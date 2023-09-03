5 мифов, которые мешают вам получить отличный пресс

У всех есть такой особенный знакомый, который ест за четверых, нисколько не заботится о своей внешности — и, черт возьми, все равно может похвастать заветными кубиками пресса. Эти победители генетической лотереи действительно заслуживают сдержанно-завистливых проклятий со стороны людей, проводящих долгие часы в спортзале без видимого результата. Мы расскажем тем, кто в этом нуждается, что именно мешает накачать рельефный пресс и как избежать самых распространенных ошибок при тренировке.
Пресс без диеты
Заветные кубики не получить без правильной диеты. Вы можете сколько угодно делать скручивания, приседать и крутить педали до зеленых чертей — без осознанного потребления пищи цели добиться не выйдет.
Углеводы вредят
Углеводы являются важнейшим питательным веществом, которое использует ваше тело в качестве топлива. Отказываться от медленных углеводов вовсе нет никакого смысла. Исключить нужно углеводы быстрые: белый хлеб, картофель, спортивные напитки и другие подобные вещи могут инициировать всплеск инсулина, который мешает уничтожению жира. Постарайтесь получать свою порцию углеводов из фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых макарон.
Добавки сделают все
Действительно, некоторые продукты способствуют сжиганию жира на животе. Кофеин и зеленый чай, к примеру. Но никаких чудес ждать не стоит: добавки могут только помочь вам, а не сделать работу целиком. Строгий режим тренировок, адекватный отдых и диета — вот, что подарит вам идеальный пресс.
Медленные повторы
Бытует мнение, что медленные повторы при скручиваниях более эффективны. Недавние исследования, проведенные испанскими специалистами, показали, что лучше всего будет использовать интервальную технику, меняя скорость в течение одного подхода.
Ежедневные тренировки
Конечно, вы можете прокачивать мышцы пресса ежедневно. Если, конечно, ставите своей целью изнурение мышечных волокон, а не формирование рельефа. В противном случае стоит придерживаться тех же самых принципов, что работают и для других мышц.
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