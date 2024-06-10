Пояс с климат-контролем, который может стать альтернативой «умной» одежде

Пояс, который избавит от жары и холода.
Чудо-пояс, который в холода не позволит человеку замёрзнуть, а летом избавит от жары изобрела группа разработчиков-энтузиастов. В основу проекта положена портативная система климат-контроля. Разработки придётся по душе в первую очередь мотоциклистам и тем, кому приходится проводить много времени на свежем воздухе в любую погоду.
Заменит умную одежду.
В последние несколько лет на рынке стали весьма популярны всевозможные «умные» атрибуты одежды. Популярность активно набирают различные фитнес-трекеры, куртки с активным утеплением и вентиляцией, работающими от электроники, и даже «умная» обувь, способная вести фитнесс-статистику для тех, кто решил всерьез взяться за свое физическое здоровье. Каждая из этих вещей хороша по своему, и в этом их главный недостаток – ни одна из них не является универсальной.
Прост в обращении.
Новый проект, анонсированный на одной из популярных краудфандинговых площадок, призван решить эту проблему, так как выполняет функции «умной» одежды, одеждой как таковой при этом не являясь. Устройство носит название MiClimate и является «умным» поясом, который должен дополнять куртку пользователя.
Достаточно удобен.
По сути, данное устройство есть не что иное, как система климат-контроля, которая поможет поддерживать оптимальную температуру воздуха в свободном пространстве между курткой и телом. Устройство является электронным и работает от литий-ионного аккумулятора, полного заряда которого хватит на 6-8 часов работы. Полная зарядка от сети при этом может занять до 4 часов работы. После включения пояс MiClimate будет делать воздух под курткой теплее или холоднее, в зависимости от конкретной ситуации и настроек.
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