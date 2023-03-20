Любую посуду из нержавеющей стали можно очистить до блеска, если приготовить домашнее супер-средство! Делается оно из доступных компонентов. Результат точно порадует вас!
В посуде соедините 3 ст. л. соды, 3 ст. л. перекиси водорода и 1 ст. л. любого моющего средства для посуды.
Губкой нанесите чистящее средство на нержавейку, оставьте на 10 минут. Затем смойте.
Посмотрите, как вся грязь, налёт и разводы исчезли без следа! Идеальный блеск и чистота.
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Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали
Любую посуду из нержавеющей стали можно очистить до блеска, если приготовить домашнее супер-средство! Делается оно из доступных компонентов. Результат точно порадует вас!
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