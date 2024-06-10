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Круглолицые и пухлощёкие: очаровательные бронзовые человечки, живущие своей жизнью


Необычные скульптуры Автор: Jiahui Wu.

Необычные скульптуры Автор: Jiahui Wu.

 

В работах современного китайского скульптора Цзяхуй Ву (Jiahui Wu) можно встретить очаровательных круглолицых пухлощёких человечков, которые живут своей независимой жизнью, наслаждаясь каждым днём и мгновением.

Неторопливая жизнь. Автор: Jiahui Wu.

Неторопливая жизнь. Автор: Jiahui Wu.

 
Приятного чтения. Автор: Jiahui Wu.

Приятного чтения. Автор: Jiahui Wu.

 
Девушка и красный фонарь. Автор: Jiahui Wu.

Девушка и красный фонарь. Автор: Jiahui Wu.

 
Мечта пилота. Автор: Jiahui Wu.

Мечта пилота. Автор: Jiahui Wu.

 
Я хочу взять тебя на прогулку. Автор: Jiahui Wu.

Я хочу взять тебя на прогулку. Автор: Jiahui Wu.

 
Красивая легенда. Автор: Jiahui Wu.

Красивая легенда. Автор: Jiahui Wu.

 

Ву родилась и выросла в провинции Xэбэй, а после окончания Акадeмии изящных искyсств, переехала в Пекин, где живёт и работает в настоящее время профессиональным скульптором. Она несколько раз участвовала во всевозможных ярмарках и выставках, благодаря которым, её работы стали не только узнаваемы, но и многими любимы. Все человечки Цзя выполнены с душой и любовью, ведь не жалея сил и фантазии, автор подарила им не только жизнь, но и вдохнула в каждого из них различные эмоции, а так же наделила характером.
Тай-чи. Автор: Jiahui Wu.

Тай-чи. Автор: Jiahui Wu.

 
Классические воспоминания. Автор: Jiahui Wu.

Классические воспоминания. Автор: Jiahui Wu.

 
Мой первый урок. Автор: Jiahui Wu.

Мой первый урок. Автор: Jiahui Wu.

 
Классическая серия воспоминаний. Автор: Jiahui Wu.

Классическая серия воспоминаний. Автор: Jiahui Wu.

 
Лотос. Автор: Jiahui Wu.

Лотос. Автор: Jiahui Wu.

 
Убежище ангела. Скульптуры Автор: Jiahui Wu.

Убежище ангела. Скульптуры Автор: Jiahui Wu.

 
Так прекрасно вспоминать. Автор: Jiahui Wu.

Так прекрасно вспоминать. Автор: Jiahui Wu.

 
Счастливое соло. Автор: Jiahui Wu.

Счастливое соло. Автор: Jiahui Wu.

 

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