Разбираемся в модных видах кофе, чтобы получить максимум удовольствия от напитка

В наше время чашечка кофе давно не так проста, как раньше. Модные названия, появившиеся в меню различных заведений, могут поставить нас в тупик. Кофейная терминология стала настолько сложной, что, кажется, запомнить все эти названия и различия — удел профи.

Чем фраппе отличается от фраппучино, что кладут в тыквенный латте, почему холодный кофе и айс-кофе — совершенно разные напитки и почему нитро кофе наливают из кег?

Кофейные напитки на основе эспрессо

Фраппе и фраппучино, мокко и моккачино: в чем разница

Привычный глясе vs необычный аффогато

Соленый кофе vs кофе с морской солью

Модный латте

Холодный кофе холодному кофе рознь

Нитро кофе

Что такое пуровер

Давайте разбираться.С каждым днем получается все лучше и лучше»Эспрессо — это не только название знакомого миллионам напитка, но и, пожалуй в первую очередь, сам способ приготовления кофе. Эспрессо-машины используют высокое давление для подачи горячей воды через мелкомолотый кофе, что приводит к получению насыщенного, крепкого, ароматного кофе с гладкой бархатистой текстурой и плотным слоем пенки (crema).Одна порция эспрессо может быть совсем не похожей на другую, так как напиток варят из разных кофейных зерен с разной степенью обжарки, варьируют помол, температуру воды, трамбовку кофе и давление воды на выходе из кофемашины. Даже следуя золотому стандарту итальянского эспрессо, в котором прописаны девять обязательных параметров, бариста могут показать свое искусство и виденье напитка, меняя оставшиеся вводные.«В местной кофейне меня угостили эспрессо за счет заведения»С порции эспрессо начинается приготовление множества кофейных напитков. Вот самые популярные из них:Американо. В порцию эспрессо добавляется горячая вода. Если сделать наоборот — в горячую воду влить кофе, то получится кофе лонг блэк. Казалось бы, какая разница? Но в последнем случае удается сохранить пенку — крема, а в первом — нет.Капучино. Классический напиток на основе эспрессо, приготовленный из одной порции кофе эспрессо и равных частей подогретого взбитого паром молока и толстого слоя молочной пены. Это кофе с насыщенным вкусом и кремовой текстурой. Те, кто любит более яркий кофейный вкус, готовят капучино на двойной порции эспрессо. Финальным штрихом к изготовлению капучино может стать посыпка из корицы или какао-порошка.Флэт уайт некоторые называют «капучино без пены». Это правда, молочной пены в этом напитке почти нет, молока — много. Но все же основное отличие этого кофейного напитка в том, что его часто готовят на основе двойного эспрессо.«Пытаюсь освоить искусство латте-арта и вот нарисовала кролика»Латте. В этом напитке к порции эспрессо также добавляется вспененное горячее молоко, но его гораздо больше, а пены — меньше. Таким образом латте получается с более мягким молочным вкусом. Кофе латте подают в широкой уютной чашке или специальном стакане, а капучино только в небольшой чашке.Маккиато. Классический итальянский способ приготовить такой кофе — добавить в чашечку эспрессо ложку молочной пены.Латте-макиато. Чтобы получить этот напиток, добавьте в стакан вспененного молока чашечку эспрессо.Раф-кофе. Приготовление начинают с того, что в чашку или стакан насыпают ванильный сахар или вливают щедрую порцию ароматизированного сиропа, затем добавляют порцию эспрессо и последними вливают теплые жирные сливки. Напиток подогревают паром в питчере до образования кремовой текстуры.Кофе бомбон. Секрет этого напитка: смешайте в пропорции 1:1 эспрессо со сладким сгущенным молоком. Чаще всего это делают в высоком прозрачном стакане ради красивого визуального эффекта — сгущенка добавляется медленно, часть ее опускается на дно, и получаются две контрастные полосы.«Эспрессо романо»Эспрессо романо — кофе эспрессо с ломтиком лимона, подаваемым отдельно. Лимон не выдавливают в кофе, а проводят им по краю чашки, чтобы подчеркнуть сладковатые ноты в кофе.Кофе Гильермо — на дно чашки кладут дольку лайма и заливают эспрессо.