Для чего 300 лет назад построили стену длиной почти 120 км и был ли от неё толк

Стена Адриана была важной вехой в римской Британии на протяжении более трёхсот лет. На завершение основного этапа строительства Стены ушёл не один год, и это был грандиозный проект, в котором приняли участие тысячи человек. О том, что именно представляло собой это сложное и уникальное сооружение, зачем оно было построено и был ли от него толк – далее в статье.
Предыстория
Консул-суффект Римской империи Авл Плавтий, 29 год. \ Фото: wikipedia.org.
Римляне рассматривали древнюю Британию как таинственный остров на краю известного мира. Юлий Цезарь предпринял первую попытку достичь её берегов во время экспедиции в 55-54 годах до нашей эры. Но римлянам не удавалось начать успешное вторжение на остров до лета 43 года нашей эры. Под командованием императора Клавдия генерал Авл Плавтий вместе с солдатами-легионерами вторгся в южную Британию, а к началу 44 года н.э. она стала ещё одной провинцией Римской империи. Но всё изменилось в 122 году нашей эры, когда император Адриан посетил Британию. Позже в том же году началось строительство сооружения, которое на сегодняшний день известно как Стена Адриана.
Слева направо: Карта стены Антонина и стены Адриана. \ Карта стены Адриана.
Стена находилась на территории современной северной Англии. В самом длинном месте она достигала ста восемнадцати километров и простиралась от Уолсенд-он-Тайн на востоке до Боунесс-он-Солуэй на западе. Сама стена была сложена из каменных блоков, но её размеры менялись по ходу маршрута. Восточная секция была примерно три метра в ширину и более четырёх метров в высоту, а западная секция была шесть метров в ширину и более четырёх метров в высоту. Последние шесть километров Стены как в восточном, так и в западном направлениях были построены последними. Здесь ширина была уменьшена всего до двух с половиной метров.
Стена императора Адриана. \ Фото: laterooms.com.
Перед Стеной также проходил V-образный ров шириной более восьми метров и глубиной три метра. За фортами на стене также был построен валлум для дополнительной безопасности. По сути, это был дерновый вал с частоколом наверху, шириной шесть метров и глубиной три метра. Форты, военные замки и башни располагались через равные промежутки вдоль Стены. Милевые замки (укреплённые ворота) располагались через каждую римскую милю (1481 метр), а башни (смотровые башни) - через каждую треть римской мили (494 метра).
Слева направо: Бюст Траяна с гражданской короной и эгидой, символом божественной власти и мирового господства, Глиптотека, Мюнхен. \ Публий Элий Траян Адриан.
Форты обеспечивали жилые помещения для подразделений солдат, а также складские и административные здания. Многие из фортов, соединённых со Стеной Адриана, были фактически построены до того, как Стена стала официальной структурой и границей. Некоторые старые форты располагались перед Стеной. К ним относились форты-аванпосты, такие как Бьюкасл, Бирренс и Нетерби. Эти форты не были постоянно заселены, но служили стратегической базой для кампаний на Север. Шестнадцать фортов были расположены на маршруте Стены, а остальные находились за ней на Каменных воротах. Это была дорога, построенная во времена правления императора Траяна (98-117 гг. н.э.), соединявшая форты от Корбриджа до Карлайла.
Граница, отделяющая римлян от варваров
Реконструированный вход в форт в Арбее. \ Фото: google.com.
(Scriptores Historiae Augustae, Вита Адриани 2.2)
Это единственный известный древний отрывок, объясняющий, почему была построена стена Адриана.
Создание физической границы для защиты римлян от их врагов, пожалуй, является наиболее очевидной причиной строительства Стены. Когда римляне прибыли в I веке н.э., древняя Британия была населена различными племенами, каждое из которых контролировало свой особый район острова. Не все эти племена легко сдали свою родину, и очаги вражды сохранялись на протяжении четырёхсот лет римской оккупации. Одними из самых воинственных были племена Каледонии, современной Шотландии, известные своим воинственным и бесстрашным духом.
Римская Британия в правление Антонина Пия. \ Фото: wikipedia.org.
Каледония занимала большую часть территории к северу от Стены, и основными племенами, жившими там, были каледонии и дамнонии. Эти люди были кельтского происхождения и имели социальные и торговые связи с галлами современной Северной Европы. Боевая тактика каледонских племён была безжалостной, а их оружие - жестоким. Римляне так и не смогли полностью победить их, и регулярно вспыхивали восстания. Некоторый прогресс был достигнут в 80-х годах нашей эры, но во время правления императора Траяна римляне отступили с каледонских земель.
