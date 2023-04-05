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Недорогой укрывной материал

Когда подходит сезон работ на участке, ценник на укрывной материал резко подскакивает в садовых магазинах. Конечно, это сильно бьёт по карману каждого садовода и огородника. Чтобы сэкономить, зайдите лучше в строительный магазин!

Недорогой укрывной материал

Ценник на укрывной материал в садовых и строительных магазинах разнится до 50 руб. за 1 м.

Недорогой укрывной материал

С учётом того, как много укрывного материала нужно закупить, экономия выйдет существенная — около 1500-2000 рублей. Попробуйте сравнить цены на укрывные материалы в своих садовых и строительных магазинах в сезон, чтобы убедиться!

Недорогой укрывной материал
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Укрывной материалсоветы

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