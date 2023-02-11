100 лет спустя: как менялись знаковые места на протяжении века

Будучи еще студентом, голландец Каспер Моленаар увидел потрясающий фотоальбом с работами известного немецкого фотографа Курта Хильшера, снимавшего архитектурные шедевры стран Европы. Молодой человек настолько был впечатлен, что решил найти самые интересные объекты из подборки маэстро и сделать снимки с таким же ракурсом, только спустя почти сотню лет. На это понадобилось несколько лет, но коллекция снимков уже довольно внушительная.
1. Идея, воплощенная в жизнь
Каспер Моленаар воссоздал столетние снимки известного немецкого фотографа, чтобы показать, как изменчив мир. | Фото: boredpanda.com.
Еще в 2002 году голландец Каспер Моленаар (Casper Molenaar) нашел в букинистическом магазине Амстердама уникальный фотоальбом, изданный немецким фотографом Куртом Хильшером (Kurt Hielscher), которой объездил практически все страны Европы, собирая свою коллекцию снимков. Найденный фотоальбом посвящен достопримечательностям Югославии и датировался 1920 г. Это было не единственное издание. Коллекций снимков, сделанных в разных странах Европы, автор собрал несколько, и каждая книга соответствовала одной из них.
Каспер Моленаар долго и упорно ищет нужный ракурс, чтобы повторить снимок маэстро. | Фото: facebook.com.
Молодой человек, являвшийся студентом одного из университетов Амстердама, настолько был очарован этими снимками, что задумал создать свой собственный проект. Теперь Каспер пытается повторить фотографии Хильшера, только объекты на снимках будут соответствовать началу XXI века. Со временем новоиспеченный фотограф приобрел еще несколько книг немецкого маэстро и теперь находится в поиске тех же самых достопримечательностей, чтобы сделать подобные фото.
Курт Хильшер – немецкий фотограф и педагог, создавший серию фантастических фотоальбомов, по которым можно изучать культуру Европы.
Интересный факт от Novate.ru: Курт Хильшер (1881-1948 гг.) – немецкий фотограф и педагог. Сын обычного лесника смог получить образование педагога, что открывало неплохие возможности, но прославился он благодаря своему увлечению. Страсть к фотографии и умение уловить нужный ракурс сделали его популярным во многих европейских странах. После выхода в свет первой фотоподборки заказы посыпались лавиной, ему пришлось отказаться от лекций и заниматься лишь творчеством, ведь нужно было много путешествовать, чтобы собрать необходимый материал о той или иной стране.
Начиная с 1910 и вплоть до 1930-х гг., Курт выпустил много интересных книг с пейзажными и архитектурными фотографиями, которые пользовались неимоверным спросом. К сожалению, во время Второй мировой войны его негативы были уничтожены из-за бомбардировок Лейпцига, да и снимать после тотальной разрухи ему больше не хотелось. Это стало причиной того, что о Курте Хильшере постепенно забыли. Его слова, сказанные в предисловии к одному из фотоальбомов, оказались пророческими: «Я пытаюсь показать первобытное лицо страны и ее народа в своих книгах. Как свидетели затонувшего мира, мои картины еще будут говорить, если я сам давно затих».
2. Real Alcazar de Sevilla в Андалусии – 1914 и 2019 гг. (Испания)
«Двор Кукол» особых изменений не претерпел, хотя кашпо с одним цветком исчезло. © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.
Поскольку Курт Хильшер был во многих государствах желанным гостем, его принимали высшие чины и лидеры стран. Не стал исключением и Дворцовый комплекс Real Alcazar de Sevilla в Испании. Это сейчас можно запросто попасть в скрытый от глаз простых людей «Двор Кукол» (Patio de las Muñecas), в котором проходила приватная жизнь королевской семьи, но тогда ему действительно была оказана честь. Интересным оказалось не только посещение скрытых зон, но и истории с ними связанные. Например, внутренний дворик, запечатленный на снимке, был назван так лишь потому, что на одной из арок художники изобразили две маленькие куклы на фоне великолепных орнаментов.
