Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали

Любую посуду из нержавеющей стали можно очистить до блеска, если приготовить домашнее супер-средство! Делается оно из доступных компонентов. Результат точно порадует вас!







В посуде соедините 3 ст. л. соды, 3 ст. л. перекиси водорода и 1 ст. л. любого моющего средства для посуды.







Губкой нанесите чистящее средство на нержавейку, оставьте на 10 минут. Затем смойте.







Посмотрите, как вся грязь, налёт и разводы исчезли без следа! Идеальный блеск и чистота.





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