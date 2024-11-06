Для чего бомбардировщики сбрасывали пианино во время Второй мировой войны — и это не шутка

Всё для фронта! Всё для победы!

Пианино на складе Steinway & Sons. / Фото: amusingplanet.com

Выступление музыкального коллектива на Филиппинах. / Фото: amusingplanet.com

«Война — это всё преходящее, а музыка — вечна»

Для армии спроектировали специальный инструмент. / Фото: amusingplanet.com

Солдаты развлекаются музицированием, 10 июня 1943 года. / Фото: amusingplanet.com

Падающие с неба пианино — это не шутка

Фортепиано упаковано в ящик и готово к транспортировке. / Фото: amusingplanet.com

Музыка была прекрасным способом не дать людям сойти с ума от ужасов войны. / Фото: amusingplanet.com

Знаменитый баритон Бенджамин ДеЛоаш поёт для солдат на передовой. / Фото: amusingplanet.com

Солдаты собрались возле полевого пианино, чтобы немного развлечься, Форт-Мид, штат Мэриленд, США. / Фото: amusingplanet.com