3. La Torre del Oro в Севилье – 1914 и 2019 гг. (Испания)
«Золотая башня» на снимках Курта Хильшера и Каспера Моленаара (Испания).
La Torre del Oro («Золотая башня») Тальбаррана расположена на левом берегу реки Гуадалькивир в городе Севилья. Мавританская башня высотой в 37 м была возведена еще в 1220 г. в качестве маяка, который со временем превратили в форпост, играющий главную роль в защите гавани. Хотя то, что мы можем видеть сейчас – это лишь восстановленное сооружение, потому что башня была разрушена во время сильнейшего землетрясения, произошедшего в XVIII в.
Понадобилось 2 столетия, чтобы полностью восстановить памятник архитектуры, ставший символом города. На данный момент в башне открыт Морской музей, который посещают не только ради изучения истории, но и для того, чтобы попасть на открытую террасу. Там можно насладиться фантастической панорамой и сделать массу снимков для домашнего архива.
4. Ponte Dei Sospiri в Венеция – 1925 и 2018 гг. (Италия)
«Мост Вздохов» в Венеции, запечатленный фотокамерами Курта Хильшера и Каспера Моленаара в 1925 и 2018 гг. соответственно (Италия). Фото: demilked.com.
Ponte Dei Sospiri («Мост Вздохов») в Венеции был построен 1600-1630 гг., чтобы соединить «Дворец дожей» (Palazzo Ducale) и тюрьму. Это жуткое связующее звено было названо «Мостом вздохов» лишь потому, что заключенные, проходя его, понимали, что больше не увидят солнечного света. Как утверждают историки, по Ponte Dei Sospiri проходили даже Казанова и Галилео Галилей, которые содержались в этой тюрьме.
Примечательно: Новый снимок Каспера Моленаара в 2018 г. был сделан спонтанно, во время посещения финала карнавала. В это время он еще не приобрел книгу Курта Хильшера, посвященную Италии, хотя ракурс получился идентичным.
5. Городские ворота в Трогире – 1926 и 2019 гг. (Хорватия)
City Gat в Трогире глазами немецкого фотографа Курта Хильшера и голландца Каспера Моленаара (1926 и 2019 гг., Хорватия). Фото: boredpanda.com.
Каменные ворота, через которые можно попасть в старую часть города Трогир, остались такими же величественными, как и были почти столетие назад. Единственное, что безвозвратно потеряно, венецианский лев, находящийся над аркой. Но исчез не только этот каменный зверь, как оказалось, в ночь на 1 декабря 1932 г. восемь статуй львов были варварски уничтожены группой молодых югославских националистов. В одночасье на старых общественных зданиях исчезло все то, что считалось символом господства итальянцев, а не обычным элементом архитектуры.
Газеты того времени писали об этом инциденте так: «Исполнители этого преступления рассматривали венецианских львов не как древние памятники, а скорее как реальные политические символы «итальянщины» Восточной Адриатики. А именно, итальянские националисты и фашистская пропаганда злоупотребляли присутствием этих памятников на хорватском побережье и тем фактом, что Венеция когда-то правила Далмацией и историей».
6. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на озере Блед – 1926 и 2018 гг. (Словения)
Снимки Церкви Успения Пресвятой Богородицы Курт Хильшер и Каспер Моленаар сделали из 130-метрового скалистого холма на берегу озера Блед.
\ Фото: demilked.com.
\ Фото: demilked.com.
Cerkev Marijinega Vnebovzetja (Церковь Успения Пресвятой Богородицы) расположена на скалистом острове, посреди озера Блед. Ее 54-метровая колокольня издалека привлекает к себе внимание не только паломников. Прекрасный образец средневекового зодчества, который мы можем наблюдать сейчас, был воссоздан лишь в XVII веке, потому что деревянная церковь-предшественница сгорела еще в 1509 году.