Кофе кон миэль — порция эспрессо с медом, вспененным с молоком и корицей.Кофе педроккио или кофе по-падуански — эспрессо со сливками и мятным сиропом, украшенный какао-порошком.Фраппе — традиционный греческий кофейный напиток. Порцию растворимого кофе, сахар (по желанию)смешивают с небольшим количеством воды и взбивают в шейкере, капучинатором или каким-либо еще способом. Выливают получившуюся густую пену в высокий стакан со льдом и разводят холодной водой или молоком. Пить его советуют только через соломинку, так как толстый слой пены будет горчить, а многие этого не любят. А вот фраппучино, который изначально начали готовить в одной всемирно известной кофейне, готовят либо на основе капучино, либо вообще без добавления кофе. Но в любом случае с щедрой порцией сиропа, взбитых сливок, с различными посыпками и со льдом.Мокко готовят, взяв на одну порцию эспрессо, две порции вспененного молока и щедро добавив шоколадный соус. Моккачино же, если описывать кратко, — это латте с шоколадом. Разница практически незаметна, но все же в последнем напитке шоколада меньше и вкус более сбалансированный.«Приготовил аффогато. До чего же вкусно»Многие из нас любили в детстве лакомиться кофе глясе. Для его изготовления необходима та же порция эспрессо, в которую щедро добавляют ванильное мороженое, сироп и взбитые сливки. Сверху еще можно украсить шоколадом. А вот аффогато гораздо ближе к десерту, чем к кофейному напитку. Для его изготовления нужно несколько ложек итальянского мороженого джелато и вот уже на него, сверху, льется горячий эспрессо. У джелато более плотная кремовая консистенция, в нем меньше молочных жиров. Вкус аффогато, прогнозируют эксперты, в 2025 году станет настолько популярным, что производители возьмут его на вооружение и побалуют нас йогуртом, десертами и напитками с его нотками.«Кофе с морской солью, потому что я люблю соленый и сливочный кофе»А вот еще два вида кофе, которые по названию легко перепутать. Кофе со щепоткой соли готовят во многих странах уже сотни лет. В Турции варят кофе с солью, в Скандинавии популярно добавлять соль в сваренный кофе, в прибрежных районах Европы часто используют солоноватую морскую воду для заваривания напитка. Добавление соли в кофе уменьшает горечь напитка. Но не стоит использовать этот трюк, если вы используете зерна светлой обжарки или у вас какие-то премиальные зерна со сложным вкусом — так как соль может нарушить тот самый натуральный баланс.А вот кофе с морской солью — абсолютно другой напиток. Для его изготовления используют крепкий кофе, к которому добавляют предварительно смешанные с морской солью и взбитые в пену сливки. И трубочка, поданная к такому напитку, только испортит вкус. Ведь когда вы доберетесь до подсоленной пены, сам кофе уже будет выпит и вы не получите удовольствия от смешения соленого со сладким и горьким.«Латте с грибами портобелло»Кофе латте, о котором мы писали выше, — популярная основа для различных фэшн-экспериментов. Ну, начнем с того, что именно латте чаще всего подают на различных видах молока, таких как соевое, миндальное, кокосовое и овсяное. Или вот совсем экзотический вариант — латте на картофельном молоке. Суперфуд-латте — тренд, который, по прогнозам, в 2025 году будет на пике. Потребители хотят, чтобы кофе был не только вкусным, но и полезным.Так появился латте с куркумой, грибной латте — с добавлением молотых грибов, но непростых, а признанных лекарственными — это чага, шиитаке и майтаке, кордицепс и гриб рейши. Не сдает своих позиций и лавандовый латте — с лавандовым сиропом и цветами лаванды, которому приписываются успокаивающее действие. Бороться с тревогой и депрессией должен фисташковый латте — с фисташковым сиропом и молотыми орешками в качестве посыпки. Пользуется спросом авокадо-латте, который не стоит путать с аволатте. Первый готовят с мякотью авокадо, а второй — это обычный латте, но поданный в кожуре от популярного плода.