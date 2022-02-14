Гавайи, Сомали, Калифорния: земли, которые когда-то были русскими

Часть Гавайев была российской колонией.
Пожалуй, всем хорошо известен факт, что Аляска когда-то была колонией Российской империи. Но, помимо этой территории, русские имели колонии и в других местах. На восточном побережье Африки когда-то находилась Русская Москва, а на Гавайях текла река Дон. Какая еще земля носила название русской – далее в обзоре.
Гавайи
Остров Каукаи на Гавайях в 1815 году был российской колонией. | Фото: lemur59.ru.
Первое прямое знакомство русских с Гавайями произошло в июне 1804 года, когда корабли «Надежда» и «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского зашли в архипелаг в рамках своего кругосветного путешествия. Русские поладили с местными жителями, а капитаны кораблей в своих последующих наблюдениях выразили мысль, что острова могли бы стать хорошей продовольственной базой для Камчатки и Русской Америки.
В 1815 году произошел более тесный контакт с аборигенами Гавайев. Российско-Американская компания (РАК), в ведомстве которой находилась Камчатка и Аляска, заключила соглашение с вождем острова Каукаи. Согласно договору, часть Гавайских островов находилась под протекторатом Российской империи. Заведовал экспедицией немец Георг Антон Шеффер (русские называли его Егором Николаевичем).
Национальный исторический парк Russian Fort Elisabeth. | Фото: novosti-dny.ru.
Через пару лет на территории острова было построено три крепости, получившие названия в честь Александра I, его супруги Елизаветы и полководца Барклая-де-Толли. На сегодняшний день можно отыскать только развалины фундамента Елизаветинской крепости.
Фото для заявки на паспорт для русской пары Шустовых. Гавайи, 1917 год. | Фото: diasporanews.com.
Русские переименовали реку Ханапепе в Дон, а вождям были даны фамилии Воронцов и Платов. Но Гавайям не суждено было стать русскими, т. к. правительство не оценило нового приобретения, посчитав, что новые владения принесут государству лишь убытки. Американцы, в свою очередь, активно стали выживать с островов оставшихся русских колонистов. В селении Ваимеа они попытались спустить российский флаг, но этому помешали гавайские воины. К середине 1817 года все русские покинули острова из-за случившегося вооруженного конфликта.
Форт-Росс (Калифорния)
Памятная надпись Fort Ross. | Фото: battlebrotherhood.ru.
Весной 1812 года в 80 км от Сан-Франциско было основано российское поселение. 25 русских колонистов и 90 алеутов построили укрепленную крепость Форт-Росс. Тогда Калифорния принадлежала испанцам, а хозяевами земель, где обосновались русские, считались индейцы племени кашайа-помо. Место для крепости было куплено за три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько пар ниток бус.
Форт-Росс. Реконструкция. | Фото: krassever.ru.
Ближайшая к форту река была названа Славянка (сегодня это Russian river). Как ни странно, но крепость ни разу не подвергалась нападению со стороны испанцев и индейцев. Поселенцы разбили сады и выращивали скот. Также производили множество товаров для собственных нужд, и даже строили небольшие корабли (бриги и шхуны). В конце концов Форт-Росс объявили убыточным для Российско-Американской компании. В 1841 году крепость была продана американскому предпринимателю Джону Саттеру.
Французское Сомали (Джибути)
Казаки в Африке. | Фото: e-news.su.
В 1888 году в христианскую Абиссинию (Эфиопию) из Одессы отправился корабль. На его борту находилась духовная миссия и сопровождавшие ее 150 терских добровольцев под командованием авантюриста Николая Ашинова. За несколько лет до этого Ашинов уже был в Абиссинии, представляясь посланником российского императора.
6 января 1889 года отряд Ашинова высадился во Французском Сомали (Джибути). Местные власти считали, что он отправляется в Абиссинию и не предприняли никаких действий. Однако казаки не последовали по заявленному маршруту, а стали обосновываться в заброшенном египетском форте Сагалло, находившемся официально на французской территории. Ашинов переименовал форт в Новую Москву и самовольно объявил территорию в 100 верст вглубь материка российской.
Французы потребовали освободить форт, но безуспешно. Чтобы не привести к международному конфликту, между Парижем и Петербургом началась переписка. Император Александр III очень резко отреагировал на действия авантюриста и дал добро на его выдворение. После того, как Ашинов снова отказался сдать крепость, французы начали обстрел. Казакам пришлось сдаться.
Йевер (Германия)
Йевер - город в Нижней Саксонии (Германия). | Фото: im3.turbina.ru.
Небольшой немецкий городок Йевер когда-то называли территорией российской империи. Начиная с XVII века он находился во владении Анхальт-Цербстких князей. Когда же в 1793 году последний князь умер, то город унаследовала София Августа Фредерика, более известная как императрица Екатерина II Великая. Йевер был объявлен частью Российской империи. В 1807 году город занял Наполеон, но в 1813-м Йевер снова стал российским. И, наконец, в 1818 году император Александр I отдал его во владение немецким герцогам Ольденбургам.
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