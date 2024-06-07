Женитьба: ожидания молодого мужа и реальность
Давно известно, что мужчина женится на надеждах, а женщина выходит замуж за обещания. Вот только надежды молодого мужа часто оказываются напрасными. Жена совсем не такая, какой он её представлял в своих мечтах перед свадьбой.
Чистота и уют
1. Ожидания.
Реальность. Огромные завалы одежды на кровати, креслах, стульях и даже на полу каждый раз, когда она куда-то собирается, и каждый раз ей нечего надеть.
Ресторанный обед
2. Ожидания. Каждый день в доме будет пахнуть пирогами. Каждый день на столе будут новые блюда: на завтрак – турецкая кухня, на обед – индийская, на ужин – японская, а в выходные – кухня народов мира.
Реальность. Суп, пельмени, яичница, в выходные – курица гриль из супермаркета. А если выразить желание съесть что-нибудь другое, жена тут же начинает собираться в кафе/ресторан.
Ищем вещи
3. Ожидания. Теперь в доме есть человек, который знает, где лежат носки, трусы, очки и пульт от телевизора.
Реальность. Теперь в доме есть человек, который знает, где лежит красная помада, что такое пуш-ап и в чём разница между плойкой и утюжком.
Невестка и свекровь
4.Ожидания: У родителей появится дочь, которая будет их любить и заботиться о них.
Реальность: У родителей появилась дочь только тогда, когда вы приходите к ним в гости, а не когда они собираются на недельку к вам.
Жена в халате
5. Ожидания: После работы тебя встретит жена в сексуальном халатике, поцелует, усадит в кресло и сделает массаж.
Реальность: Телевизор занят, кресло тоже, чай готовишь сам для двоих и стараешься не шуметь.
Досуг
6. Ожидания: Можно спокойно смотреть футбол, пока жена занята на кухне приготовлением ужина.
Реальность: Смотрим любимый её сериал или реалити-шоу, даже если она его просто слушает, пока готовит на кухне ужин.
Секс, секс. секс ...
7. Ожидания: Ночи полны страсти и огня.
Реальность: Она устала, да и голова почему-то болит.
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