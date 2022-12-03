Секреты отращивания длинных волос

8 секретов ухода за длинными волосами, которые следует знать каждой
Как бы ни менялась мода, стандарты красоты и скоротечные тренды, многие женщины всё равно будут мечтать о длинных густых волосах. Есть в косе до пояса что-то архетипично прекрасное. Благо, как гласит народная мудрость, волосы – не зубы, отрастут. Но на пути к желаемой длине всегда возникают препятствия. Во-первых, время, а, во-вторых, неправильно подобранный уход. А потому запасаемся терпением и скорее запоминаем жизненно важные секреты длинных и здоровых волос.
Мечтаете отрастить длинные волосы? Тогда важно помнить, что сама по себе длинна – это только половина желанного. В идеале, волосы должны бы ещё и выглядеть здоровыми. А потому необходимо правильно за ними ухаживать. И начать можно с применения на практике вот этих базовых правил ухода. Прислушайтесь к ним – и волосы наверняка скажут вам «спасибо».
1. Подстригайте кончики
Жалко, но необходимо
Понимаем: этот совет точно придётся не по душе всем, кто мечтает поскорее отрастить гриву до копчика. Но регулярный визит к парикмахеру может позитивно повлиять на ситуацию. По крайней мере, теоретически. Ведь корням волос не придётся тратить усилия и драгоценные питательные вещества на «прокорм» уже омертвевших кончиков. Так что процесс роста пойдёт быстрее. А на практике, волосы точно будут выглядеть куда аккуратнее. Тем более, посещать салон нет смысла чаще, чем раз в 10-12 недель.
2. Не допускайте узлов
Хорошая расчёска решает многие проблемы волос
Узлы – извечный враг всех длинноволосых. Особенно, окрашенных. Особенно, осенью-зимой в период шарфов и высоких воротников. И дело не только в эстетической стороне вопроса: мелкие узелки зачастую невозможно распутать, не повредив или не оборвав волосы. Так что лучше их просто не допускать. А для этого ежедневно тщательно расчёсывайтесь «правильной» щёткой. В идеале, с комбинированной щетиной (натуральная + нейлон). Такая расчёска способствует дополнительному увлажнению волос, распределяя естественные жиры (не кривитесь, это норма) от корней по всей длине. Хотя модные расчёски «детанглеры», вроде популярной Tangle Teezer тоже могут стать удачным выбором.
3. Расчёсывайтесь аккуратно
Старайтесь не расчёсывать мокрые волосы
Длинные волосы зачастую отличаются пористой и, как следствие, хрупкой структурой. А потому расчёсывать их нужно с особой осторожностью. К примеру, стилисты настоятельно рекомендуют держать расчёску как можно дальше от мокрых волос. Эта процедура гарантировано растягивает и рвёт их. Но если без укладки влажной шевелюры она высыхает в совершенно неприглядную причёску, тогда, хотя бы, выбирайте путь наименьшего вреда. Используйте гребень с широко расположенными зубьями, начинайте прочёсывать с самых кончиков, разделив волосы на секции, и обязательно используйте спрей-кондиционер, облегчающий расчёсывание. Но лучше подождите, пока высохнут.
4. Заботьтесь о кончиках
Масло или флюид для кончиков – мастхэв каждой девушки
Чем длиннее волосы, тем больше вероятность заработать секущиеся и ломкие кончики. Ведь длинным косам так часто не хватает питания. А потому обязательно и регулярно используйте флюид, масло или сыворотку для кончиков. И не забывайте периодически подстригать их.
5. Не мойте голову слишком часто
Даже хороший шампунь может сушить волосы
Нет, мы не призываем вас пополнять ряды сальноволосых. Но, хотя бы, отучить гриву от ежедневной «стирки» придётся. Ведь даже самый щадящий шампунь сушит волосы. А очищая «до скрипа» кожу головы вы, тем самым, её пересушиваете. Что приводит ещё к большей жирности. Так же длинноволосым стоит помнить, что не следует намыливать шампунем кончики. Также во избежание пересушивания. Наносите средство только на корни, хорошо массируйте и смывайте умеренно тёплой водой. Ополаскивания в конце будет достаточно, чтобы концы волос были чистыми.
6. Не забывайте о кондиционере
Кондиционер смягчит даже жёсткие окрашенные волосы
Это доступное средство способно здорово смягчить волосы и буквально спасти их от обезвоживания. Тем более, кондиционер не следует держать на волосах слишком долго.
7. SPA для волос раз в неделю
Балуйте свои волосы масками и маслами хотя бы раз в неделю
Нет-нет, не стоит тратить деньги на салоны или записываться на экзотические процедуры. Побаловать свои волосы, а заодно и заметно улучшить их состояние, можно прямо дома. И без голливудских капиталовложений. Достаточно раз в неделю делать глубоко питательную маску (желательно, профессиональную) или же полностью, от корней до кончиков помазывать локоны подогретым кокосовым маслом и оставлять хотя бы на несколько часов. Напитанные полезными веществами корни = быстрый рост здоровых волос.
8. Не перетягивайте
На каждый день выбирайте свободные объёмные причёски
Хотите, чтобы волосы росли быстрее, а выпадали чуть меньше? Не злоупотребляйте тугими причёсками. Плотные «хвосты» или гладко зачёсанные «пучки» смотрятся аккуратно, но снижают прилив крови (а с ней и питательных веществ) к корням, что негативно сказывается на их росте. Так что, если любите собранные волосы, на каждый день отдайте предпочтение элегантно-небрежным объёмным косами мягким, не тугим резинкам. Тем более, идей причёсок можно отыскать – целый океан.
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