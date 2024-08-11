«Зеркальная мечеть» Шах-Черах – настоящая жемчужина исламской архитектуры

Шах-Черах - мечеть невероятной красоты.
В иранском городе Шираз находится одна из красивейших жемчужин исламской архитектуры мечеть Шах-Черах. Украшенная мозаикой из зеленого мрамора, серебряных пластин и кусочков стекла, она также называется «Зеркальной мечетью».
Мечеть Шах-Черах является мавзолеем сыновей шиитского имама братьев Ахмеда и Мухаммеда, убитых в IX веке. Их захоронение стало местом паломничества мусульман в XIV веке. Тогда же царица Таши Хатун приказала выстроить над усыпальницей купол.
«Зеркальная мечеть» Шах-Черах.
Убранство мечети поражает. Внутри нее установлены восьмигранные колонны из зеленого мрамора с украшениями из дерева. Стены и купол украшены кусочками зеркал, стекла и смальты зеленых, красных, синих, желтых оттенков. Они создают нереальную игру света.
Зеркальный купол мечети Шах-Черах.
В течение нескольких веков комплекс претерпевал изменения. В 1588 году вследствие землетрясения часть здания была обрушена. В 1958 году прежний купол был демонтирован и заменен на более легкий, железный. Несмотря на все перестройки, в мечети Шах-Черах сохранилось невероятное убранство и особая атмосфера.
Мозаика из мрамора, стекла, смальты.
Шах-Черах - мечеть невероятной красоты.
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