Вещи в доме, едва взглянув на которые внимательные гости могут прочесть нас как открытую книгу

Наш дом — наша крепость, где можно отдохнуть от суеты внешнего мира, устроить уютные посиделки с друзьями.

Психологи давно заметили связь между личностью человека и тем, как он обставляет свое жилье. Конечно, одна вещь не скажет все о человеке, но есть интересные выводы, которыми мы хотим с вами поделиться.



1. У счастливого человека, скорее всего, аккуратно застеленная кровать

2. Беспорядок в ящике с носками у тех, кто любит организованность и внимателен к деталям

3. Открытый шкаф для одежды предпочитают модницы

4. Те, кто не живет настоящим, вероятно, захламляют шкаф

5. Различные коллекции собирают аккуратные люди

6. Если в доме есть постеры с вдохновляющими фразами, то, скорее всего, здесь живет невротик

7. У общительного и харизматичного человека холодильник переполнен продуктами

8. Большое количество чистящих средств указывает на консерватора

9. Растворимый кофе популярен среди прокрастинаторов

Согласно опросу 68 000 человек, проведенному Hunch.com, большинство людей не заправляет кровать (59 %). Только 38 % из них чувствуют себя счастливыми. Тем временем 71 % из тех, кто застилает кровать, считают себя счастливыми. Эти люди также чаще любят свою работу, регулярно занимаются спортом и чувствуют себя хорошо отдохнувшими.Тем не менее здесь нет причинно-следственной связи, то есть нельзя утверждать, что люди, не заправляющие кровать, не могут быть счастливы. Но, возможно, организованная среда может положительно влиять на наше психическое здоровье.Американский антрополог Хелен Фишер в ходе изучения темперамента людей обнаружила, что самый большой беспорядок в ящике с носками можно найти у людей, которые обычно отличаются аккуратностью, правильностью и внимательностью к деталям. Такие люди кажутся дотошными по отношению к друзьям и соседям, но за закрытыми дверями сами разводят бардак.Доктор психологических наук Линда Пападопулос согласна с тем, что вещи в доме могут многое рассказать о человеке и его семье. Например, когда одежда не спрятана в шкафу, а выставлена на обозрение, это говорит о том, что хозяйка дома рассматривает моду как искусство, нечто, что вызывает эстетическое удовольствие.Одной из причин беспорядка и захламленности шкафа может быть чрезмерная ностальгия. Хранить какую-то вещь приемлемо, если она вызывает важные воспоминания. Но мы часто вкладываем в вещи воспоминания какого-то отрезка времени, связывая нематериальное с материальным.Таким образом, наши вещи становятся объектами, на которые мы проецируем наш опыт. Необходимо понять, что мы сами являемся воплощением нашего опыта, уверены психологи.Профессор психологии Сэмюэл Гослинг, автор книги «Ищейка: Что ваши вещи говорят о вас» (Snoop: What Your Stuff Says about You), считает, что коллекционеры — люди, любящие упорядоченность, организованные и целеустремленные.Но следует отличать коллекционера от барахольщика. Коллекционеры получают эстетическое удовольствие от своих коллекций, тогда как барахольщики собирают все подряд, не могут ничего выбросить и страдают из-за этого. В любом случае нужно быть осторожным в суждениях о человеке только по одной вещи, предостерегает профессор.Согласно исследованию психолога Cирила Бёрта, люди с высоким уровнем невротизма (со слабой эмоциональной стабильностью, тревожные и чувствительные) склонны к художественному творчеству и тяготеют к эмоционально насыщенному искусству.Они украшают стены постерами с такими фразами, как «Отношение — мелочь, которая создает большую разницу» или «Пока ты не расправишь крылья, ты никогда не узнаешь, как далеко можешь улететь». Эти аффирмации помогают невротикам справляться с волнением и унынием, объясняет профессор психологии Сэмюэл Гослинг.Люди, которые берут с полок в магазине товары в ярких упаковках, просто потому что это красиво, скорее всего, относятся к типу «творческий покупатель», считают эксперты DISC Insights. Эти люди, как правило, веселые и харизматичные, любят развлекать, поэтому у них так много продуктов в холодильнике — на случай, если придут нежданные гости.Исследование Журнала политической психологии (The Journal of Political Psychology) показало, что люди, которые считают себя консерваторами, как правило, очень чистоплотны, в их домах много светлых комнат и большие коллекции чистящих средств.Психолог Дана Карни объясняет: «Консерваторам нужен порядок, чтобы не было двусмысленности. Это выражается в любви к упорядоченности, планированию и организованности, обилии чистящих средств, чтобы сделать окружающую среду предсказуемой и безопасной».Клинический психолог Рамани Дурвасула провела опрос 1 000 человек, который включал тестирование личностных качеств, а также вопрос о предпочтениях в кофе. Конечно, выбор кофе не определяет нас как личностей, но были некоторые интересные выводы.Например, любители растворимого кофе не любят напрягаться. Однако они также могут быть плохими планировщиками или прокрастинаторами. А вот любители капучино или латте, скорее всего, открытые и щедрые люди, но могут пренебрегать своими интересами в угоду другим.