И не стоит забывать про сезонные напитки — тыквенный латте, со щепоткой специй, традиционных для тыквенного пирога или латте «Имбирный пряник», который популярен зимой. Вот только как раз эти кофейные напитки бариста не советуют — уж больно много в них сахара, да и ориентированы они на визуальную привлекательность, а не на вкус.«Приготовил матча-латте»Также латте могут теперь называться напитки, в которых нет и грамма кофе. В них за основу берется не эспрессо, а чай — матча, мате, ройбуш или пряный индийский масала чай.«А вы когда-нибудь пробовали кофе с тоником?»Раньше, когда мы заказывали холодный кофе, мы чаще всего имели в виду кофе со льдом или айс-кофе. Это кофе, заваренный классическим способом — в эспрессо-машине, через фильтр, в чашке или во френч-прессе. Кофе остужают, добавляют лед, тоник или молоко. Этому кофе присущ яркий вкус с кислыми нотками.К модным видам такого кофе можно отнести шакерато — порция эспрессо вместе с кубиками льда и сиропом встряхивается в шейкере до образования пены, а затем переливается в чашку или стакан, мазарган — подслащеный эспрессо наливают в стакан со льдом и подают с лимоном и кофе с тоником — в стакан наливают сначала тоник со льдом, а затем добавляют порцию слегка охлажденного эспрессо.Но сейчас под холодным кофе все чаще подразумевают кофе холодной экстракции, или холодного заваривания — колд брю. Название произошло от английских слов cold — «холодный» и brew — «заваривать». Есть два способа его приготовления: простой и экзотический. В первом случае кофе крупного помола просто заливают водой комнатной температуры и настаивают 8-12 часов, а затем фильтруют. Эту технологию также называют тодди-метод. Еще проще — заварить кофе во френч-прессе.«Сам смастерил устройство для приготовления Киото колд брю»Капельный способ гораздо сложнее, его еще называют японским капельным кофе, он же Киото колд брю: вода со льдом помещается в верхний сосуд специального устройства-башни, а затем капля за каплей медленно стекает на слой молотого кофе. Кофе медленно насыщается, в конце процесса получается кофейный экстракт, фильтрующийся в другой сосуд.Колд-брю никогда не сможет похвастаться таким богатым ароматом, как эспрессо, ведь холодная вода не так хорошо растворяет сложные кислоты, а также сахара и дубильные вещества. Если соблюдать рецепт, вкус получается приятным, но менее насыщенным и многослойным, чем при заваривании горячей водой. Зато этот кофе не кислый и не горький. К тому же, колд-брю выигрывает по бодрящему эффекту: благодаря длительному приготовлению в напитке содержится больше кофеина.«Только сегодня я попробовал нитро колд брю»Нитро кофе — холодный кофе, насыщенный азотом. В кофейне холодный кофе колд-брю заливают в кегу и подключают к крану и баллону с азотом. Дома вы можете приготовить такой кофе с помощью классического сифона, но вместо баллончика с углекислым газом вам надо будет купить баллончик с азотом. При помощи азота кофе обзаводится богатой, кремовой пенной шапкой и приятным гладким послевкусием. Азот усиливает вкус напитка, но при этом смягчает его резкость и придает некоторую сладость. В нитро-кофе также, как во всех кофейных напитках, полученных методом холодного заваривания, больше кофеина, чем в обычном кофе. Если учесть еще и воздействие азота, получается самый настоящий кофеиновый шквал.«Чудесный напиток в прекрасное дождливое утро»Пуровер — это модный метод заваривания кофе. В коническую камеру с фильтром — бумажным, пластиковым, металлическим или керамическим — кладут молотый кофе, смачивают кипятком, а через какое-то время продолжают заливку. Такой метод позволяет любителям кофе широко варьировать вкус напитка, самостоятельно меняя различные параметры — температуру воды, скорость, с которой она попадает в молотый кофе, время заваривания и количество получаемого кофе. Самыми популярными устройствами для приготовления кофе методом пуровер являются приспособления от фирмы Hario, конкретнее Hario V60 и приспособления кемекс.Кофе, приготовленный методом «pour-over» самый ароматный и, в отличие от эспрессо с его слоями, более однородный.