Слева направо: Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин Пий. \ Мраморная статуя Антонина Пия (Эрмитаж).
Когда в 122 году н.э. была построена стена Адриана, она помогла защитить римлян от варваров Каледонии. Но она также служила для разделения племён по обе стороны от неё. Со временем отсутствие связи между племенами Каледонии и северной Англии привело к общему ослаблению племенной власти.
Бюст императора Адриана (Музей Израиля). \ Фото: pinterest.com.
Первоначально Стена предназначалась в качестве базы для запуска необходимых экспедиций в Каледонию. Но со временем она также стала границей, на которой можно было следить за передвижением людей и торговлей, что также создало точку налогообложения. Интересно, что вскоре в ста милях севернее во время правления преемника Адриана, императора Антонина Пия (138-161 гг. н.э.), была построена ещё одна стена. Стена Антонина была вдвое короче стены Адриана, так как она была построена в узком месте между Бриджнессом на востоке и Старым Килпатриком на западе. Окончательная причина строительства этой новой стены неизвестна, но некоторые историки полагают, что она указывает на провал Стены Адриана как эффективного защитного барьера. Тем не менее, Стена Антонина была заброшена в 160-х годах н.э., и стена Адриана снова использовалась в течение следующих двухсот лет.
Император Адриан
Слева направо: Голова Адриана. \ Мраморный портретный бюст императора Адриана, изображённый в идеализированном образе молодого героя, возможно, Ромула, основателя Рима, около 136 года н.э.
Император Адриан правил Римской империей с 117 по 138 год нашей эры. До своего прихода к власти он занимал ряд элитных политических постов и был членом предвыборного штаба императора Траяна. Но Адриан был также известен как образованный, учёный человек, который на протяжении всей своей жизни был очарован утончённым греческим миром.
Слева направо: Бронзовая статуя императора Септимия Севера, III век н.э. \ Луций Септимий Север.
Вскоре после того, как Адриан стал императором, он вывел римское военное присутствие с Востока. Его предшественник Траян вёл кампанию против парфян на территории современного Ирана с 114 по 117 год нашей эры. Но Адриан считал, что эти завоевания несостоятельны. Вместо этого он хотел установить контроль над тем, что уже существовало в империи, и вступить в эпоху стабильности и мира. Стена Адриана была построена в соответствии с этой новой внешней политикой. Его обширная граница ограничивала Империю и, следовательно, её расширение. Тем не мене, Стена устраивала далеко не всех.
Тондо Северов, около 199 года. Изображены Луций Септимий, Юлия Домна, Каракалла и Гета, лицо которого стёрто, (Античное собрание Берлина). \ Фото: wikipedia.org.
В 208 году н.э. император Луций Септимий Север решил попытаться сделать то, чего не удавалось сделать ни одному императору раньше: завоевать Каледонию раз и навсегда. Поэтому он начал крупное вторжение с армией почти в пятьдесят тысяч человек, которое поначалу казалось успешным. Был заключён шаткий мирный договор, но вскоре восстания возобновились. Затем, в начале 211 года н. э., Север внезапно заболел и умер. Его сыновья, Каракалла и Гета, решили оставить непокорную Каледонию позади и отступили за Стену.
Стена Адриана
Слева направо: Средневековая карта (BL Cotton MS Claudius D VI) около 1250 года нашей эры показывает, как стену Адриана, так и стену Антонина наверху, изображённую в виде рядов зубчатых стен. \ Каменный жертвенник, посвящённый Тександри и Сувеве, легионерам родом из Бельгии, которые были размещены на Стене Адриана, 43-410 годы н.э.
Подразделения различных римских легионов прибыли в Британию со всей империи, чтобы построить Стену в 120-х годах нашей эры. К концу правления Адриана численность гарнизона, размещённого на Стене, насчитывала от девяти до пятнадцати тысяч человек. Первоначально на Стену были отправлены вспомогательные полки, но в последующие годы появились и легионерские подразделения. Оставленные надписи содержат полезную информацию о разнообразном военном присутствии в фортах вдоль Стены. Доказательства включают обетные алтари и надгробия, посвящённые мужчинам, которые были уроженцами таких мест, как Нидерланды и даже Сирия.
