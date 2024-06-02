10 изобретений викингов, которые могут многое рассказать об их жизни и истории.
Сегодня о викингах чаще вспоминают как о жестоких варварах-налётчиках, которые сеяли смерть и порабощали оставшихся в живых после их набегов. И мало кто вспоминает о том, что викинги были талантливыми инженерами, изобретения которых давали им значимые преимущества в военном деле, в торговле, в судоходстве и других занятиях.
1. Боевой топор
Боевой топор викингов.
Хотя ранние боевые топоры викингов были просто инструментами, используемыми для рубки деревьев, они изменились на протяжении многих лет и стали уникальным оружием среди средневековых воинов. Лезвие топора стало больше и шире. К нижнему концу лезвия добавили крюк. В битве этот крюк можно было использовать, чтобы поймать врага за ногу или край его щита. Ручка топора стала длиннее, позволяя викингам ударять своих врагов с большего расстояния. Это было хорошо сбалансированное оружие, простое в использовании и эффективное в нанесении ран или убийстве врагов. Хотя в некоторых рассказах о викингах встречаются сцены, в которых топоры используются в качестве метательного оружия, такая тактика редко использовалась в битве.
2. Расческа
Расчёска из могилы викинга.
Большинство изобретений и нововведений викингов были связаны с военными кампаниями и набегами — большую часть времени они занимались судостроением, строительством укреплений, боевыми практиками и т. д. Несмотря на свою склонность к ведению партизанской войны, кажется, что викинги были довольно придирчивы к своей внешности. Когда они отплывали в очередной набег, то брали с собой гребни, которые они создавали из оленьих рогов.
«Можно было бы ожидать, что это будут чисто утилитарные объекты, но в некоторых случаях гребни были великолепно украшены», - сказал археолог Стив Эшби. Он добавил, что гребни были изготовлены из того же материала, что и специальные инструменты, такие как полировальные машины, пилы и рашпили. Для викингов внешний вид был важным аспектом их идентичности. Расчески даже часто клали в могилу воинам.
3. Киль
Так выглядел киль корабля викингов.
В качестве основы для самых ранних кораблей викингов послужили римские и кельтские конструкции, которые плавали с помощью весел. Но в неспокойных водах северных морей такие корабли имели тенденцию к опрокидыванию. Они также были медленными, поэтому плавали обычно на небольшое расстояние и вдоль берега. В восьмом веке изобретение викингов произвело настоящую революцию в судостроении и морских путешествиях. Речь идет о киле, благодаря которому корабли викингов стали гораздо более устойчивыми и мореходными. Также благодаря килю появилась возможность устанавливать мачту.
Вместо того, чтобы полагаться на гребцов, судно теперь могло двигаться с помощью паруса. Теперь викинги больше не ограничивались короткими набегами вдоль берега. Они могли брать с собой груз еды, древесины и животных и плавать на расстояние до 4400 километров в Атлантическом океане.
4. Драккар
Знаменитые даккары викингов.
Чудо кораблестроения, знаменитый драккар, был беспрецедентным в средневековом мире. Викинги пользовались преимуществами в битвах, торговле и разведке благодаря гибким, прочным конструкциям своих кораблей и их способности плавать, пользуясь силой ветра. Доктор Уильям Шорт, специализирующийся на истории и культуре викингов, отметил, что небольшая посадка их кораблей позволяли плавать на мелководье. Таким образом, они могли путешествовать по рекам и «нападать на поселения в тех местах, где никто не ожидал появления океанического корабля».
Из своих домов в Скандинавии викинги путешествовали на запад, вплоть до Вилланда (Ньюфаундленда), на восток, до Руси и на юго-восток до Византийской империи. В отличие от других кораблей того времени, корабли викингов также были удивительно гибкими. Как отмечает Уильям Шорт, «драккары фактически изгибались под натиском волн, а не разламывались». Подобный гибкий дизайн их кораблей был еще одной характеристикой, которая позволяла викингам плавать в открытом море, несмотря на бурные волны.
5. Магнитный компас
Магнитный компас викингов.
Используя минеральный магнетит, который встречается по всей Скандинавии, викинги изобрели один из первых магнитных компасов. Единственной другой культурой, которая изобрела такой компас, возможно, даже раньше, чем викинги, были китайцы. Только когда другие европейцы начали торговать с Китаем, они могли купить магнитные компасы в Поднебесной. А до этого в течение 500 лет только викинги использовали этот инструмент, сохраняя его существование в секрете.
