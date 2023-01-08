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25 фактов о том, как французы воспитывают своих детей

Очень часто кажется, что взрослые французы — это замкнутые и холодные люди, кстати. Сейчас это общество интровертов, которых трудно «расшевелить». Думаю причиной всему воспитание в семьях.

25 фактов о том, как французы воспитывают своих детей

Плюсы французского воспитания:


1. Француженки остаются желанными женщинами и после рождения ребенка. Они едят в меру во время беременности, а после родов приходят в форму максимум до трёх месяцев. Француженки хорошо исполняют роль любовниц, в отличие от американских и русских матерей, которые в большинстве своем больше матери и домохозяйки.

2. Дети едят 4 раза в день разнообразную пищу, приготовленную дома как в ресторанах. Дети помогают готовить еду и сервируют стол. Фаст-фуд и закуски — табу.

3. Мультфильмы не смотрят, производство мультфильмов для детей до 3-х лет запрещено законом.

4. Дети на площадке самостоятельные, матери просто сидят на лавочке, а не ходят по пятам (как, например, в США или России).

5. Француженки стильно одеваются, они никогда не выйдут в спортивном костюме на площадку (в России и США поголовно каждая вторая в спортивных трениках).

6. Детей не принято бить (по крайней мере на улице и в общественных местах).

7. Детей не принято отдавать с младенчества на три секции подряд, например, плавание, танцы и карате одновременно, как это часто любят делать в некоторых российских семьях.

8. Французским родителям доктора советуют расслабиться и успокоиться в вопросах воспитания детей.

9. Детям не принято часто и много покупать игрушки, особенно дорогие.

10. При рождении ребенка не принято покупать все детские вещи подряд «на всякий случай». Покупают только самое необходимое.

11. Всех детей одевают стильно.

12. Воспитывают в детях терпеливость.

13. У родителей должна быть собственная жизнь, отдельная от детей.


FREDERICK FLORIN/AFP/GettyImages

FREDERICK FLORIN/AFP/GettyImages




Минусы французского воспитания:


14. Беременные француженки могут пить и курить во время беременности и после родов, когда кормят ребенка грудью. Причем врачи им не запрещают.

15. Кормят грудью до 3-х месяцев и выходят на работу.

16. Сдают детей в ясли чуть ли не в 3–6 месяцев.

17. Если грудничок орет — по фигу, выжидают несколько минут и только потом подходят.

18. Чтобы ребенок спал в кровати сам — оставляют одного, чтобы он «наорался».

19. Редко носят на руках.

20. Учеба и оценки в школе — главное в жизни. Учитель каждый день зачитывает список двоечников, тем самым прелюдно унижая ребенка.

21. Родители строгие, они главные в семье, перечить нельзя, 100% подчинение. У детей вырабатывается страх перед родителями.

22. Строгая дисциплина во всем.

23. Если ребенок истерит, его запирают в туалете или кладовке.

24. Беременным француженкам выплачивают субсидию 150 евро в месяц с 4-го месяца. Эту субсидию получают до 18 лет ребенка, если это не первый ребенок.

25. Если французская пара усыновила сироту власти выплачивают ежемесячно 500 евро в месяц.

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25 фактов о том, как французы воспитывают своих детей

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25 фактов о том, как французы воспитывают своих детейПодписаться на мой Instagram
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