Родившая 20-го ребенка мать, поделилась секретами, как организовала быт огромной семьи

Семья Рэдфордов.
Когда семья Рэдфордов появилась на утреннем шоу британского канала, зрителей поразило не только количество детей - а их у семьи 20! - но и то, как хорошо воспитаны дети. Несмотря на необычную обстановку, дети не плакали, не капризничали: кто постарше, просто сидел, слушал и участвовал в разговоре, а младшие игрались, не требуя к себе внимания, или довольствуясь вниманием своих старших братьев и сестер.
Семья живет в старом особняке, и они очень гордятся, что не прибегали к помощи кредитов или займов при его покупке.
Двадцать детей - это определенно много, и семья Сью и Ноэля Рэдфордов с этим полностью соглашается. "Пожалуй, наш малыш Арчи будет последним," - говорит Сью. Сью сейчас 42 года, а Ноэлю 46, вместе они руководят небольшой пекарней, живут в большом викторианском особняке, который купили без займа и кредитов - чем очень гордятся, и воспитывают своих детей.
Семья Рэдфордов на утреннем шоу в Британии.
Самому старшему ребенку Рэдфордов уже 28, а младшему всего три месяца. Более того, одна из старших дочерей Рэдфордов тоже уже является мамой, так что они ко всему прочему уже являются бабушкой и дедушкой. Тот факт, что семья не жалуется на тяготы или финансовые трудности, что дети так хорошо воспитаны и ухожены, заставил ахнуть буквально всю страну. "О боже, мне теперь даже как-то неудобно жаловаться на моего единственного сына," - написала одна женщина после просмотра передачи про семью Рэдфордов.
Зрители были поражены, как хорошо вели себя дети во время съемок.
Надо заметить, что и сами родители Сью и Ноэль не выглядят замученными - они признаются, что не взваливают все рутинные тяготы на себя, а делят обязанности по дому и воспитанию со своими старшими детьми.становилось только лучше. Мое тело просто возвращалось в прежнее состояние, особенно после того, как мне приходилось сразу после родов бегать за своими детьми - это лучшая физическая нагрузка, поверьте."
Сью и Ноэль и их двадцать детей.
Сейчас семья уверяет, что трехмесячный Арчи будет их последним ребенком, и они остановятся на "красивом круглом числе". Среди всех детей нет ни одной пары близнецов или двойняшек. Сью родила первого ребенка, когда ей было всего 14 лет. Пожениться с Ноэлем они смогли только когда ей исполнилось 16, и уже на следующий год она родила своего второго ребенка - дочку Софи. В число своих 20 детей Сью и Ноэль засчитывают также неродившегося сына Арчи - беременность оборвалась очень внезапно, и это стало большим ударом для обоих.
1. Люк 16 лет, 2. Хлоя 22 года, 3. Милли 16 лет, 4. Кэйти 14 лет, 5. Крис, 28 лет, 6. Софи 23 года, 7. Хелли два года,8. Даниэль 18 лет, 9. Элли 12 лет, 10.Фиби 13 мес., 11. новорожденный Арчи, 12. Джош 10 лет, 13.Джек 20 лет, 14.Эйми 11 лет, 15. Тилли 7 лет, 16. Макс 8 лет, 17. Каспер 4 года, 18. Оскар пять лет, 19. Джеймс 13 лет.
При всем при этом, семья Рэдфордов не живет на пособия (они получают только стандартные пособия на детей до их совершеннолетия), а работает в пекарне и старается обеспечить семью всем необходимым. Встают оба родителя очень рано, первым делом едут в пекарню, пока дети еще спят, потом возвращаются в 7.45 домой, помогают детям завтракать, часть самостоятельно отправляется в школу или университет, а малышей мама с папой развозят по садам и яслям. Завтракать при этом приходится в две смены. Сью остается дома с тремя младшими, одного из которых после обеда отправляет в ясли - потихоньку приучают его быть без родителей.
На праздники Рэдфордов покупают детям подарки - в их бюджет заложено около 100 фунтов на подарок по случаю дня рождения ребенка и немного больше на Рождество. Помимо этого, семья каждый год ездит отдыхать. И они ни на что не жалуются - они просто рады и счастливы, что у них так много детей, и все дети такие хорошие.
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