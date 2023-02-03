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Зачем в тесто добавлять крахмал: маленькие хитрости от опытных хозяек


Зачем в тесто добавлять крахмал: маленькие хитрости от опытных хозяек


При приготовлении теста хозяйки часто используют небольшие хитрости, позволяющие получить на выходе вкусный продукт. Одним из таких приемов можно назвать использование крахмала, причем вид теста значения не имеет. Результат в любом случае будет положительным. В основном используется кукурузный крахмал, только в каждом рецепте свои пропорции.

Кукурузный крахмал сделает любое блюдо особенно вкусным / Фото: newauction.com.ua

Кукурузный крахмал сделает любое блюдо особенно вкусным / Фото: newauction.com.ua

Тесто для мантов получится тонкое и не порвется / Фото: food.noteru.com

Тесто для мантов получится тонкое и не порвется / Фото: food.noteru.com


Чтобы приготовить вкусное тесто для мантов, рекомендуется добавить в него 30-40 процентов кукурузного крахмала от общего объема муки. Полученное тесто можно будет сделать очень тонким. При этом, оно не порвется при приготовлении блюда.Тесто с добавленным кукурузным крахмалом отлично подойдет и для вареников или пельменей / Фото: photorecept.ru
Тесто с добавленным кукурузным крахмалом отлично подойдет и для вареников или пельменей / Фото: photorecept.ru

 

Подойдет тесто и для вареников или пельменей.Блинчики будут таять во рту / Фото: aminoapps.com
Блинчики будут таять во рту / Фото: aminoapps.com

 

Чтобы блинчики получились тонкими и таяли во рту, мука частично заменяется кукурузным крахмалом. Блинчики получаются очень вкусными.
Чтобы бисквит получился воздушным и сухим, достаточно добавить немного кукурузного крахмала / Фото: passerovka.ru

Чтобы бисквит получился воздушным и сухим, достаточно добавить немного кукурузного крахмала / Фото: passerovka.ru


При приготовлении бисквита рекомендуют брать муку и крахмал в соотношении 2:1. Он получится воздушным и сухим.
Немного крахмала сделает начинку для пирога нежной и не даст ей растечься / Фото: 2gis.ru

Немного крахмала сделает начинку для пирога нежной и не даст ей растечься / Фото: 2gis.ru

 

Крахмал можно добавить и в пироги с ягодной начинкой, например, малиновой. Чтобы их не испортить, а сделать начинку нежной, не позволить ей растечься, необходимо придерживаться меры. Достаточно всыпать в начинку столовую ложку крахмала или тем же количеством посыпать раскатанное тесто.
Мясо, обжаренное в кукурузном крахмале, получается с вкусной и хрустящей корочкой / Фото: hagga.ru

Мясо, обжаренное в кукурузном крахмале, получается с вкусной и хрустящей корочкой / Фото: hagga.ru

 

Для панировки крахмал тоже подходит. Достаточно обмакнуть мясо или рыбу в него, а потом пожарить, и мы получим очень вкусное готовое блюдо с красивой корочкой.
Вкусный и полезный соус с крахмалом вместо муки / Фото: 4allwomen.ru

Вкусный и полезный соус с крахмалом вместо муки / Фото: 4allwomen.ru

 

При приготовлении соуса, где требуется муку обжаривать с маслом, первый ингредиент можно заменить на крахмал. Соус получится намного вкуснее.
В зависимости от блюд следует выбирать крахмал: картофельный или кукурузный / Фото: chefkonditer.ru

 

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Зачем в тесто добавлять крахмал: маленькие хитрости от опытных хозяек

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Зачем в тесто добавлять крахмал: маленькие хитрости от опытных хозяекПодписаться на мой Instagram
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