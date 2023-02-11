100 лет спустя: как менялись знаковые места на протяжении века

1. Идея, воплощенная в жизнь

Каспер Моленаар воссоздал столетние снимки известного немецкого фотографа, чтобы показать, как изменчив мир. | Фото: boredpanda.com.

Каспер Моленаар долго и упорно ищет нужный ракурс, чтобы повторить снимок маэстро. | Фото: facebook.com.

Курт Хильшер – немецкий фотограф и педагог, создавший серию фантастических фотоальбомов, по которым можно изучать культуру Европы.

2. Real Alcazar de Sevilla в Андалусии – 1914 и 2019 гг. (Испания)

«Двор Кукол» особых изменений не претерпел, хотя кашпо с одним цветком исчезло. © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.

3. La Torre del Oro в Севилье – 1914 и 2019 гг. (Испания)

«Золотая башня» на снимках Курта Хильшера и Каспера Моленаара (Испания).

4. Ponte Dei Sospiri в Венеция – 1925 и 2018 гг. (Италия)

«Мост Вздохов» в Венеции, запечатленный фотокамерами Курта Хильшера и Каспера Моленаара в 1925 и 2018 гг. соответственно (Италия). Фото: demilked.com.

5. Городские ворота в Трогире – 1926 и 2019 гг. (Хорватия)

City Gat в Трогире глазами немецкого фотографа Курта Хильшера и голландца Каспера Моленаара (1926 и 2019 гг., Хорватия). Фото: boredpanda.com.

6. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на озере Блед – 1926 и 2018 гг. (Словения)

Снимки Церкви Успения Пресвятой Богородицы Курт Хильшер и Каспер Моленаар сделали из 130-метрового скалистого холма на берегу озера Блед.

\ Фото: demilked.com.

7. Храм Сатурна в Риме – 1925 и 2016 гг. (Италия)

Облик Храма Сатурна в Риме на фотографиях Курта Хильшера и Каспера Моленаара абсолютно не изменился (1925 и 2016 гг., Италия). Фото: boredpanda.com.

8. Crkva Gospa od Ružarije в Перасте – 1926 и 2018 гг. (Черногория)

Старинный городок Пераст «захватила» цивилизация (1926 и 2018 гг., Черногория). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.

9. Мост Пуэнте-Нуэво в Ронде – 1914-1916 и 2019 гг. (Испания)

Отличия на снимках Курта Хильшера и Каспера Моленаара стали следствием драматического события, произошедшего в Ронде (1914-1916 и 2019 гг., Испания). Фото: medialeaks.ru.

10. Еще несколько удивительных кадров, которые удалось перефотографировать увлеченному голландцу Касперу Моленаару

Изменения природных зон Ratzeburger See в Шлезвиг-Гольштейне впечатляют больше (1924 и 2020 г., Германия). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.

Снимок моста Понте ди Риальто через Грант-канал в Венеции сделан до покупки книги, причем старшим сыном Каспера (1925 и 2018 гг., Италия). © Kurt Hielscher / © Molenaar.

Готический кафедральный собор в городе Uppsala глазами немецкого фотографа Курта Хильшера и голландца Каспера Моленаара (1931 и 2020 гг., Швеция).

Готический собор, построенный в Средние века (1924 и 2020 гг., Германия). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.

Фонтан Старого городского рынка на центральной площади города Брауншвейг (1624 и 2020 гг., Германия). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar .