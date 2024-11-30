Зимние лайфхаки для автомобилиста

Вождение автомобиля в зимнее время осложняется наличием снега и морозов. Чтобы уменьшить опасность езды в это время года и обеспечить сохранность машины, необходимо следовать советам бывалых водителей.







Удаляйте снег из ниш колес с вечера







Выключайте «дворники» на ночь







Оставляйте стеклоочистители в вертикальном положении







Как уберечь «дворники» от заноса снегом







Садишься в машину – стряхни снег с обуви







Как предотвратить замерзание замков на дверях авто







Как разморозить замок двери автомобиля







Как не допустить примерзания дверных уплотнителей







Как предотвратить замерзание лобового стекла







Как парковаться зимой





При езде по мокрому снегу он набивается в колесную нишу, постепенно спрессовывается и замерзает.Его лучше удалить с вечера, и пока он еще рыхлый, можно обойтись пластмассовой лопаточкой и при этом не повредить детали авто.К утру он превратится в лед и его уже не удалить пластиковым инструментом. В ход надо пускать мощную отвертку или даже монтировку, которые могут повредить пластмассовые элементы ниши колеса и бампера, и даже сорвать их крепление.Вечером перед выключением зажигания следует убедиться в том, что дворники отключены. Иначе они за ночь примерзнут к окну, и утром при запуске двигателя привод включится, но щетки останутся на месте. В результате может сгореть электромотор, пострадать редуктор или выйти из строя приводной механизм.При установке дворников на лобовом стекле вертикально, растаявший снаружи снег, и превратившийся в воду, не останется на щетках, а стечет по ним вниз, и дворники не примерзнут к стеклу, что обезопасит их даже если, они случайно останутся включенными.Чтобы их не занесло снегом, необходимо поднять дворники вверх, и они в таком положении зафиксируются прижимной пружиной. Также это убережет их от примерзания к лобовому стеклу. Если ночью не ожидается снегопада и большого мороза, дворники лучше не поднимать, т. к. если это делать часто, пружина может растянуться и плохо прижимать щетки к стеклу.Открыв дверь, садимся на сиденье, но ноги с обувью должны быть снаружи для того, чтобы стряхнуть с них снег, постукивая друг о друга. Это уменьшит объем влаги в машине, что сбережет климат-контроль и улучшит микроклимат в салоне. Хорошо, если также будут поступать и пассажиры.Если день был влажным или вы помыли машину, то в дверные замки может попасть вода и там замерзнуть. Тогда ни с помощью наружной ручки, ни ключом дверь не открыть. Чтобы предотвратить эту неприятную ситуацию, следует впрыснуть в жало замка антиобледенительную, водоотталкивающую или размораживающую жидкость, например WD-40. Не помешает после этого несколько повернуть ключ в замке, чтобы разогнать жидкость по замку.Но может быть, что замок двери со стороны водителя замерз, а в одной из пассажирских дверей – нет. Попав через нее в салон, можно завести двигатель и включить отопление. Через некоторое время замок оттает, и снова заработает.Когда приходится лишь констатировать факт замерзания воды в замке, наличие размораживающих средств внутри машины ничего не дает. Ведь до них все равно не добраться. Поэтому в зимой следует носить в кармане или барсетке небольшую емкость с атиобледенителем или размораживателем.Вода может попасть и на уплотнители. Открыв замок, вы тянете дверь и отрываете или даже обрываете их. Чтобы этого не произошло, следует нанести wd-40 на тряпочку и протереть ей уплотнители по всей длине. Это не даст им примерзнуть друг к другу.Зимой ветровое стекло обдувается теплым воздухом, чтобы оно не замерзло и не ухудшилась видимость. Но если вплоть до парковки не выключать обдув, то стекло быстро покроется снаружи коркой льда.Чтобы этого не случилось, нужно до остановки отключить обдув лобового стекла и приоткрыть стекла дверей. В результате к моменту остановки температура снаружи и внутри салона выровняется и стекло не покроется льдом.При парковке необходимо обращать внимание на то, чтобы колеса автомобиля не оказались в снежной кашице и, тем более, луже. Если ударит мороз, то они окажутся в ледяной западне. Утром, как бы вы не газовали, машина либо не тронется с места, либо произойдет разбортовка колеса, и оно спустит.