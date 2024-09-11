Как быстро прочистить слив раковины и ванны без демонтажа сифона

Устройство сифона раковины или ванны таково, что смываемые в канализацию волосы в нем задерживаются. Со временем их накапливается столько, что они полностью перекрывают слив.







Обычно проблема решается демонтажем и прочисткой сифона вручную, но можно сделать все куда проще. Это способ будет просто спасением, если у вас нет удобного доступа к сифону, или он настолько затянут на резьбе, что не хватает сил его открутить.

Процесс очистки сифона без разборки

Кабельная стяжка;ножницы или нож.Для очистки потребуется сделать очень простой инструмент из кабельной стяжки. На ней делаются косые насечки с двух сторон ножницами или ножом. Направление реза должно идти от замка стяжки в сторону кончика ленты.В итоге получается елочка с шипами. Берем этот инструмент, и вставляем в слив.Нужно им пошевелить в сифоне, и затем вытащить. Вместе с ним выйдет и часть засора.Счищаем грязь со стяжки и повторяем действие снова, пока проток не будет полностью открыт для слива воды.