Вещи, которые разрушают уют дома

Плохо спите или чувствуете себя неспокойно в спальне? Возможно, стоит провести ревизию и избавиться от мелочей, которые отнимают уют.







Выдалась бессонная ночь? Приснились кошмары? Конечно, все можно смахнуть на лишнюю кружку кофе перед сном или долгий просмотр сериала на ночь. Но что, если ваша спальня попросту перестала быть уютной, и вам некомфортно спать, когда лишние вещи бросаются в глаза даже в темноте? О предметах, которые срочно нужно убрать из спальни расскажет сет-дизайнер и специалист сети магазинов modi Екатерина Преображенская.



Открытое хранение одежды

Яркие элементы

Зеркала

Фотографии и портреты

Бытовые мелочи

Многие сталкивались с ситуацией, когда после тяжелого рабочего дня нет сил повесить аккуратно вещи в шкаф и для них находятся более необычные места. На спинке кровати, на стуле, на кресле или вовсе на полу — важно понимать, что для одежды не подходит ни одна из этих локаций. Во-первых, беспорядок негативно влияет на настроение, во-вторых, к утру вещи потеряют свежий вид. Для того, чтобы спальня выглядела опрятной, стоит включить в ее планировку просторный шкаф. А для тех, кто предпочитает, чтобы вещи находились под рукой, советуем использовать минималистичные рейлы для одежды, с помощью которых можно аккуратно разместить не только вещи, но и аксессуары.Для каждого существуют свои стандарты удобной постели. Для одних это может быть воздушное одеяло, а другие засыпают только на простыне из ткани высокой плотности. Однако есть общий критерий, который важно учитывать, чтобы спальня не утратила комфорт: не стоит использовать текстиль с пестрыми принтами и массивными текстурами. Например, яркие пододеяльник и наволочка с изображением живых цветов могут создать визуальный шум, который мешает настроиться на отдых. В качестве деталей можно использовать декоративные подушки: но ярких акцентов должно быть немного. При оформлении спальни стоит отдавать предпочтение пастельным и природным тонам, а также минималистичным принтам: тонкая полоска, горошек, геометричные рисунки. К слову, освещение в спальне тоже не должно быть ярким: необходим источник приглушенного света. Для этого подойдут небольшие торшеры, светодиодные источники света или настольные лампы.Согласно практикам фэншуй, а также народным приметам, зеркалу не место в спальне. Отражение спящего человека может забрать у него позитивную энергию и украсть все силы во сне. Более того, зеркала в спальне способствуют разладу в семье. Но даже если вы не суеверный человек, зеркало перед кроватью не станет хорошей идеей, ведь оно значительно увеличивает пространство и добавляет много света. Это автоматически делает атмосферу менее комфортной для сна и отдыха. Альтернатива для тех, кому важно видеть свое отражение в спальне — приставное или стоячее зеркало в лаконичном обрамлении сбоку изголовья кровати.Спальня — это прежде всего личная комната для отдыха, где предусмотрена чувственная и сакральная атмосфера. Чтобы не разрушить свое интимное пространство, не стоит впускать в него «лишние глаза»: то есть использовать фото других людей: друзей или родственников. В качестве дополнения в интерьере спальни следует отдать предпочтение эстетичным изображениям или лаконичным постерам с знаменитыми или мотивирующими фразами. Это отличная возможность каждый день засыпать и просыпаться, проговаривая важные для себя слова.Каждой мелочи — свое место в доме, но точно не в спальне. Ключи, документы, визитки, украшения и прочие маленькие детали не только напоминают нам о суете будней, но и создают тотальный беспорядок. Безусловно, мелочи лучше оставлять в коридорном комоде, но если вам удобно хранить их рядом, то на помощь придут органайзеры. Это может быть как подвесной органайзер внутри шкафа, так и небольшие ящики с разделами для комода. Еще одним интересным атрибутом организации пространства в спальне может стать плетеная или трикотажная корзина в пастельных тонах: она будет не только выполнять функцию хранения, но и станет отличным дополнением интерьера комнаты для релакса