Удивительные обычаи индийского племени

На северо-востоке Индии, в штате Аруначал-Прадеш, живет удивительный народ под названием апатани, численность которого составляет всего 26 тысяч человек. Он исповедует анимистическую религию, известную как Дони-Поло, что в переводе означает «Солнце-Луна». Фотографу Цезарю Вышински (Cezary Wyszynski) удалось сделать потрясающие снимки женщин апатани.











Отличительной особенностью их внешнего вида до недавнего времени считались пробки в носах и татуировки, нанесенные вдоль лица.







По преданию, именно таким образом в древние времена старейшины народа решили бороться с постоянными кражами завидных невест, которых мужчины соседних племен считали писаными красавицами.







Мужчины апатани заставили своих девушек проколоть носы и вставить в отверстия пробки, которые называются Yaping Hullo, а также нанести на свои лица татуировки от верхней части лба до низа подбородка.







Считалось, что, увидев обезображенное таким образом лицо красавиц, похитители откажутся от своих коварных замыслов.







Эта древняя традиция продолжалась вплоть до 1970-х годов, когда постепенно сошла на нет.







Вместе с этими пожилыми женщинами уйдет в историю и целая эпоха жизни апатани.



























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