Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Девушки, живущие отдельно от родителей, могут внести в интерьер своей квартиры уют и комфорт, легкость и нежность. Сделать это можно с помощью несложных дизайнерских приемов, которыми мастера делятся с владельцами жилья.



Не белый, а бежевый цвет стен

Розовый декор в стиле минимализм

Украшение свечами

Композиции из искусственных цветов

Многочисленные шкатулки и красивые коробочки

Невесомые занавески

Побольше текстиля

Комнатные растения

Креативная кухня

Уют и теплоту жилья создает цвет стен. Не стоит красить стены в белый цвет, создавая аналог больничной палаты. Бежевый цвет придаст интерьеру более комфортную атмосферу.Придать романтическую нежную атмосферу интерьеру поможет акцент нежного розового цвета. Это может быть абстрактная картина в розовых тонах, вертикальная полоса на стене розового оттенка, наволочки диванных подушек цвета пыльной розы и прочее.Каминная полка или полочка у зеркала, на которой расположены свечи, придаст жилью девушки особый романтизм и нежность. Вечером зажженные свечи придадут помещению чарующий вид.Оригинально составленные композиции из искусственных цветов — беспроигрышный декор в интерьере девичьей квартиры. Вазы в стиле минимализм с белыми лилиями придадут комнате легкость и чистоту.У девушек, как правило, много всяких аксессуаров и бижутерии, которые не стоит разбрасывать по полкам. Для них стоит приобрести специальные органайзеры в виде многоярусных шкатулок или коробочек, которые украсят интерьер спальни.Легкие прозрачные занавески из органзы или тюля придадут комнате нежность и легкость. В квартире девушки не стоит использовать грубый текстиль, который утяжелит интерьер.Выбор текстиля для небольшой девичьей квартиры имеет особое значение. Множество подушек в ярких наволочках создадут атмосферу уюта, легкости, позитивного настроения. Покрывало и подушки могут быть выбраны в стиле колор-блок.Растения в квартире не только украшают интерьер, приближая его к естественной природе, но и способствуют очищению воздуха. Для размещения комнатных растений в квартире можно использовать подвесные полки, подоконники, тумбочки и столики.Небольшую по размерам кухню не стоит загромождать массивной мебелью. Следует тщательно продумать освещение, совместить креативный стол, соединенный с подоконником и сделать цветовой акцент допустим на холодильнике или оконном проеме.Маленькая квартира девушки может превратиться в образец дизайнерского искусства, отличающегося нежностью и легкостью, если в ней использовать приемы украшений от дизайнеров.