Древний город Матера - один из первых населенных пунктов в Италии.
В южной части Италии, в провинции под названием Базиликата есть небольшой красивый и древний город, о котором мало кто знает. Матера существует в каньоне реки Гравина еще с доисторических времен (со времен неолита). Из-за уникальной исторической части города под названием «Сасси» Матеру также иногда называют «Подземным городом».
Итальянский город Матера.
Было доказано, что люди жили здесь еще 9000 лет назад, но официальная история города начинается с римлян, а именно - с третьего века до нашей эры. Оригинальное название римского поселка было Матеола. Историки считают, что название, вероятно, было дано в честь римского консула Луция Цецилия Метелла.
В 664 году нашей эры, после того, как лангобарды завоевали провинцию Матера, у города сменилось много владельцев.
Историческая часть города известна как Сасси ди Матера.
В IX и X веках за Матеру постоянно вели борьбу византийские и германские императоры, пока им не стал управлять Вильгельм Железная Рука. В начале XVII века важность города настолько возросла, что он стал столицей всего региона Базиликата. Эту «должность» Матера занимала до 1806 года, когда столица была перенесена в Потенцу.
Матера также сыграла важную роль во время Второй мировой войны, когда она стала первым итальянским городом, который начал активную борьбу против вермахта.
Панорамный вид на Сасси из каньона реки Гравина.
Вероятно, наиболее интересной частью города является его исторический центр - старая часть города, которая называется «Сасси ди Матера».
В Сасси (что означает «камни») до сих пор сохранились доисторические дома, построенные пещерными людьми (троглодитами), населявшими этот регион тысячи лет назад. Поселок Сасси очень похож на жилища в деревне Меллиха в северной части Мальты.
Поселок Сасси.
Поскольку археологические данные показывают, что первые поселения первобытных людей существовали здесь еще в 7000 г. до н.э., «Сасси ди Матера» считается одним из первых поселений в современной Италии.
Эти жилища в Сасси были кропотливо вырублены в известняковых скалах. Подземных домов в некоторых частях этого района было так много, что улицы были построены в буквальном смысле на «крышах» домов.
По всей Матере много лестниц.
В связи с рядом изменений в государственной политике и из-за эпидемии малярии, угрожающей его в 1950-х годах, итальянское правительство приняло решение переселить жителей Сасси в недавно построенную часть города.
Однако, многие люди отказались переселяться, поэтому сегодня Матера является единственным местом в мире, где люди могут похвастаться, что до сих пор живут в домах домах своих предков, в которых те жили 9000 лет назад.
Интерьер одного из жилищ Сасси.
Река Гравина разделяет город, построенный на скалах над древними пещерными жилищами, на две части. Эта особенность привела к тому, что вода была очень труднодоступной для его жителей. Именно поэтому люди начали делать огромные резервуары (известные, как «цистерны»).
Интерьер одной из старинных цистерн.
Один из самых больших резервуаров для воды находится под площадью Витторио Венето. Высота стен в нем — целые 15 метров и внутри его даже проводят экскурсии на лодке. Поскольку население в Матере начало увеличиваться, в итоге многие из старых «цистерн» были переделаны в жилые дома.
Церковь «San Francesco d'Assisi».
Пещерные дома - не единственная достопримечательность в Матере. В этом городе также можно найти несколько очень красивых церквей. К примеру, центральный собор Матеры, который носит название Santa Maria Della Bruna, был построен в 1389 году и увенчан 52-метровой колокольней.
Исторический центр Матеры по сей день сохраняет первозданный шарм. Из-за этого многие режиссеры выбирают этот город как идеальное место для съемок древнего Иерусалима.
Сасси — исторический центр города.
Здесь снимали многие фильмы на библейские сюжеты, такие как «Евангелие от Матфея» режиссера Пьера Паоло Пазолини (1964), или «Страсти Христовы» Мела Гибсона (2004). Сегодня Матера является процветающим городом со многими предприятиями, тавернами и гостиницами, а его красота буквально завораживает тысячи посетителей каждый год.
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