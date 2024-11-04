Как гиганты ростом под 2,5 м создали семью и почему похоронили 2 детей

Кто бы мог предположить, что среди высоких людей есть еще большие, причем 2 метра роста – это совсем даже не так высоко. В конце XIX века жили два человека, которые выросли более 2,40 м, встретились в цирке и поженились. Это, видимо, судьба, чтобы среди многомиллионного окружения найти себе достойную пару.. Анна и Мартин в обществе обычных людей чувствовали себя Гулливерами в стране лилипутов, но ко всем относились вежливо и с любовью.
Рождение малышки Анны Свон: быстрый рост и развитие
Анна Свон - самая большая женщина в мире. / Фото: www.novochag.ru
Третий ребенок для мисс Свон дался тяжело. Роды проходили мучительно, а после появления на свет малышки стало понятно почему. Девочка родилась в 1846 году весом более чем 7 кг. Для обоих все закончилось хорошо, и у женщины еще потом были дети. Но Анна, так назвали родители свою крупную дочь, сразу показала, что она будет не маленькой. У обычных родителей, шотландских переселенцев, росла великанша.
Анна Свон, рост 243 см. / Фото: www.thevoicemag.ru
В 4 года рост ее был 137 см, в 6 лет – 157 см, догнав практически мать по росту, а в 11 лет – 188 см и 96 кг весом. В подростковом возрасте, в 15 лет, она уже достигла 2 метров 10 см, причем не переставала расти. При этом Анна была соразмерно сложена при ее росте.участвовать в цирке Тейлора Барнаума, то не раздумывая согласилась. Для нее открывалась дорога в Нью-Йорк, зарплата 1 тысяча долларов и свобода. На эти деньги Анна брала уроки, занимаясь вокалом, актерским мастерством, училась играть на фортепиано. Она доросла до 243 см и была записана как самая высокая женщина в мире.
Цирк диковинных людей: заработок, который чуть не погубил
Цирк диковинных людей Барнаума. / Фото: dzen.ru
Анна прекрасно себя чувствовала на сцене цирка. Она была образованной девушкой и совсем не стыдилась своего изъяна – громадного роста. Выступая, легко находила со зрителями общий язык. Ей нравилось выступать с номером, когда измеряла свою талию, а потом предлагала это сделать женщинам в зале. Естественно, ее была в три раза больше, отчего зрителям было и весело, и лестно одновременно.
Рост Анну не смущал, но из-за него она чуть не погибла, когда вдруг случился пожар в цирке. Все спасались, выбираясь на улицу через окно, потому что лестницы были в пламени. Анна даже наполовину не смогла просунуться в проем. Она могла бы сгореть заживо, если бы не подоспела помощь.
Рядом оказался мачтовый кран и небезразличные люди, они разобрали часть стены на третьем этаже, а потом девушку спустили вниз. Но чтобы удержать веревку, понадобились усилия 18 сильных мужчин. После этого случая Анна уехала домой, чтобы восстановиться и прийти в себя. Но без цирка долго не смогла прожить, и снова вернулась к нему и на гастроли. И это была судьба, потому что она там встретила свою любовь.
Мартин Бейтс: стремительный рост подростка
Мартин Бейтс служил в армии и получил звание капитана. / Фото: Pinterest
Мартин Бейтс был обычным мальчиком до 7 лет, не выделяясь ростом или еще чем-то. Но потом его просто понесло вверх. В 14 лет его рост был 210 см, а весил 140 кг. Об окончательном росте были спорные данные. Кто-то утверждал, что он дорос до 232 см, а другие говорили, что минимум 241 см. Вероятно, разногласия произошли после того, как он встретил свою большую спутницу – Анну, которая была выше его, и он немного стеснялся, что был ниже.
Мартин вел жизнь обычного юноши. Сначала был учителем в школе, потом пошел в армию. И как там говорили его товарищи – это был солдат «размером с пятерых и силой – пятидесяти». После службы Мартин уже не захотел возвращаться к педагогической деятельности, и по счастливой случайности попался на глаза менеджеру бродячего цирка. Он решил, что там заработает больше, но оказалось, что даже не предполагал, насколько ему повезет. Это был цирк Барнаума, в котором уже работала Анна.
