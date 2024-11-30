Зимние лайфхаки для автомобилиста

Вождение автомобиля в зимнее время осложняется наличием снега и морозов. Чтобы уменьшить опасность езды в это время года и обеспечить сохранность машины, необходимо следовать советам бывалых водителей.
Удаляйте снег из ниш колес с вечера
При езде по мокрому снегу он набивается в колесную нишу, постепенно спрессовывается и замерзает.
К утру он превратится в лед и его уже не удалить пластиковым инструментом. В ход надо пускать мощную отвертку или даже монтировку, которые могут повредить пластмассовые элементы ниши колеса и бампера, и даже сорвать их крепление.
Выключайте «дворники» на ночь
Вечером перед выключением зажигания следует убедиться в том, что дворники отключены. Иначе они за ночь примерзнут к окну, и утром при запуске двигателя привод включится, но щетки останутся на месте. В результате может сгореть электромотор, пострадать редуктор или выйти из строя приводной механизм.
Оставляйте стеклоочистители в вертикальном положении
При установке дворников на лобовом стекле вертикально, растаявший снаружи снег, и превратившийся в воду, не останется на щетках, а стечет по ним вниз, и дворники не примерзнут к стеклу, что обезопасит их даже если, они случайно останутся включенными.
Как уберечь «дворники» от заноса снегом
Чтобы их не занесло снегом, необходимо поднять дворники вверх, и они в таком положении зафиксируются прижимной пружиной. Также это убережет их от примерзания к лобовому стеклу. Если ночью не ожидается снегопада и большого мороза, дворники лучше не поднимать, т. к. если это делать часто, пружина может растянуться и плохо прижимать щетки к стеклу.
Садишься в машину – стряхни снег с обуви
Открыв дверь, садимся на сиденье, но ноги с обувью должны быть снаружи для того, чтобы стряхнуть с них снег, постукивая друг о друга. Это уменьшит объем влаги в машине, что сбережет климат-контроль и улучшит микроклимат в салоне. Хорошо, если также будут поступать и пассажиры.
Как предотвратить замерзание замков на дверях авто
Если день был влажным или вы помыли машину, то в дверные замки может попасть вода и там замерзнуть. Тогда ни с помощью наружной ручки, ни ключом дверь не открыть. Чтобы предотвратить эту неприятную ситуацию, следует впрыснуть в жало замка антиобледенительную, водоотталкивающую или размораживающую жидкость, например WD-40. Не помешает после этого несколько повернуть ключ в замке, чтобы разогнать жидкость по замку.
Но может быть, что замок двери со стороны водителя замерз, а в одной из пассажирских дверей – нет. Попав через нее в салон, можно завести двигатель и включить отопление. Через некоторое время замок оттает, и снова заработает.
Как разморозить замок двери автомобиля
Когда приходится лишь констатировать факт замерзания воды в замке, наличие размораживающих средств внутри машины ничего не дает. Ведь до них все равно не добраться. Поэтому в зимой следует носить в кармане или барсетке небольшую емкость с атиобледенителем или размораживателем.
Как не допустить примерзания дверных уплотнителей
Вода может попасть и на уплотнители. Открыв замок, вы тянете дверь и отрываете или даже обрываете их. Чтобы этого не произошло, следует нанести wd-40 на тряпочку и протереть ей уплотнители по всей длине. Это не даст им примерзнуть друг к другу.
Как предотвратить замерзание лобового стекла
Зимой ветровое стекло обдувается теплым воздухом, чтобы оно не замерзло и не ухудшилась видимость. Но если вплоть до парковки не выключать обдув, то стекло быстро покроется снаружи коркой льда.
Чтобы этого не случилось, нужно до остановки отключить обдув лобового стекла и приоткрыть стекла дверей. В результате к моменту остановки температура снаружи и внутри салона выровняется и стекло не покроется льдом.
Как парковаться зимой
При парковке необходимо обращать внимание на то, чтобы колеса автомобиля не оказались в снежной кашице и, тем более, луже. Если ударит мороз, то они окажутся в ледяной западне. Утром, как бы вы не газовали, машина либо не тронется с места, либо произойдет разбортовка колеса, и оно спустит.
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