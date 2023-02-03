Зачем в тесто добавлять крахмал: маленькие хитрости от опытных хозяек

Кукурузный крахмал сделает любое блюдо особенно вкусным / Фото: newauction.com.ua

Тесто для мантов получится тонкое и не порвется / Фото: food.noteru.com

Тесто с добавленным кукурузным крахмалом отлично подойдет и для вареников или пельменей / Фото: photorecept.ru

Блинчики будут таять во рту / Фото: aminoapps.com

Чтобы бисквит получился воздушным и сухим, достаточно добавить немного кукурузного крахмала / Фото: passerovka.ru

Немного крахмала сделает начинку для пирога нежной и не даст ей растечься / Фото: 2gis.ru

Мясо, обжаренное в кукурузном крахмале, получается с вкусной и хрустящей корочкой / Фото: hagga.ru

Вкусный и полезный соус с крахмалом вместо муки / Фото: 4allwomen.ru

В зависимости от блюд следует выбирать крахмал: картофельный или кукурузный / Фото: chefkonditer.ru