Используя свои компасы, викинги могли плавать через Атлантический океан, несмотря на частые густые туманы. Ни викинги, ни большинство других средневековых моряков не смогли определить долготу, но викинги были искусны в расчете широты. Они знали, что Солнце при рассвете появляется на востоке, а заходит оно на западе. Это знание позволило им использовать свои магнитные компасы в навигации.
6. Щит
Щиты викингов.
Щит викингов не был похож ни на другой средневековый щит. Его размеры были 75-90 сантиметров. Используемый в качестве защиты в бою, щит также защищал викингов от ветров и волн во время их морских путешествий. Плоская часть щита была сделана из семи или восьми досок (обычно, из древесины ели, ольхи или тополя).
Эти доски были легкими и гибкими. Что интересно, вместо того, чтобы напрямую соединяться друг с другом, доски, вероятно, соединялись крепежными изделиями или же и вовсе склеивались. Тонкая, гибкая древесина щита уменьшала вероятность того, что он будет разбит ударами оружия противника. Дерево поглощало силу удара, а волокна гибкой древесины часто приводили к тому, что меч и вовсе застревал в щите. Это помогло блокировать удары. Воины викингов также часто выстраивали сплошную оборонительную «стену щитов» против лучников.
7. Лыжи в западном стиле
Лыжи времён викингов.
Когда викинги не были заняты набегами, грабежами, изнасилованиями и убийствами, они находили время, чтобы стать на лыжи. Хотя русские и китайцы, возможно, изобрели лыжи до того, как викинги сделали это, норманны — создатели катания на лыжах в западном стиле. Слово «лыжи» происходит от древнескандинавского «skio». В средние века скандинавские охотники, фермеры и воины часто использовали лыжи. В Норвегии войска в XVIII веке участвовали в соревновательных лыжных матчах. В 1700-е годы швейцарские солдаты также тренировались и соревновались на лыжах. Эти события были вдохновлены традициями викингов использовать лыжи для рекреационных и транспортных целей. Если посмотреть на скандинавскую мифологию, то даже норвежские боги катались на лыжах и ходили на снегоступах.
8. Солнечный компас
Солнечный компас викингов.
Солнечный компас викингов был простым, но изобретательным навигационным устройством, которое позволяло им плавать на большие расстояния. Солнечный компас состоял из колышка, гномона, вставленного через отверстие в центре круглой, деревянной или тальнохлоритной плашки, плиты, известной как «доска солнечной тени». Плашку устанавливали горизонтально, чтобы гномон стоял вертикально. Тень гномона падала на доску, ее положение отмечали точкой, и этот процесс повторялся каждый час от восхода до заката. Затем точки соединяли кривой линией, по которой и определяли положение корабля в пространстве.
9. Солнечный камень
Кристалл кальцита (он же исландский шпат).
Кристалл кальцита (он же исландский шпат) был найден среди обломков военного корабля, известного как корабль Олдерни. Судно затонуло в 1592 году возле Нормандских островов. Расположение кристалла предполагает, что оно могло использоваться как навигационное устройство. Хотя при раскопках мест, где жили викинги, ранее не находили никаких кристаллов кальцита, недавно был обнаружен фрагмент одного из них. Два открытия - фрагмент и кристалл Олдерни - представляют собой первое доказательство того, что легендарный солнечный камень викингов, возможно, действительно существовал. Благодаря своей форме кристалл удваивает изображение путем изгиба или поляризации солнечного света. Удерживая солнечный камень так, чтобы изображения сливались вместе, навигатор мог определить направление восток-запад даже в сильном тумане, в облачных условиях или после того, как Солнце опустилось за горизонт. Подобные инструменты позволяли викингам плавать в любую погоду и при благоприятных и неблагоприятных условиях.
10. Палатка
Палатка викингов была простой и практичной.
Палатка викингов была простой и практичной. Рамы для таких палаток были обнаружены на погребальных кораблей викингов девятого века в норвежских Гокстаде, Сандаре, Сандефьорде и Вестфолле. Пара скрещенных балок вставлялись в два конца квадратной деревянной платформы. Затем на каждую пару балок около их вершины устанавливали шест, на который укладывали прямоугольный кусок материала длиной 5 метров и шириной длиной 4 метра (его концы крепили к двум другим сторонам платформы). Тент высотой 3 метра можно было установить всего за несколько минут, и он предоставил викингам сухое убежище с деревянным полом.
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