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Секретный способ легкой очистки кастрюль от нагара и жира


Чистим посуду быстро и эффективно.

Чистим посуду быстро и эффективно.

Каждый человек, который хоть раз держал в руках кастрюлю и сковороду на кухне, сталкивался с такой малоприятной вещью, как нагар. Не менее малоприятной вещью является жир, который остается на любой посуде после большинства приемов пищи, а также после готовки. Как лучше бороться и с тем, и с другим – расскажут авторы нового материала.

Очистить кастрюлю или сковороду от старого жира и нагара не так уж сложно, более того, сделать это можно без дорогостоящих моющих средств. В чем заключается секрет? Смотрим в новом авторском видео.

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Секретный способ легкой очистки кастрюль от нагара и жира

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Секретный способ легкой очистки кастрюль от нагара и жираПодписаться на мой Instagram
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