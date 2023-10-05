Интернет-маньяки: от хулиганства до убийства. Реальные истории

Сталкинг, то есть навязчивое преследование, известен миру давным давно. Но благодаря интернету у него появилась новая и очень удобная форма – киберсталкинг.

Первый сталкер за решеткой

Pics.ru собрал десяток самых интересных и пугающих случаев сетевого преследования.

Первым человеком, которого осудили в США за киберсталкинг, стал Гэри Даллапента. В 1998 году 50-летний мужчина работал охранником в церкви и ему понравилась одна из молодых прихожанок по имени Рэнди Барбер. Сначала мужчина приставал к девушке традиционным образом, и его уволили. Тогда он обратился к новым технологиям.

Оперные страсти

Гэри заходил в секс-чаты, представлялся Рэнди и заводил беседы с мужчинами. От имени девушки Даллапента сообщал, что мечтает об изнасиловании и делился со всеми, кому нравилась эта идея, “своим” телефоном и адресом, а также советами, как обойти охрану в доме Барбер. У самой Рэнди даже не было компьютера. Можно представить себе ее ужас, когда к ней начали приезжать мужчины, серьезно намеренные выполнить сексуальную фантазию Даллапенты. За пять месяцев приехало шестеро.В поисках Даллапенты объединились полиция, ФБР, прокуратура, даже отец Барбер ответил на одно из объявлений, чтобы подловить сталкера. К счастью, в 1999 году в США как раз приняли закон о противодействии киберсталкингу, и Даллапента получил шесть лет тюрьмы.

ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

Наказание за самозащиту

Леандра Рамм – американская оперная певица, меццо-сопрано. В 2005 году житель Сингапура увидел 20-летнюю красавицу в телешоу по CNN и решил втереться в доверие через Интернет, притворяясь директором сингапурского концертного зала и предлагая девушке работу. Когда Леандра поняла, что Колин Мак Лунг – мошенник, он принялся забрасывать ее гневными сообщениями.Всего за пять лет Колин прислал Леандре около 4 тысяч писем, сообщений и комментариев с признаниями в любви, угрозами убийства и оскорблениями. Он вел под именем Леандры несколько сайтов, писал ее родственникам, друзьям, коллегам и начальству. Сталкер толком и не скрывался, но сделать с ним ничего не удавалось. Американская полиция не хотела лезть в международные дела, а сингапурскую не волновали проблемы американки. Только когда дело заинтересовало разведку США, сингапурцы арестовали Колина и дали ему три года лишения свободы.Кстати, во время расследования выяснилось, что Леандра не была его единственной “любовью”. Он преследовал еще, как минимум, трех женщин.

ФОТО: THEDAILYBEAST.COM

Карла Франклин – жертва киберсталкера

Сталкинг как реклама

Карла Франклин встретила Шона Мосса во время учебы в университете. Сходив на пару свиданий с ним в 2006 году, она решила, что парень слишком агрессивен и вежливо предложила ему расстаться. Он ответил ей, что она “полна говна” и с тех пор не оставлял в покое 4 года. Шон то сообщал ей подробности своей личной жизни, то оскорблял ее, то затихал на время. Когда Франклин сменила номер телефона, он перешел на электронную почту. Время от времени он появлялся среди ее знакомых или на корпоративных вечеринках и молча смотрел на девушку Однажды один из бывших преподавателей Карлы неожиданно прислал ей свое фото в плавках и сомбреро. На вопрос, что это, черт побери, такое, он ответил, что со старого телефонного номера Карлы ему приходили фривольные сообщения, вот он и решил ответить взаимностью. Выяснилось, что и многие другие знакомые мужчины получали якобы от Карлы интересные предложения. Скажем, ворваться к ней в дом, связать ее и изнасиловать. Как такое стало возможным, тогда разобраться не удалось.Наконец, в 2009 году, забив свое имя в гугл, Карла обнаружила, что Шон наклепал оскорбительных коллажей с ее фотографиями. Тогда она отправилась в полицию и стала добиваться получения от провайдера IP-адреса сталкера. История попала в газеты, и Карлу… уволили, за то, что вокруг ее имени поднялась шумиха. Работала она экономистом. Юристы дружно говорили девушке, что она зря тратит их время и не сможет ничего добиться.Несмотря ни на что Франклин все-таки удалось доказать, что за всем перечисленным, в том числе и за рассылкой с ее номера, стоял именно Мосс. На данный момент он получил запрет приближаться к Франклин, и противостояние продолжается в суде.

ФОТО: RUNYWEB.COM

Особенностью киберсталкинга, в отличие от обычных преследований, является то, что причины для него могут быть куда разнообразнее, чем банальное “не дала” (а могут и вовсе отсутствовать).

Затянувшаяся месть

В 2010 году у интернет-магазина DecorMyEyes.com, торгующего брендовыми солнечными очками, сложилась дурная репутация. Сайты потребителей полнились гневными отзывами. Если клиент был недоволен сервисом DecorMyEyes, ему начинали приходить угрозы. Владелец сайта, разумеется, знал адреса покупателей, и обещал им приехать , убить, изнасиловать, подать в суд, разорить и так далее. Вдобавок он еще и очки продавал поддельные, а деньги не возвращал.Журналистам удалось взять комментарий хозяина магазина, русского по происхождению, Виталия Боркера. Он заявил, что преследует своих покупателей ради пиара, ведь ссылки поднимают адрес его сайта на первое место в результатах поиска. Представители Google пришли в ужас от подобного злоупотребления и даже изменили свой алгоритм, чтобы люди вроде Боркера не могли им больше пользоваться.А в 2012 году Боркер, наконец, допрыгался. Его приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч долларов за мошенничество и сталкинг. Кроме того, в течение трех лет после выхода на свободу ему будет нельзя пользоваться компьютером.

ФОТО: OTTAWACITIZEN.COMВ 2001 году 42-летний Джеймс Кэмпбелл уволился и засел дома. Он начал мстить. Джеймс мстил всем, кто когда-то его обижал, вне зависимости от того, насколько мелкой была обида и помнили ли его люди. Например, среди пострадавших оказался коллега, который когда-то подшутил над британским акцентом Кэмбелла. Джеймс мстил даже детям и дедушкам своих обидчиков. Первые семь месяцев он так увлекся отмщением, что вообще не выходил из дома.

Сам мучаю и сам спасаю

Всего удалось найти 38 жертв Кэмпбелла, причем это были жители трех стран: Канады, США и Великобритании. Джеймс тщательно изучал их жизнь в сети, а затем создавал фальшивые аккаунты и емейлы под их именами и писал, что они занимаются проституцией, сутенерством и педофилией… в то время, которое у них не занято съездами нацистской партии или танцами у шеста. От имен своих жертв он рассылал письма с приглашениями на оргии их друзьям, коллегам, одноклассникам. Люди, попавшиеся ему под руку 12 лет жили в постоянном страхе за себя и детей. Некоторым пришлось уволиться или переехать.Кэмпбелл был очень осторожен, писал исключительно анонимно, поэтому найти его удалось нескоро. Суд все еще продолжается. Сталкеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

ФОТО: DAILYMAIL.CO.UK

Рут Джеффри и Шейн Веббер были друзьями со школьной скамьи. Они встречались 10 лет и планировали жениться и завести детей. Но какой-то анонимный негодяй начал преследовать Рут в сети. Сталкер создавал емейлы под ее именем и рассылал друзьям и родителям интимные фотографии девушки. Он также знакомился в интернете с мужчинами и предлагал им секс от имени Рут, один мужчина в итоге даже приехал к ней домой за обещанным. Преследование продолжалось три с половиной года. Девушка находилась на грани нервного срыва, она не могла есть, принимала антидепрессанты. В эти годы Рут забеременела от Шейна и сделала аборт, полагая, что не сможет выносить ребенка в такой обстановке.

Женская месть

Шейн, конечно же, утешал любимую. Но в какой-то момент у нее возникли к нему вопросы: сталкер принялся распространять фото и видео, которые мог взять только у Шейна. Парень свалил вину на друга, который якобы взломал его почту. Приятеля арестовали и допросили, но он оказался невиновен. В конце концов, отец Рут провел собственное расследование и выяснил, что анонимным преследователем был сам Шейн!Британский суд посадил Веббера на 4 месяца, но заключение его не исправило. Спустя 8 дней после выхода на свободу, он уже приставал в интернете к двум 15-летним девочкам, в том числе, посылая им секс-видео с Рут. Тут, правда, полиция уже не сплоховала: Шейна быстро повязали, и на этот раз он сел на 3 года.

