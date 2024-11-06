Для чего бомбардировщики сбрасывали пианино во время Второй мировой войны — и это не шутка

Во время войны все фабрики и заводы, производящие товары народного потребления, практически полностью переквалифицируются в военное производство. Так было в США во время Второй мировой. Многие производители музыкальных инструментов пали первыми в неравной борьбе с новыми правилами работы их предприятий.
Всё для фронта! Всё для победы!
Во время Второй мировой войны американское правительство приняло решение остановить все предприятия, которые использовали в своём производстве некоторые виды металлов. Железо, латунь, медь — были необходимы, чтобы производить танки, пушки и артиллерийские орудия.
Пианино на складе Steinway & Sons. / Фото: amusingplanet.com
В результате принятия этих новых законов, самые именитые компании по производству музыкальных инструментов сильно пострадали от ограничений. Фирма Steinway & Sons - одна из «Большой четвёрки» производителей фортепиано, которая была одним из лидеров на протяжении почти ста лет до начала войны, тоже вошла в их число. Только руководители компании нашли весьма удачный выход из неблагоприятной для них ситуации — стали производить гробы и детали для транспортных планеров. А что? Спрос рождает предложение.
Аналогичным образом Baldwin Piano Company стала выпускать деревянные крылья для самолётов, а Gibson Guitar Company — деревянные игрушки.
Выступление музыкального коллектива на Филиппинах. / Фото: amusingplanet.com
«Война — это всё преходящее, а музыка — вечна»
В результате терпение Steinway было по достоинству вознаграждено. Летом 1942 года правительство США заключило с ними контракт на производство специальных фортепиано для военных. Инженеры Steinway спроектировали небольшое пианино. Оно было всего метр в ширину, а весило весьма скромно — две сотни килограммов. Оно обладало мощным корпусом, но при этом было достаточно лёгким, чтобы его могли поднять и нести без особого труда всего 4 человека.
Для армии спроектировали специальный инструмент. / Фото: amusingplanet.com
Каждый инструмент был обработан специальным раствором, отпугивающим термитов и прочих зловредных насекомых, которые могли нанести деревянному корпусу пианино вред. При склейке деталей рабочие использовали специальный водостойкий клей, благодаря чему фортепиано были не страшны сырость и дождь.
Клавиши инструмента цвета слоновой кости были покрыты белым целлулоидом для защиты от экстремальной жары, а чтобы избежать окисления, вместо меди для обмотки басовых струн использовалось достаточно мягкое железо. Самым привлекательным во всём этом было то, что в отличие от стандартного рояля, для производства этого пианино было использовано всего 15 килограммов металла.
Солдаты развлекаются музицированием, 10 июня 1943 года. / Фото: amusingplanet.com
Падающие с неба пианино — это не шутка
Для того чтобы доставлять инструменты на фронт солдатам, был придуман весьма остроумный способ — их решили сбрасывать на парашютах к местам дислокации военных. Пианино предварительно тщательно упаковывали в ящики, прилагая подробные инструкции и всё необходимое оборудование. Всего за два года американским солдатам таким необычным образом доставили около 25 тысяч фортепиано.
Фортепиано упаковано в ящик и готово к транспортировке. / Фото: amusingplanet.com
Музыка всегда служила великолепным способом не дать людям сойти с ума от всех ужасов войны и невыносимой тоски по дому. Эти музыкальные инструменты сыграли весьма важную роль в тяжёлые военные годы. Они дарили солдатам так необходимое им развлечение, часы непринуждённого общения, а также возможность отвлечься от окружающего их кошмара, прикоснувшись к прекрасному.
Музыка была прекрасным способом не дать людям сойти с ума от ужасов войны. / Фото: amusingplanet.com
В своих письмах солдаты писали, что удовольствие, которое они с товарищами получали от этих музыкальных вечеров, сравнить невозможно ни с чем.
Знаменитый баритон Бенджамин ДеЛоаш поёт для солдат на передовой. / Фото: amusingplanet.com
Далеко не все инструменты, произведённые Steinway во время войны, были отправлены военным. Многие были куплены различными учебными заведениями, религиозными организациями, театрами и даже отелями.
Солдаты собрались возле полевого пианино, чтобы немного развлечься, Форт-Мид, штат Мэриленд, США. / Фото: amusingplanet.com
Пианино Steinway продолжали служить военным и после окончания войны. Например, когда в 1961 году была построена атомная подводная лодка, названная именем знаменитого изобретателя Томаса Эдисона, то капитан приказал установить в столовой такой инструмент. Пианино оставалось на борту подлодки до тех пор, пока она не была отправлена на покой. Сегодня это фортепиано можно увидеть в Историческом центре ВМС в Вашингтоне, округ Колумбия.
