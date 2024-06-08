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19 великолепных ванных комнат, поражающих своим дизайном и стилем


Дизан и стиль современных санузлов.

Дизан и стиль современных санузлов.

В новом обзоре были собраны примеры невероятных ванных комнат, которые определенно удивят каждого своим необычайным интерьером. Сделать нечто подобное при желании можно и в своем доме. Собранные варианты смогут удовлетворить даже самые смелые и нестандартные запросы.

1. Бохо шик


Необычный интерьер ванной в стиле бохо.

Необычный интерьер ванной в стиле бохо.

Великолепный санузел в стиле бохо, изюминкой которого стала большая ванна с эффектом потрескавшейся меди.

2. Уютная роскошь


Ванная комната класса люкс.

Ванная комната класса люкс.

Великолепная ванная комната с эффектными темными обоями, украшенными стильным цветочным принтом, декоративным камином, роскошной люстрой и потрясающей купелью ультрамодного золотого цвета.

3. Минималистичный дизайн


Светлая ванная в стиле минимализм.

Светлая ванная в стиле минимализм.

Минималистичный интерьер ванной комнаты, особенностью которой стала фантастическая встроенная ванна с грубым бетонным бортиком.

4. Элегантность черного


Роскошная ванная комната в черно-золотых тонах.

Роскошная ванная комната в черно-золотых тонах.

Потрясающий дизайнерский интерьер ванной с акцентной черной стеной, фантастической золотой сантехникой и фурнитурой и великолепной ретро-ванной, украшенной объемными пузыриками черного и золотого цвета.

5. Соты


Санузел в серых тонах.

Санузел в серых тонах.

Стильный и лаконичный дизайн санузла, стены которого украшает ультрамодная керамическая плитка в форме сот элегантного серого цвета.

6. Динамичное пространство


Сочетание современности и естественности в интерьере ванной.

Сочетание современности и естественности в интерьере ванной.

Грамотное сочетание двух оттенков глянцевой керамической плитки и натурального дерева позволили создать невероятно динамичное и в то же время уютное пространство.

7. Мужской характер


Ванная комната с синей акцентной стеной.

Ванная комната с синей акцентной стеной.

Современный мужской санузел с акцентной стеной глубокого темно-синего цвета, лаконичной подвесной тумбой и строгим квадратным зеркалом.

8. Классические контрасты


Стильный санузел в черно-белых тонах.

Стильный санузел в черно-белых тонах.

Стильный санузел для отделки которого использовали классическую белую плитку в виде кирпичиков и ультрамодную черную в виде сот, дополнив все это современной сантехникой и небольшими, но значимыми деревянными деталями.

9. Буйство зелени


Санузел в бело-зеленом цвете.

Санузел в бело-зеленом цвете.

Санузел, оформленный в бело-зеленых цветах, что делает его необычайно свежим, а блестящая золотистая фурнитура привносит в интерьер нотки стиля и элегантности.

10. Важная деталь


Ванная комната с оригинальной отделкой пола.

Ванная комната с оригинальной отделкой пола.

Просторная ванная комната с большим напольным зеркалом, белоснежными стенами и контрастным темным полом, отделанным ультрамодной плиткой, похожей на рыбью чешую.

11. Цветение


Яркие цветочные обои в интерьере санузла.

Яркие цветочные обои в интерьере санузла.

Свежий и просторный санузел, стены которого украшает сочетание белой керамической плитки и красочных обоев с флористическим принтом.

12. Восточный стиль


Креативный интерьер в восточном стиле.

Креативный интерьер в восточном стиле.

Смелый дизайн ванной комнаты в ярко выраженном восточном стиле, изюминкой которого стало большое настенное зеркало.

13. Синяя глубина


Ванная комната с синими стенами.

Ванная комната с синими стенами.

Элегантная ванная комната с великолепными темно-синими стенами и обилием ультрамодных золотистых акцентов в виде смесителя, настенного светильника и рамы зеркала.

14. Ближе к природе


Смежный санузел в стиле бохо.

Смежный санузел в стиле бохо.

Очаровательный интерьер смежного санузла, изюминкой которого стали живые растения и ажурная шторка над ванной.

15. Яркий аквариум


Очаровательная ванная комната с розовой дверью.

Очаровательная ванная комната с розовой дверью.

Небольшая ванная комната с эффектными темными обоями, украшенными забавными изображениями рыбок и броской розовой дверью.

16. Рустикальный модерн


Современная ванная с элементами рустикального стиля.

Современная ванная с элементами рустикального стиля.

Великолепный санузел с элементами рустикального стиля в виде деревянной и кирпичной отделки стен и роскошной блестящей ванной в стиле модерн.

Видео-бонус:


 

17. Скандинавский стиль


Светлая ванная в скандинавском стиле.

Светлая ванная в скандинавском стиле.

Просторная ванная комната в актуальном сегодня скандинавском стиле, с белыми стенами, деревянным полом и эффектным черепом на стене.

18. Солнечные детали


Огромная ванная с диваном.

Огромная ванная с диваном.

Уютная ванная комната с мягким черно-белым диванчиком, яркой тумбой и обилием текстильных элементов насыщенного желтого цвета.

19. Девичье царство


Кокетливый санузел с розовыми стенами.

Кокетливый санузел с розовыми стенами.

Очаровательный санузел с фантастическими розовыми стенами, контрастным черно-белым полом и обилием золотистых деталей.

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