Интересный факт: На скалистом острове, где сейчас находится Cerkev Marijinega Vnebovzetja, археологи обнаружили доисторические и славянские поселения, датируемые XI-VIII вв. до н.э. и IX-X вв. нашей эры соответственно. Во время раскопок помимо орудий труда, предметов быта и оружия здесь было найдено 124 могилы и несколько культовых предметов, поэтому исследователи пришли к выводу, что это место тысячелетиями считалось священным.
7. Храм Сатурна в Риме – 1925 и 2016 гг. (Италия)
Облик Храма Сатурна в Риме на фотографиях Курта Хильшера и Каспера Моленаара абсолютно не изменился (1925 и 2016 гг., Италия). Фото: boredpanda.com.
Несмотря на то, что особых отличий или ярких преображений в облике древнейшего сооружения планеты – Храма Сатурна, находящего в Риме, вряд ли кому удастся обнаружить, но все же снимки впечатляют масштабом и таинственностью. И это немудрено, ведь храм был построен еще в 497 году до н. э. и служил не только местом поклонения божествам, в нем находился аэрарий, где хранились запасы золота и серебра римлян.
8. Crkva Gospa od Ružarije в Перасте – 1926 и 2018 гг. (Черногория)
Старинный городок Пераст «захватила» цивилизация (1926 и 2018 гг., Черногория). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.
На полпути к захватывающему дух Которскому заливу туристы попадают в старинный городок Пераст, в котором хоть и застыло время в облике каменных домов и узких улочек, но все же стремление к удобству и комфорту преобладает. Небольшие кафе с навесами, спасающие путников от палящих солнечных лучей, теперь перекрывают часть исторических достопримечательностей, но туристы не в обиде, ведь прохладные номера с кондиционерами куда лучше духоты. Тем более, что до церкви Crkva Gospa od Ružarije, построенной еще в XVII в. остается всего лишь сотня метров. И это прекрасный повод прогуляться, чтобы прикоснуться к подлинным шедеврам архитектуры.
9. Мост Пуэнте-Нуэво в Ронде – 1914-1916 и 2019 гг. (Испания)
Отличия на снимках Курта Хильшера и Каспера Моленаара стали следствием драматического события, произошедшего в Ронде (1914-1916 и 2019 гг., Испания). Фото: medialeaks.ru.
С мостом Puente Nuevo, изображенном на этой фотографии, связаны не столько легенды, сколько череда кровавых событий, которые унесли немало жизней. Puente Nuevo является одной из трех переправ, перекинутых через глубокое ущелье Тахо де Ронда, по которому протекает бурная река Гуадалевин. Начиная XVIII в., с первого строительства, которое унесло жизни 50 рабочих, в этих местах частенько случаются непредвиденные катастрофы. И снимки Курта Хильшера, сделанные в период 1914-1916 гг., стали ярким тому повреждением. На них отчетливо можно видеть дома и мельницу, в которых жили и работали несколько семей, но во время мощного оползня, произошедшего в июле 1917 г., их просто стерло с лица земли. В тот момент погибло 15 человек.
10. Еще несколько удивительных кадров, которые удалось перефотографировать увлеченному голландцу Касперу Моленаару
Изменения природных зон Ratzeburger See в Шлезвиг-Гольштейне впечатляют больше (1924 и 2020 г., Германия). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.
Снимок моста Понте ди Риальто через Грант-канал в Венеции сделан до покупки книги, причем старшим сыном Каспера (1925 и 2018 гг., Италия). © Kurt Hielscher / © Molenaar.
Готический кафедральный собор в городе Uppsala глазами немецкого фотографа Курта Хильшера и голландца Каспера Моленаара (1931 и 2020 гг., Швеция).
Готический собор, построенный в Средние века (1924 и 2020 гг., Германия). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.
Фонтан Старого городского рынка на центральной площади города Брауншвейг (1624 и 2020 гг., Германия). © Kurt Hielscher / © Casper Molenaar.
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