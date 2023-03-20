С нами не соскучишься!

8 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...
  • Александр Стародубцев
    если это киловольты тогда вообще маразмРазница не только...
  • Алексей
    А где тут упоминаются киловатты? кВ это киловольты, киловатты обозначаются как кВт.Разница не только...

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали

Любую посуду из нержавеющей стали можно очистить до блеска, если приготовить домашнее супер-средство! Делается оно из доступных компонентов. Результат точно порадует вас!

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали

В посуде соедините 3 ст. л. соды, 3 ст. л. перекиси водорода и 1 ст. л. любого моющего средства для посуды.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали

Губкой нанесите чистящее средство на нержавейку, оставьте на 10 минут. Затем смойте.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали

Посмотрите, как вся грязь, налёт и разводы исчезли без следа! Идеальный блеск и чистота.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Посудасоветы

Картина дня

наверх