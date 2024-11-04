5 причин, почему чувство зависти может быть полезным

«Не завидуй, это плохо!» - транслируют нам заботливые родители с младых ногтей. Но что, если мы скажем вам, что зависть может быть полезна? Материал расскажет о пяти полезных моментах, которые может оказать нам зависть.
1. Зависть может помочь нам получить желаемое
Если вы позавидовали тому, что кто-то купил свою небольшую квартиру, а вы – пока нет, или тому, что у другого фотографа есть много заказов, а у вас (вы – фотограф) – мало, то подумайте, почему так. И в данном случае чувство зависти может подтолкнуть вас на реальные действия, направленные на изменение жизни к лучшему. И не зазорно будет спросить у того, кто добился того, о чем вы мечтаете, как он это сделал. А далее – только ваше упорство. И всё обязательно получится.
2. Зависть может помочь разобраться, где именно вы топчетесь на месте
«Ну почему это происходит не со мной???» - типичная мысль завидующего. Попробуйте заставить себя тупо зависнуть на этом моменте, и не крушить посуду, а сесть и разобраться, почему кто-то уже добился чего-то, а вы – всё ещё нет. Вернемся к примеру с отдельным жильём. Что вы сделали для того, чтобы стать его владельцем? Вы изучили деятельность потребительских кооперативов, позволяющих копить на жилье взносы в рассрочку, в вашем городе? Нет? Тогда о чём вообще разговор?
3. Зависть может подарить мотивацию
Если кто-то добился успеха в той отрасли, в которой успеха хотите добиться вы, это означает, что этот человек, условно говоря, чем-то на ваш похож.мотивацию начать наконец-то делать что-то, что и вас приведёт к успеху в начинаниях.
4. Зависть может помочь лучше понять других
Если вы, испытывая зависть к какому-то человеку, вдруг всерьёз проанализируете его жизнь, то это может дать двойной бонус: вы поймёте, почему человек чего-то добился (например, женщина ушла от мужа-абьюзера и построила карьеру без него), и сможете сами выйти на новый Level.
5. Зависть повышает самооценку (вы не ослышались!)
«Ведь вы этого достойны!» - старый рекламный слоган, который работает по-настоящему. Просто вдумайтесь: почему кто-то другой УЖЕ ДОСТОЕН, а вы – ВСЁ ЕЩЁ НЕТ? Подумайте, сравните себя с тем, кто чего-то добился, и взвесьте свои личностные качества. И если вы всё ещё на менее оплачиваемой должности, а кто-то, кто имеет более низкий интеллект, чем вы, - уже на более оплачиваемой, измените что-то: смените работу, уйдите в ИП или фриланс. Да, это именно так работает. Вы точно достойны.
