужду в горшок и поставить его в укромное место на десять дней. Спустя необходимое время, женщина и мужчина должны были посмотреть в свой горшок и, если в одном из них появились черви, то это верный признак бесплодия.
Удивительно, но факт: в Средние века признавали, что мужчина также может быть бесплодным, как и женщина. Не зря в то время было равенство полов. Во многих письменных источниках говорилось, что мужское бесплодие может стать основной причиной по которой расторгался брак.
Но несмотря на это, в большинстве медицинских текстов в основном писали о женском бесплодии, но тем ни менее, репродуктивное расстройство у мужчин также считалось вполне возможной причиной бездетности. Стоит заметить, что если лекарь говорил о том, что в невозможности зародить новую жизнь виноват мужчина, то ему прописывали куда более серьезное лечение, чем женщине. Если эта интимная проблема касалась верхушки общества, то решалась эта проблема за плотно закрытыми дверьми, чтобы никто не смог узнать. Хотя, как показывает история, все секреты все равно становились достоянием общественности.
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