10 невероятных случаев кражи археологических или художественных ценностей

Бенинская бронза и другие похищенные ценности.
В последнее время широкую огласку получили сообщения о продаже террористической группировкой незаконно полученных артефактов. Хотя в этих случаях музеи и частные коллекционеры, которые приобретали артефакты, часто утверждают, что следовали букве закона, факт остается фактом.
1. Итальянское завоевание Эфиопии
Обелиск Аксум.
В 1937 году, как раз перед началом Второй мировой войны, итальянские солдаты под руководством Бенито Муссолини вторглись в город Аксум, где находилось одно из самых почитаемых сокровищ Эфиопии - обелиск Аксум, памятник, который датируется четвертым веком нашей эры (технически, на самом деле это стела, поскольку не имеет пирамидального сужения на самом верху). Город Аксум был из самых святых мест в Эфиопии и центром развития коптского христианства в стране.
Вскоре итальянцев вытеснили из Эфиопии, а в конце войны был подписан мирный договор, который включал условие, что Италия вернет любые похищенные артефакты в течение 18 месяцев. Хотя многие предметы были репатриированы, стела так и осталась перед зданием Организации Объединенных Наций в Риме. В течение нескольких десятилетий были подписаны еще два договора, каждый с условием репатриации, но стела продолжала стоять в Риме.
Возвращена в Эфиопию она была только в в 2005 году, для этого стелу (высота которой составляет более 24 метров, а вес — 160 тонн) пришлось распилить на три части. (в Эфиопии она была восстановлена)..
2. Разграбление старого Летнего дворца
Сады совершенной ясности.
После поражения китайских войск во время Второй опиумной войны, Соединенное Королевство захватило Пекин и захотело получить "компенсацию". С этой целью британские войска (также в этом частично участвовали французы) заняли садово-дворцовый комплекс Юаньминъюань ("Сады совершенной ясности") и начали грабить его подчистую. При этом европейцы отправили официального посла, чтобы обсудить мирные переговоры.
Тем не менее, посол был взят в плен китайцами и его запытали до смерти. Возмущенный этим, командующий британскими войсками, приказал своей армии сжечь Юаньминъюань. Впоследствии китайские чиновники подсчитали, что с дворца было разграблено около 1,5 миллиона предметов искусства, в том числе бесценное собрание фарфора.
3. Русско-японская война
Сражение в Маньчжурии.
Русско-японская война, которая по сути была сражением между двумя странами с империалистическими амбициями в Маньчжурии и Корее, продолжалась в течение почти двух лет. В конце концов, Япония вышла победительницей, и это был первый крупный военный конфликт в современное время, в котором азиатская страна победила европейцев.
В Маньчжурии (которая частично находится на территории России, а частично на территории Китая) японские войска часто заходили на территорию Китая, откуда было награблено около 3,6 миллиона ценных экспонатов. Была вывезена даже 1300-летняя 9-тонная стела, которая сегодня украшает Императорский дворец в Токио.
4. Строительство Восточно-индийской железной дороги
Салтэнгинджский Будда.
Подобно знаменитому бриллианту "Кохинур", Салтэнгинджский Будда был предметом спора между индийским и британским правительствами с момента его вывоза из Индии в 1861 году. Статуя была обнаружена Е. Б. Харрисом, местным инженером-британцем, в ходе строительства железной дороги к северноиндийскому городу Салтэнгиндж.
Считалось, что огромная медная статуя Будды, датируемая 500 г. н.э., была закопана в попытке скрыть ее. Будда был вывезен в Англию и передана музею Бирмингема британским промышленником, который участвовал в строительстве железной дороги.
5. Шестая оттоманско-венецианская война
Пирейский Лев.
Хотя флотоводец Венецианской республики Франческо Морозини "прославился" разрушением и последующим разграблением Парфенона в Афинах, он также был ответственен за кражу ряда артефактов, главным из которых является Пирейский Лев. Во время Великой турецкой войны основной конфликт велся между Османской империей и коалицией европейских стран, известных как Священная Лига. По ходу дела разгорелись различные более мелкие войны между разными странами.
