Домашнее копеечное средство вместо кондиционера для белья

Чтобы белье после стирки было очень мягким и приятно пахло, не нужно покупать дорогие кондиционеры для белья. Каждой хозяйке под силу сделать своими руками кондиционер для белья из натуральных ингредиентов.

Стоить такое средство будет копейки, а результат от его использования будет даже лучше, чем от использования дорогих фирменных средств.

пищевая сода — 1/2 стакана;соль — 1/2 стакана;эфирное масло — 20 капель.Соль в составе данного средства смягчает воду, обеспечивает более эффективное проникновение порошка в структуру ткани, устраняет запахи и бактерии. Сода также смягчит воду, поможет справиться с неприятными запахами на одежде и белье и эффективно удалит даже сложные пятна.Эфирное масло придаст белью приятный аромат.Храните готовое средство для стирки в стеклянной или пластиковой емкости с крышкой.Средство можно использовать двумя способами:добавлять непосредственно в барабан стиральной машины в количестве 2 ч.л;для предварительного замачивания вещей перед стиркой (берем 2 ч.л средства на 5 л. воды).Эффект от использования копеечного кондиционера для белья превзойдет ваши ожидания.