Маршрут вдоль стен Адриана (от побережья до побережья). \ Фото: reddit.com.
Одна из главных причин, по которой была построена Стена, заключалась в том, чтобы обеспечить крупную базу для римских военных по всей провинции. Но также важно отметить, что некоторые римские солдаты провели годы своей жизни на Стене. Для многих это стало не только местом работы, но и домом. Военные форты на стене Адриана больше походили на небольшие укреплённые города. Помимо спальных казарм, форты также включали больницы, амбары, священные часовни и административные здания. Там даже была большая вилла для командира и его семьи. Одним из наиболее хорошо документированных фортов на Стене является Виндоланда, расположенная на Стангейт роуд в двадцати пяти милях к востоку от современного Карлайла.
Обозрение карта стены Адриана, опубликованная в 1964 году. Пересмотренное и обновленное издание было опубликовано в 2010 году. \ Фото: twitter.com.
Начиная с 1970-х годов на этом месте были обнаружены сотни хорошо сохранившихся деревянных табличек для письма. Таблички датируются примерно 90-120 годами н.э., когда форт был занят Кохором I Тунгрорум и Кохором IX Батаворум. Эти таблички содержат крупнейшее на сегодняшний день открытие латинских букв, и они дают увлекательное представление о повседневной жизни на Стене. Есть списки задач и описи, а также личные письма, написанные между друзьями. Есть даже приглашение на день рождения, написанное женой одного высокопоставленного солдата своей сестре.
Часть стены Адриана (стена ранее была разграблена как источник бесплатного камня для новых зданий). \ Фото: sinapress.ir.
После успешного вторжения 43 года н.э. римская культура постепенно начала проникать на земли племён древней Британии. Римляне пытались создать гармонию между завоевателями и побеждёнными посредством процесса, который историки сегодня называют «романизацией». Этот процесс включал в себя знакомство местного населения с элементами римской культуры без насильственного подавления образа жизни коренных народов.
Стена Адриана, обращенная на восток в сторону Утес-Лох. \ Фото: trowelblazers.com.
Римский историк Тацит является основным источником информации о политике романизации. Он представляет циничный и предвзятый взгляд на эту концепцию в своей биографии Агриколы, который был губернатором Британии с 78 по 84 год нашей эры.
(Тацит, «О жизни и характере Юлия Агриколы»)
Валлум - земляные работы, примыкающие к стене Адриана. \ Фото: google.com.
Архитектура была важной частью романизации. Храмы строились для того, чтобы пробудить интерес к римским богам. Однако римляне не мешали британцам поклоняться своим собственным богам. Театры и амфитеатры поощряли участие в римских развлечениях. Новые города с общественными банями и магазинами также открывали доступ к более изысканному образу жизни. Все это использовалось в качестве средства для завоевания местного населения.
Часть стены Адриана, идущая на восток от форта. \ Фото: wordpress.com.
Стена Адриана стала мощным катализатором романизации, поскольку именно она привела в Британию тысячи римских солдат. Эти люди принесли с собой еду, одежду, религию и даже кухонную утварь. Все эти культурные маркеры оказали длительное влияние на жителей Британии. Солдаты также проникали в местное население через браки. Есть много примеров того, как римские солдаты женились на местных женщинах и оставались в Британии после службы, чтобы устроить свою жизнь.
Лихилла Башня в Камбрии, Англия является типичным примером промежуточных башен, встроенных в стену между мильными замками. \ Фото: thereaderwiki.com.
Стена Адриана была построена в первую очередь как граница с Римской империей. Эта граница обеспечивала защиту от враждебных врагов и базу для военных подразделений. Но Стена была также вечным памятником Адриану, императору, который ценил мир и стабильность больше, чем военную экспансию и личный триумф.
Сохранившаяся часть Стены Адриана. \ Фото: google.ru.
Стена Адриана представляла собой самое лучшее из римской инженерной мысли и инфраструктуры. Огромные размеры и долговечность Стены наряду с её военным присутствием служили бы постоянным напоминанием местному населению о том, что они жили под римским контролем. Большая часть успеха Римской империи была обусловлена способностью эффективно подчинять местное население и создавать стабильные провинции. Наличие Стены, возможно, во многом способствовало успеху римской оккупации Британии, которая длилась более четырёхсот лет.
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