Одной из них и была Шестая оттоманско-венецианская война между Венецией и Османской империей. Когда венецианцы и Морозини захватили Афины, то город был разграблен. Самым ценным памятником, который был вывезен из Афин, стала скульптура белого мраморного льва, которая стояла в Пирее (афинской гавани) в течение почти 1500 лет. Сегодня Пирейский Лев установлен в венецианском Арсенале.
6. Завоевание Наполеоном Италии
Лувр.
Подав пример для будущих диктаторов, таких как Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, Наполеон Бонапарт возжелал заполнить недавно построенный музей Лувр предметами истории искусства. Он (как и большая часть элиты Франции) считал, что французский народ обладает лучшим вкусом и может оценить искусство лучше других.
В итоге французы начали массово вывозить предметы искусства из других стран. Первой в длинном списке жертв Наполеона стала Италия. Так в Лувр попали некоторые из величайших произведений Италии , в том числе "Мадонна со святым Иеронимом" работы Корреджо и "Преображение" Рафаэля. Некоторые из них до сих пор остаются в Париже.
7. Сокровища Каруна
Лидийский клад.
Несмотря на то, что американцы лично не участвовали в раскопках лидийских курганов в турецкой провинции Ушак, почти 200 артефактов (которые стали известны, как Сокровища Каруна) оказались в Нью-Йоркском Метрополитен- музее. Более того, американцы заявили: "Если у турков найдутся доказательства воровства, то мы отдадим сокровища".
"Сокровища Каруна" или "Лидийский клад" были обнаружены в 1965 году в курганах железного века западной части Турции. 363 артефакта возрастом почти 2500 лет были найдены местными кладоискателями, после чего их вывезли контрабандой из страны в течение следующих двух лет.
8. Разграбление Берлина во время Второй мировой войны
Сокровища Приама.
Хотя ряд артефактов, которые были вывезены из Берлина советской армией после капитуляции нацистской Германии были возвращены в последние годы, многие из них до сих пор остаются в российских музеях и частных коллекциях. Главным среди этих сокровищ является "сокровища Приама" - коллекция артефактов, обнаруженных пр раскопках древней Трои археологом - любителем по имени Генрих Шлиман.
Возраст находки составлял 4500 лет, а вывезена эта коллекция из Турции была контрабандой. Ряд медных артефактов, включая изысканную диадему, известную как "Жемчужины Елены", оказались в Берлине, где и пребывали до 1945 года, после чего пропали на многие десятилетия. В итоге коллекция "всплыла" в Пушкинском музее в Москве в 1993 году.
9. Бенинская экспедиция 1897 года
Бенинская бронза.
Бенинская экспедиция 1897 года была карательной экспедицией, возглавляемой контр-адмиралом Гарри Роусон он, которая была отправлена в отместку за нападение на британских военных. Целью экспедиции являлось уничтожить каждый город или деревню в Бенине, которые встретятся по пути, а также вывезти все ценное в качестве репарации. К концу британского правления Королевство Бенина было практически стерто с лица Земли.
Когда Бенинские артефакты, в том числе "Бенинскую бронзу" (коллекцию из более чем 1000 латунных пластинок 13 века с изображениями сражений, царей, цариц и мифологии народа Эдо) вывезли в Лондон, большинство их попало в Британский музей, а оставшиеся разошлись по частным коллекциям.
10. Раскопки Амарны
Бюст Нефертити.
3500-летний бюст царицы Нефертити, жены печально известного фараона Эхнатона, был обнаружен немецким археологом по имени Борхардт 6 декабря 1912 года. Найденный в остатках мастерской Тутмоса на раскопках Амарны бюст был незаконно вывезен из страны и скрыт от египетских властей.
Германия оспаривает эту версию событий, утверждая, что все было законно и открыто. Египетские усилия по репатриации бюста оказались бесплодными на протяжении многих десятилетий. Как-то Адольф Гитлер заявил: "Я никогда не откажусь от бюста царицы, поскольку это одно из моих любимых произведений".
