7 фактов об Алькатрасе, стоимость содержания заключенного в котором равнялась проживанию в роскошном

С нами не соскучишься!

1. Тюрьма для советских разведчиков

Здесь сидел советский разведчик. |Фото: reunion68.se.

2. Аль Капоне стал в Алькатрас музыкантом

Его не могло поймать ФБР, но смогла комиссия по налогам. |Фото: history101.com.

3. Побегов из Алькатрас не было… но это не точно

Самая удачная попытка была экранизирована в 1979 году. |Фото: lostpic.net.

4. Назван в честь морской птицы

Назван в честь морских птиц. |Фото: pixabay.com.

5. Остров пытались купить индейцы за стекляшки

Индейцы требовали остров себе. |Фото: ya.ru.

6. Просто маяк

Здесь работает важный маяк. |Фото: g-switch.org.

7. Образцово-показательная тюрьма

В Алькатрас были лучшие условия. ¦Фото: disgustingmen.com.