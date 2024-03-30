В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

Есть в истории живописи картины, которые на всю жизнь оставляют в памяти человека глубокий след - стоит хотя бы раз их увидеть. Впечатления от увиденного будто проникают в подсознание и еще долго будоражат душу и заставляют размышлять. Таким произведением, несомненно, и является «Триумф смерти» Питера Брейгеля, стершего грань между царством мертвых и миром живых, ярко показав всемогущество Смерти и беспомощность человека.
Живописец позднего Ренессанса Нидерландов, вошел в историю искусства как, великолепный мастер, сумевший собрать воедино веяния нового времени Возрождения и традиционное нидерландское искусство, создав собственный незабываемый мир в своих произведениях.
Предыстория создания «Триумфа смерти»
Питер Брейгель Старший. (Pieter Bruegel).
Брейгель явился свидетелем того, как люто свирепствовала инквизиция в средине XVI века в Нидерландах. Тогда вооруженные отряды испанского войска, выполняя карательную миссию, во главе с католическим фанатиком Альбой «огнём и мечом» прошлись по территории своей северной колонии, пытаясь подавить народное восстание. В такой способ Испанией была сделана попытка истребить зарождавшееся там протестантство. По тем провинциям, где прошли испанцы, оставалась обожженная земля и груды трупов, исчисляемые десятками тысяч.
Король Испании Филипп II, будучи ярым католиком заявлял: «Я скорее пожертвую ста тысячами жизней, чем перестану преследовать еретиков!». В жутком страхе и безысходности погрязла страна. Под таким неимоверно жутким впечатлением от происходящих событий Питер Брейгель создал примерно в 1562 году одно из самых зловещих и одновременно самых потрясающих своих творений - «Триумф смерти». Без малого пять веков это полотно мастера производит неизгладимое впечатление на публику и заставляет еще раз задуматься о неизбежности смертного одра.
«Триумф смерти»
Питер Брейгель Старший - «Триумф смерти». (1562). Дерево,масло 117х162 Музей Прадо,Мадрид.
На своей картине художник создал жуткий «панегирик» Смерти. Впервые, увидев это грандиозное по своему содержанию полотно, получаешь немалое потрясение. Нечто непонятное и зловещее открывается взору: множество скелетов и черепов, уже умерших и бьющихся в агонии людей, растерзанных и готовящихся к казни, а также пирствующих и пытающихся оказывать сопротивление.
И лишь, разглядывая это невообразимое творение рук человеческих, сантиметр за сантиметром можно проникнуться и понять то, что замыслил автор и, что он хотел донести до сознания современников и потомков.
«Триумф смерти». Фрагмент.
Перед зрителем открывается огромный панорамный вид чудовищного ландшафта, напоминающего выжженную пустыню, где бесплодная земля - в зареве пожаров усеяна столбами с колесами пыток и виселицами. А на самой линии горизонта виднеется обмелевшее море с тонущими кораблями. Высокая же линия горизонта дала возможность художнику с размахом развернуть зловещую картину того, что творится ниже - на земле.
«Триумф смерти». Фрагмент.
Выгоревшая пустыня повсюду заполнена в изобилии различными сооружениями для пыток и казней. Их активно используют воины смерти для истребления своих жертв.
«Триумф смерти». Фрагмент.
Огромный символический и композиционный смысл несет сама Смерть, объединяющая все происходящее вокруг себя. Как видим, на картине Смерть - это образ скелета с косой, лихо скачущего на костлявой лошади прямо в гущу событий. Всадник апокалипсиса ведет за собой полчища своего войска. Он триумфует, видя как разворачивается «пляска смерти».
«Триумф смерти». Фрагмент.
Полчища скелетов, прикрываясь крышками гробов, словно щитами, создали заслон для толпы, которую загоняет Смерть в огромный распахнутый гроб, чем-то похожий на мышеловку. Никому от нее не уйти, она всех перекосит своей косой - королей, и кардиналов, карточных шулеров и купцов, крестьян и рыцарей, женщин и детей. Она ни перед кем и ни перед чем не остановится.
«Триумф смерти». Фрагмент.
Смерть настигает героев картины всюду: в массовом побоище и поединке, за работой, за трапезой и даже на любовном свидании. От неё нигде нельзя укрыться, от неё нет спасения. Она – вездесуща. Буквально каждый предстает перед лицом Смерти бессильной песчинкой в воронке смерча, куда рано или поздно будет затянут. Все начинают понимать, что гибель ожидает всех, невзирая на статус и положение.
«Триумф смерти». Фрагмент.
В левой нижней части полотна художник написал лежащую фигуру в королевской мантии. Монарх явно уже в агонии - его время сочтено. Смерть уже заглянула ему в глаза и теперь ее волнует лишь лежащее рядом с королем золото. Она-то точно знает, какой ценой оно было добыто.
«Триумф смерти». Фрагмент.
На полотне также можно увидеть несколько смельчаков пытающихся оказать сопротивление ратникам Смерти, но все тщетно - их минуты сочтены. Хотя в правом нижнем углу еще теплится жизнь: здесь накрытый стол, окруженный пирующими и парочка влюбленных, которые музицируя, любезничают. Но шут, уже завидев что-то неладное, пытается спрятаться под стол, а один смельчак схватился за меч. Однако совершенно ясно, что мгновение - и все обречены на гибель.
«Триумф смерти». Фрагмент.
Жутковатое зрелище усиливает телега с черепами, которую влачит костлявая кляча, управляемая скелетом.
В «Триумфе Смерти» внимание зрителя привлекает еще один немаловажный момент: в центре левой части полотна, одетые в белые тоги мертвецы, собрали свое судилище. Стоя на высокой трибуне рядом с крестом, трубят в трубы и собираются что-то провозгласить. Знатоки истории в этом находят прямой намек на трибунал Святейшей инквизиции. Хотя во время создания картины испанские цензоры так и не смогли придраться к творению художника: мотив полотна был дозволенный в христианском мире, и, к тому же, довольно распространенный. К счастью, Брейгелю нередко удавалось создавать очень откровенные работы с очень актуальным смыслом, скрытым под традиционными сюжетными мотивами.
«Триумф смерти». Фрагмент.
При более внимательном рассмотрении деталей, открывается одно удивительное обстоятельство: казалось бы, десятки сотен скелетов и столько же черепов совершенно одинаковых, но автор умудрился написать так эти образы, что можно увидеть их четкую мимику. Они то подмигивают, то скалятся, то дьявольски насмехаются, а то, злобно, с угрозой смотрят провалами своих глазниц. Эти детали художник передал потрясающе, и это говорит о величайшем его мастерстве.
К слову, многое в своем творчестве Брейгель взял от своего соотечественника и предшественника Иеронима Босха - нидерландского живописца эпохи Северного Возрождения.
Так, путем иносказаний и метаморфоз мастер выразил свой протест против происходящего у него на родине, и в такой способ он попытался донести до потомков ужасную правду об увиденном и пережитом.
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