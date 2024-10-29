«Земной рай» Mercedes-Benz от японского художника Хиро Ямагата

Живописный Mercedes-Benz арт-художника Хиро Ямагата
Японский художник Хиро Ямагата (Hiro Yamagata) считается пионером лазерной техники в современном искусстве. В своих работах он использует шелкографию с яркими, насыщенными цветами и голографию. В автомобильную историю этот японский художник попал как главный современный реставратор и художник ретро-автомобилей Mercedes-Benz 220 Cabriolet A (W187) 1952 года.
Тропический цветок.
С начала 1990-х годов Ямагата работал над тремя десятками этих автомобилей, полученных со всего мира. Каждый был тщательно восстановлен опытными мастерами, вплоть до полностью готового кузова, правильной обивки и даже точной внутренней столярки и раритетного радиоприемника. После того, как автомобили были завершены, они не были распроданы или показаны на Concours d'Elegance. Они использовались в качестве основы для нового арт-проекта Ямагаты.
Сад фламинго.
Сад фламинго.
Кузова «мерседесов» были отделаны белой матовой краской для создания шероховатой поверхности, которая стала холстом для творчества Ямагата, от бампера до бампера.
Розовый сад.
Розовый сад.
По отзывам арт-критиков, своей живописью - уникальной для каждого W187 – Ямагата «отменил символ автомобиля как промышленной автоматизированной машины и привел его в гармонию с природой. С помощью своего поэтического видения он превратил его в волшебный арт-объект».
Танец воды.
Рисунки ярких красивых птиц, бабочек и цветов создают экзотическую живую картину, которая напоминает яркие джунгли и тропические ночи. «Некоторые люди говорят, что сцены, которые я рисую, являются мечтательными или психоделическими», - вспоминает Ямагата.
Раковина.
Автомобили Ямагата, известные под общим названием «Земной рай» (Earthly Paradise), были представлены в центре выставки Лос-Анджелесской городской художественной галерее, на Венецианской биеннале в 1995 году, и в туре по европейским музеям, который продолжался до 1997 года. После этого часть машин отправилась в японские музей, а часть была продана с аукционов.
Берег Слоновой Кости.
