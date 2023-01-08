25 фактов о том, как французы воспитывают своих детей

Очень часто кажется, что взрослые французы — это замкнутые и холодные люди, кстати. Сейчас это общество интровертов, которых трудно «расшевелить». Думаю причиной всему воспитание в семьях.









Плюсы французского воспитания:







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Минусы французского воспитания: