Узнайте два маленьких трюка, за которые комнатные растения будут вам благодарны. Это просто, и все необходимые материалы и ингредиенты наверняка уже есть у вас дома!
В крышке от пластиковой бутылки горячим гвоздём сделайте отверстие. Вставьте внутрь ватную палочку.
В бутылку налейте воду, закройте крышкой с палочкой внутри. К бутылке сбоку привяжите деревянную шпажку. Можно использовать пряжу. Шпажка (палочка) нужна для устойчивости.
Переверните и вставьте в землю. Теперь ваши комнатные растения будут постепенно поливаться, пока вас нет дома. Можно спокойно уехать в отпуск!
Для второй идеи возьмите одну кожуру банана, 2-3 скорлупы яиц и спитой кофе. Добавьте немного воды, взбейте в блендере до однородности.
Полученную кашицу нужно закопать в земле комнатного цветка, подальше от корней. Достаточно 1 ч. л. на один горшок. Это очень сильное, питательное средство для любых растений. Цветы преобразятся на глазах! А ведь все ингредиенты для такой домашней подкормки — мусор, который обычно выбрасывается.
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Полезные трюки для ваших комнатных растений
Узнайте два маленьких трюка, за которые комнатные растения будут вам благодарны. Это просто, и все необходимые материалы и ингредиенты наверняка уже есть у вас дома!
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