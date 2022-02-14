Гавайи, Сомали, Калифорния: земли, которые когда-то были русскими

Часть Гавайев была российской колонией.

Гавайи

Остров Каукаи на Гавайях в 1815 году был российской колонией. | Фото: lemur59.ru.

Национальный исторический парк Russian Fort Elisabeth. | Фото: novosti-dny.ru.

Фото для заявки на паспорт для русской пары Шустовых. Гавайи, 1917 год. | Фото: diasporanews.com.

Форт-Росс (Калифорния)

Памятная надпись Fort Ross. | Фото: battlebrotherhood.ru.

Форт-Росс. Реконструкция. | Фото: krassever.ru.

Французское Сомали (Джибути)

Казаки в Африке. | Фото: e-news.su.

Йевер (Германия)

Йевер - город в Нижней Саксонии (Германия). | Фото: im3.turbina.ru.