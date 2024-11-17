Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Человек перегораживает реки уже несколько тысяч лет: первые дамбы появились на Ближнем Востоке, с маленьких стен, а сейчас высота самой выдающейся в мире дамбы — гидроэлектростанции «Цзиньпин-1» в Китае — составляет 305 м. Самая большая из российских — Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей, 242 м.







На фото: Граница Бразилии и Парагвая



Дамбы необходимы для того, чтобы создавать крупнейшие хранилища пресной воды для питья и орошения земель, предотвращать наводнения и стихийные катастрофы в местах, где есть риск подтоплений, а также генерировать электричество.

Так, мощности одной из крупнейших ГЭС — «Итайпу» на границе Бразилии и Парагвая — хватит для того, чтобы одновременно зажечь 120 млн лампочек.По дамбам, на строительство которых подчас уходили годы, нередко прокладывают автомобильные дороги . А еще это одни из лучших видовых точек планеты. Так, знаменитая дамба Гувера в США ежегодно принимает до 9 млн туристов.Они же сами и объекты съемок. В нашей подборке — самые красивые дамбы мира.РоссияНевада, СШААвстрияКитайНевада, СШАЯпонские Альпы, ЯпонияРоссияЛесото, Южная АфрикаГраница Бразилии и ПарагваяГрузияШвейцарияПортугалияТаиландСеверный Рейн-Вестфалия , ГерманияТаиландМиссури, СШАПортугалияКитайГраница Швейцарии и ФранцииЕгипетБразилияРоссияАвстрияШвейцарияГрузияНевада, СШАЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)