ФОТО: ABCNEWS.GO.COM

Не только мужчины способны на сталкинг. Когда 51-летний Джо Гуд расстался с 41-летней Тауни, она тут же сменила пароль на его электронной почте и пообещала ему, что уничтожит его. И ей удалось превратить жизнь Гуда в кошмар с помощью интернет-сталкинга. Своими анонимками она добилась увольнения Гуда из страховой компании, где он проработал 24 года, и трижды добивалась его ареста по различным подозрениям.

Никто не заметил

Тауни так увлеклась местью бывшему, что атаковала также его коллег, соседей и даже арендодателя его новой подруги, которому пригрозила сжечь дом, в том случае, если тот не выселит “соперницу”. Тауни преследовала 16 человек во Флориде, Чикаго и Калифорнии, обвиняя их в создании сети растлителей малолетних, распространении детской порнографии и домашнем насилии.Последней каплей стало письмо с угрозами в адрес 17-летней девушки, дочери подруги Гуда. Следствию удалось привязать IP анонима к адресу Тауни и получить ордер на обыск. Дома у Тауни нашлось 7 дневников с подробно расписанными планами мести. Мстительница получила 9 лет.

ФОТО: WIKIMEDIA COMMONSВ 2002 году двадцатилетняя Эми Бойер вышла из офиса и села в свою машину на парковке. К окну автомобиля подошел молодой человек и позвал Эми по имени. Когда она посмотрела на него, парень выстрелил в нее в упор. Через несколько секунд он застрелился сам.

Двойная жертва

Полиция установила личность убийцы, его звали Лиам Йоуэнс, ему был 21 год, он не работал и жил с мамой. Но связать Лиама с убитой не получалось до тех пор, пока не был изучен его компьютер. Выяснилось, что парень вел сайт, посвященный девушке. На сайте в мельчайших подробностях рассказывалось о том, как он годами выслеживал Эми и как именно собирался ее убить.Лиам писал, что влюбился в Эми в 8 классе, но она не заметила его, и мальчик решил, что она должна умереть . Сайт Лиама провисел в интернете два с половиной года никем не замеченный. Если же кто-то его и видел, то не стал обращаться в полицию. В сети Лиам собрал полное досье на свою жертву, включая номер ее социального страхования и адрес работодателя.Провайдер на запрос из полиции ответил, что подобные сайты обязан, конечно, удалять, но просмотреть все, что пишут люди, просто не успевает.

ФОТО: SHUTTERSTOCKЖенщина, чье имя следствие сохранило в тайне, оказалось жертвой киберпреступников дважды. В нулевых годах неизвестный хакер взломал ее емейл и украл фотографии. Позже он ради развлечения выдавал себя в интернете за привлекательную девушку. Среди обманутых оказался Брайен Кертис Хайл. Два года продолжался его виртуальный роман с остряком из Южной Африки. Когда Хайл узнал, что его жестоко обманули, он решил мстить. Но Южная Африка далековата от Мичигана. В результате больного выверта логики Хайл решил, что отомстит той женщине, чьи фотографии ему так понравились.

Дети и сталкеры

Хайлу удалось найти настоящую хозяйку фото и благодаря социальным сетям он собрал на нее обстоятельное досье. С помощью этой информации он подобрал новый пароль к почте женщины, откуда выяснил все недостающие детали. В 2011 году Хайл отправился в Сан Диего, чтобы убить женщину и ее любовника. При себе он имел телефон, адрес жертвы, скотч, список покупок (плащ, нож и хлороформ) и план действий. К счастью, тревогу подняли его собственные родственники. Они предупредили полицию, и Хайла задержали в миле от дома потенциальных жертв . В 2013 году его приговорили к 5 годам заключения.

ФОТО: SUN-SENTINEL.COMЧем моложе становятся пользователи интернета, тем больше вероятность того, что киберсталкингу будут подвергаться и дети. В этом году во Флориде рассматривается дело 18-летнего вожатого Роберта Ягида, который преследовал в интернете 13-летнего мальчика из летнего детского лагеря. В течение года он засыпал ребенка порнографическими картинками, сексуальными предложениями и угрозами, о которых мальчик боялся рассказать родителям. Когда Ягида поймали и спросили, какого вообще черта он этим занимался, Роберт ответил, что ему просто было скучно.