Тайны древних цивилизаций: археологи обнаружили затерянный спартанский дворец

Могучая Спарта. / Фото: thevintagenews.com
Спартанцы являются самой известной греческой цивилизацией в современной культуре. Эти могучие воины были увековечены задолго до фильма "300 спартанцев" в "Илиаде" Гомера. Спарта правила Грецией в течение многих столетий. Но примерно в 1200 г. до н.э. могучая цивилизация таинственным образом исчезла.
Глиняная табличка с линейным письмом Б. / Фото: argumentiru.com
Впечатляющий дворец, в котором было около десяти комнат, был обнаружена возле села Ксирокамби в Лаконии. Это небольшое поселение было расположено на границе древней Спарты. На руинах дворца были найдены древние надписи, которые учёные датируют XVII и XVI веками до нашей эры. Наряду с руинами при раскопках ученые нашли довольно много артефактов, которые очень похожи на спартанские, а также мифологические символы, миниатюрные глиняные статуэтки, чашку в форме головы быка, мечи, сделанные из бронзы, а также остатки нескольких картин. Команда археологов была шокирована тем, настолько хорошо сохранились артефакты.
Расположение Спарты. / Фото: thevintagenews.com
Раскопки данной области начались в 2009 году, когда были обнаружены две таблички с надписями на них. На этих табличках были найдены подробные отчеты о религиозных праздниках и даже имена правителей, названия городов и территорий. Археологи назвали язык, на котором это было написано, "линейным письмом Б" — именно оно сейчас считается самой древней формой письменного древнегреческого языка. Это открытие было весьма важным. В то время как считалось, что Спарта была значительной частью древнегреческой культуры, никто никогда не находил настоящего дворца, построенного в то время, когда спартанцы управляли территорией Греции. Эти простые таблички были, безусловно, самой важной находкой, ведь литературные источники той эпохи практически не сохранились.
Спартанский царь Леонид I./фото: thevintagenews.com
Надписи были обнаружены внутри западного крыла древних руин, которые когда-то были красивым двориком. Они были сделаны на мягкой глине, а огонь, в котором погиб дворец, обжег глину так, что таблички сохранились на тысячелетия. Предполагается, что обнаруженные таблички были частью архива дворца, прежде чем его сожгли. Это подкрепляется тем фактом, что при декодировании записей на них обнаружилось, что у спартанцев были весьма сложная структура правительства и цивилизации в общем.
Древние руины на месте раскопок. / Фото: thevintagenews.com
Исследователи предположили, что основной причиной упадка были засуха и голод. Существует и другая теория, по которой исчезновение спартанцев было вызвано мощным землетрясением, которое привело к закату цивилизации.
Нынешняя находка археологов - первый и пока единственный спартанский дворец, который когда-либо удалось обнаружить. Раскопки позволят больше узнать о цивилизации Спарты и образе жизни спартанцев. В настоящее время археологи пытаются раскопать мегарон - тронный зал, в котором проводились официальные приемы.
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