Кто выбил Шуре зубы, из-за чего он поправился до 140 кг и как музыкант сумел вернуться к жизни

Эпатажный артист Александр Медведев, также известный как Шура, в конце 1990-х был у всех на слуху: участие в самых различных скандалах, новые треки и привлекающие внимание образы повышали его известность день ото дня. Однако в 2004 году певец столкнулся с серьезной проблемой: у него диагностировали рак четвертой стадии.
Король эпатажа «девяностых»
С помощью музыки Александр Медведев стал зарабатывать еще в тринадцать лет, когда бабушка привела его выступать в ресторан, где она работала. Там мальчик подрабатывал после отчисления из седьмого класса со справкой о неполном среднем образовании. Уже тогда ребенок стал запоминаться посетителям благодаря своему образу: длинное пальто, желтый чемодан, туфли на огромной платформе и кофта с бахромой цепляли внимание абсолютно всех вокруг. Любовь к необычным образам юный певец забрал и во взрослую жизнь.
Александр Медведев в молодости./Фото: promodj.com
В 90-е Шуру позвали выступить в один из столичных клубов, и этот вечер стал решающим в жизни артиста. Там он не только завоевал сердца публики с помощью эпатажного выступления, но и познакомился с Алишером, местным стилистом. Именно он позже помогал Александру придумывать сценические образы, которые полностью удовлетворят желание певца выделиться. Но больше всего внимание привлекали не высокие каблуки и блестящая одежда, а отсутствие зубов: Медведеву в детстве выбил их брат, однако на тот момент он так и не обратился к стоматологу для того, чтобы вставить искусственные.
Долгое время Шура выступал без зубов./Фото: o-krohe.ru
После того выступления Александр проснулся знаменитым. О нем писали в газетах и журналах, говорили на телевидении и звали на различные шоу и передачи. Карьера шла в гору, предложений о сотрудничестве было все больше, популярность росла как на дрожжах. Все это сыграло с Шурой злую шутку, и артист начал принимать запрещенные вещества.
Зависимость и ее последствия
Исполнитель признался, что в какой-то момент стал чуть ли не каждый день проводить на «тусовках» в компании незнакомых и мало знакомых людей. Позже рацион Шуры свелся к перекусам непонятно чем, что в сочетании с ежедневным употреблением запрещенных веществ почти полностью убило иммунитет артиста.
Шура все свое время проводил на вечеринках./Фото: nsk.kp.ru
Проверить здоровье Александр решился сам, однако не смог обратиться в клинику из-за отсутствия прописки. В результате ему пришлось идти в медицинскую палатку на улице, в которой в то время можно было сдать анализы на ВИЧ. Врач осмотрел его и отправил к онкологу. На обследование Шуре удалось попасть с помощью близкой подруги, Нонны Шатовой.
В военном госпитале Медведеву поставили рак четвертой стадии и назначили операцию с последующей химиотерапией на восемнадцать сеансов. Как рассказывал сам Шура, к болезни от отнесся достаточно спокойно и был к этому готов. Он смог взять себя в руки и начать лечение, полностью отказавшись от вредной еды и запрещенных веществ.
Как проходило лечение Шуры и о чем он мечтал
Операция и курс химиотерапии вышли в полмиллиона долларов США, что тогда было неподъемной суммой для артиста. На помощь пришли близкие друзья, которые смогли общими усилиями собрать деньги и оплатить лечение в Швейцарии. Однако волновался больше всего Александр не из-за финансовых проблем.
Артист признался, что во время госпитализации столкнулся с проблемой одиночества. Большинство приятелей с совместных вечеринок резко отдалились, а из семьи его навещала только мать для подписания бумаг по лечению. Шура подчеркнул, что больше всего в тот период мечтал, чтобы к нему хоть кто-нибудь пришел хотя бы на десять минут и просто посидел с ним. Удавалось встретить близких друзей крайне редко: лечение в другой стране и состояние артиста сильно ограничивали его в возможности передвигаться.
Долгое время Александру пришлось провести в клинике в одиночестве./Фото: starhit.ru
Кроме того, Александру неправильно поставили один из уколов, в результате чего у него начался сильный тремор руки. По словам артиста, ему приходилось спать с мешочком песка, который удерживал конечность на одном месте. Однако и эта проблема меркла на фоне полного отсутствия дорогих ему людей рядом.
Последствия онкологии и возвращение к жизни
Лечение завершилось успешно, поэтому после курса химиотерапии Шура смог вернуться домой. Однако там его ждали новые проблемы: из-за долгого отсутствия ему было крайне сложно вновь вернуться на сцену, да и вес артиста увеличился до 140 килограммов при росте 175 сантиметров. Кроме того, во время реабилитации его все еще мучал тремор руки. В таком состоянии Александр и не думал о возвращении на сцену.
Шура сильно набрал на фоне борьбы с раком./Фото: newssover.com
Но и тут ему помогли друзья. Медведев признался, что те специально заказывали его выступления на различные мероприятия, чтобы друг мог держаться на плаву и имел хоть какой-то доход. Тогда ему приходилось выступать сидя на стуле, потому что стоять он не мог: быстро уставал. Благодаря такой поддержке Александр смог не только вернуть веру в себя, но и вновь обрести популярность. Чуть позже успешную борьбу с онкологией удалось превратить с то, что привлекает и восхищает людей в самом Шуре.
Благодаря поддержке друзей Шура смог вернуться на сцену./Фото: lenta.ru
Артиста вновь стали приглашать на интервью и телевидение, а позже он выпустил несколько новых треков. Больше всего внимание привлекла композиция «Твори добро», написанная во время самого тяжелого периода борьбы с раковой опухолью.
Новые проблемы со здоровьем
После окончания курса реабилитации Александр продолжал следовать советам врачей, чтобы сохранить здоровье. Он придерживался специальной диеты, полностью исключил алкоголь и восстановил режим сна, а также занялся спортом. Первый после онкологии серьезный сбой в организме произошел лишь в 2018 году, когда артисту понадобилась операция по замене тазобедренного сустава.
В 2020 году у Шуры обнаружили грыжу, которая могла спровоцировать новый рак. Однако Александр вовремя взялся за лечение и болезни удалось избежать. Кроме того, он сильно похудел, после чего у него улучшилось самочувствие.
В последние годы Шуре пришлось перенести несколько операций./Фото: zelenkanews.site
Спустя три года в Сети появились новости о том, что Шура перенес микроинсульт. Артист подтвердил слухи, добавив, что восстановление затянулось на очень долгий период. Из-за произошедшего он около месяца даже не мог разговаривать, а после столкнулся с последствиями в виде выдвинутой вперед челюсти.
По словам Медведева, на данный момент его самочувствие можно назвать отличным. Кроме того, он практически не замечает последствий микроинсульта и вновь живет полноценной жизнью, соблюдая рекомендации врачей. О каких-то изменениях ему сообщают коллеги, с которыми Шура настолько близок, что называет их своей семьей.
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