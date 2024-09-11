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Как быстро прочистить слив раковины и ванны без демонтажа сифона

Устройство сифона раковины или ванны таково, что смываемые в канализацию волосы в нем задерживаются. Со временем их накапливается столько, что они полностью перекрывают слив.



Обычно проблема решается демонтажем и прочисткой сифона вручную, но можно сделать все куда проще. Это способ будет просто спасением, если у вас нет удобного доступа к сифону, или он настолько затянут на резьбе, что не хватает сил его открутить.





Что потребуется:

Кабельная стяжка;

ножницы или нож.

Процесс очистки сифона без разборки



Для очистки потребуется сделать очень простой инструмент из кабельной стяжки. На ней делаются косые насечки с двух сторон ножницами или ножом. Направление реза должно идти от замка стяжки в сторону кончика ленты.



В итоге получается елочка с шипами. Берем этот инструмент, и вставляем в слив.



Нужно им пошевелить в сифоне, и затем вытащить. Вместе с ним выйдет и часть засора.



Счищаем грязь со стяжки и повторяем действие снова, пока проток не будет полностью открыт для слива воды.


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Раковина
чистка
сифон

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