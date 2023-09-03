5 мифов, которые мешают вам получить отличный пресс

У всех есть такой особенный знакомый, который ест за четверых, нисколько не заботится о своей внешности — и, черт возьми, все равно может похвастать заветными кубиками пресса. Эти победители генетической лотереи действительно заслуживают сдержанно-завистливых проклятий со стороны людей, проводящих долгие часы в спортзале без видимого результата. Мы расскажем тем, кто в этом нуждается, что именно мешает накачать рельефный пресс и как избежать самых распространенных ошибок при тренировке.









Пресс без диеты

Углеводы вредят

Добавки сделают все

Медленные повторы

Ежедневные тренировки