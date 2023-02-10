«Все могут короли»: самые скандальные неравные браки в европейской истории

Неравные браки среди королевских особ в былые времена вызывали в обществе бурю негодования. Но в наши дни суждения о мезальянсе называют проявлением снобизма, и представители королевских семейств все чаще заключают браки с «простыми смертными», доказывая всему миру, что «все могут короли». Самые скандальные и нашумевшие неравные браки знатных особ в европейской истории – далее в обзоре.











Эрцгерцог Франц Фердинанд и герцогиня Гогенберг (София Хотек)







Эрцгерцог Франц Фердинанд с семьей



До начала ХХ в. неравные браки в королевских семьях были редкостью – они считались позором семьи, даже в том случае, когда представители правящих династий сочетались брачными узами не в с простолюдинами, а с аристократами. Так, наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд выбрал в жены одну из фрейлин эрцгерцогини Изабеллы фон Круа, чешскую графиню Софию Хотек, чем вызвал в обществе бурю негодования. Император Франц Иосиф долго противился браку, но когда понял, что его племянник готов отказаться от престолонаследия ради любимой женщины, уступил ему.







Эрцгерцог Франц Фердинанд с семьей







Эрцгерцог Франц Фердинанд с семьей



28 июня 1900 г. в венском дворце было торжественно зарегистрировано оглашение брака. Он был морганатическим – Франц Фердинанд подписал «акт об отречении», согласно которому его жена и будущие дети не могли претендовать на престол. На свадьбе не присутствовал никто из правящей династии Габсбургов. София Хотек по рангу считалась ниже самой младшей эрцгерцогини. Это был самый известный и скандальный из неравных браков Габсбургов.







Уоллис Симпсон и Эдуард VIII







Уоллис Симпсон



В ХХ в. случаи мезальянсов в королевских семьях участились. Дядя нынешней британской королевы Елизаветы ІІ Эдуард VIII в 1936 г. отрекся от престола ради возможности сочетаться брачными узами с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон. Эдуард VIII был единственным королем в истории Англии, который добровольно отрекся от престола.







Уоллис Симпсон и Эдуард VIII







Уоллис Симпсон и Эдуард VIII



Во второй половине ХХ в. история норвежской Золушки заставила многих девушек мечтать о подобной судьбе: в 1968 г. наследный принц Норвегии Харальд (впоследствии король Харальд V) женился на продавщице магазина одежды Соне Харальдсен. Они ждали разрешения на брак 9 лет.







Свадьба Сони Харальдсен и принца Харальда







Свадьба Сони Харальдсен и принца Харальда



В 1976 г. король Швеции Карл ХVI Густав женился на дочери немецкого бизнесмена Сильвии Зоммерлат. Они познакомились, когда Сильвия работала переводчицей при огркомитете мюнхенской олимпиады. Ради нее Карл Густав внес изменения в монархическое законодательство: с тех пор члены королевской семьи Швеции имели право заключать браки с представителями простых семей.







Король Швеции Карл ХVI Густав и Сильвия Зоммерлат



В начале ХХI века неравные браки стали повсеместными, а само понятие мезальянса утратило свою актуальность. Так, в 2001 г. после громкого скандала кронпринц Хокон Норвежский женился на официантке Метте-Марит Хойби. Однако скандал произошел не из-за рода ее занятий, а из-за того, что она до встречи с Хоконом родила внебрачного сына от наркомана, не раз судимого за драки и хранение кокаина, да и сама она в молодости употребляла наркотики. Метте-Марит привселюдно призналась в ошибках прошлого, после чего ее приняли в королевскую семью.







Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит







Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит



Землемер тоже может стать принцессой – это на своем примере доказала Клэр Луиз Кумбс, когда в 2003 г. вышла замуж за младшего сына короля Бельгии Альберта II. Родители медлили с благословением, но поскольку трон предназначался старшему сыну, свадьба все же состоялась.







Принц Лоран Бельгийский и принцесса Клэр







Принц Лоран Бельгийский и принцесса Клэр



Дальше – больше. В 2004 г. второй сын королевы Нидерландов принц Йохан Фрисо женился на бывшей подружке главаря амстердамской мафии, Мейбл Виссе-Смит. Ради невесты юноша отказался от права на престолонаследие. В том же году наследный принц Дании Фредерик Андре Хенрик Кристиан женился на риэлторе Мэри Элизабет Дональдсон, а наследный принц Испании Фелипе (ныне король Филипп VI) – на разведенной 31-летней тележурналистке Летисии Ортис Рокасолано.







Принц Нидерландов Йохан Фрисо и Мейбл Виссе-Смит



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