Цирк воссоединил двух гигантов: любовь на работе и в жизни
Анна и Мартин обвенчались. / Фото: kak2z.ru
Мартин и Анна стали выступать с номером «Гиганты любви» представляя влюбленную пару. Хотя долго играть им не пришлось, потому что действительно полюбили друг друга. Через 6 недель в 1871 году они сыграли свадьбу в Лондоне, обвенчавшись в церкви св. Мартина. Ходили слухи, что организации торжества содействовала сама королева Виктория, у которой необычная пара была любимой. Она даже пригласила их на аудиенцию в Букингемский дворец, когда они гастролировали по Англии. Там они дали персональное выступление и получили в знак благодарности дорогие подарки. Мартину подарили золотые часы, которые он проносил до самой смерти, а Анне досталось красивое дорогое кольцо с бриллиантом. Говорили, что королева также оплатила материю на свадебное платье. Но если это было правдой, то пришлось изрядно заплатить, потому что ушло 65 ярдов ткани, чтобы его пошить.
Венчание Анны и Мартина в церкви. / Фото: flea-market.ru
Венчал «гигантов любви» священник ростом 191 см, но против них он был маленьким человеком, несмотря на то, что ему даже подиум небольшой сделали. Анна и Мартин жили как обычная семья. За заработанные деньги смогли купить себе землю 0,53 км. кв. и построить там себе дом. Это был дом «Гулливера», потому что делался с учетом их роста – высокие потолки и входные двери, просторные комнаты, мебель под заказ. Но были и обычные комнаты – покои для прислуги, гостиная с обычной мебелью, чтобы люди с нормальным ростом не чувствовали себя неуютно, приходя в гости.
Трагедия семейной жизни: не выжившие дети, унаследовавшие размеры родителей
Анна Бейтс - самая высокая женщина. / Фото: commons.wikimedia.org
Анна и Мартин жили хорошо, и все было бы еще прекрасней, если бы не две трагедии в их жизни. Они не смогли состояться как родители, потому что дети не выжили после родов. Впервые Анна забеременела в 1871 году, а весной следующего года должна была появиться на свет девочка. Она родилась почти с такими же данными, как и Анна в свое время – 8,200 кг и 68,6 см роста, но мертвой.
По прошествии шести лет супруги снова решились на ребенка. Роды начались 15 января 1879 года и продолжались 36 часов. Измучились все – и доктора, и Анна. Ребенка просто не могли извлечь, и пришлось делать из подручных материалов щипцы, потому что обычными даже голову малыша не могли захватить. На помощь прибыли другие акушеры. Пришлось ребенку на шею завязывать веревку, и только так его достали. И хоть ребенка извлекли живым, он прожил всего 11 часов. Мальчик был посмертно занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый крупный новорожденный с параметрами – 76 см роста, 10,5 кг веса. У него ступня уже была длиной 15,2 см, как у 3-летнего обычного ребенка.
Отказ от гастролей и спокойная жизнь на ферме
Чета Бейтсов - Мартин и Анна. / Фото: salik.biz
Родителей не утешал тот факт, что они произвели на свет малыша-рекордсмена. Наоборот, это была для них большая трагедия. После этого случая они решили, что больше не будут рисковать и заводить детей. На какое-то время они отдалились от цирка, решив побыть в своем доме на ферме, потом снова на три года вышли гастролировать, чтобы отвлечься, но поняли, что уже не хотят этим заниматься.
Бейтсы окончательно осели на своей ферме и стали вести обычный размеренный образ жизни. Анна немного занималась преподаванием – вела уроки в воскресной школе, супруги вдвоем посещали местную церковь – им даже сделали специальные лавочки.
Мартин становится вдовцом: как получился конфуз с гробом и пришлось отложить похороны жены
Мартин и Анна Бейтс прожили вместе 17 лет. / Фото: ru.pinterest.com
Обычно пишут, что люди с большим ростом долго не живут, потому что имеют разные отклонения в организме. Но Мартин оказался, видимо, исключением, прожив до 82 лет.
Анна ушла из жизни рано. Она страдала сердечной недостаточностью, а потом еще и подхватила туберкулез. Это ее быстро сломило, и она умерла, не дожив два дня до своего 42-летия. Мартин готовился к похоронам, но их пришлось отложить, когда ему доставили гроб. Он оказался обычных размеров. Гробовщики, когда получили размеры, предположили, что кто-то ошибся с цифрами. Мартин сильно поскандалил с ними, и пришлось ждать, когда сделают новый.
После смерти жены Мартин оставался одиноким еще 17 лет, а потом сошелся с женщиной Аннет Лавонн Этерби, которая была обычного роста. С ней и дожил до конца своих дней. В 1919 году не стало еще одного гиганта.
