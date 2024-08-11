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Домашнее копеечное средство вместо кондиционера для белья

Чтобы белье после стирки было очень мягким и приятно пахло, не нужно покупать дорогие кондиционеры для белья. Каждой хозяйке под силу сделать своими руками кондиционер для белья из натуральных ингредиентов.
Стоить такое средство будет копейки, а результат от его использования будет даже лучше, чем от использования дорогих фирменных средств.





Для приготовления натурального кондиционера для белья понадобится:

пищевая сода — 1/2 стакана;

соль — 1/2 стакана;

эфирное масло — 20 капель.

Соль в составе данного средства смягчает воду, обеспечивает более эффективное проникновение порошка в структуру ткани, устраняет запахи и бактерии. Сода также смягчит воду, поможет справиться с неприятными запахами на одежде и белье и эффективно удалит даже сложные пятна.
Эфирное масло придаст белью приятный аромат.



Храните готовое средство для стирки в стеклянной или пластиковой емкости с крышкой.
Средство можно использовать двумя способами:

добавлять непосредственно в барабан стиральной машины в количестве 2 ч.л;



для предварительного замачивания вещей перед стиркой (берем 2 ч.л средства на 5 л. воды).
Эффект от использования копеечного кондиционера для белья превзойдет ваши ожидания.


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