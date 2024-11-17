Стильный «Лодочный дом», получивший несколько архитектурных премий

Стильный «Лодочный дом» с неожиданной планировкой и с идиллическим окружением прибрежной зоны. | Фото: divisare.com.

План-чертеж дома, похожего на перевернутый рыбацкий баркас. | Фото: bustler.net.

Поэтажная планировка «Лодочного дома».

Изогнутая конструкция визуально уменьшает объем архитектурного объекта. | Фото: magazindomov.ru.

«Дно баркаса» образует стены и крышу загородного дома.

Восточный торец «Лодочного дома». | Фото: architonic.com.

Западный фасад гостевого дома полностью остеклен (The Boat house). | Фото: magazindomov.ru.

Двухуровневое расположение частей The Boat house позволило обустроить две входные террасы. | Фото: architectsjournal.co.uk.

Стеклянный фасад позволяет наполнить внутреннее пространство солнечным светом.

Центральная часть, не ограниченная потолком, позволила создать особенный интерьер «Лодочного дома». | Фото: architonic.com.

Открытая планировка центральной части гостевого дома. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk.

Необработанный бетон – брутальный акцент интерьера The Boat house. | Фото: architectsjournal.co.uk.

Лестница, соединяющая все три уровня и подуровни, изготовлена из бетона. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk.

Дерево «окутывает» большую часть внутреннего пространства «Лодочного дома».

Гостиная на верхнем уровне может похвастаться превосходным обзором. | Фото: hostunusual.com.

Спальные комнаты в «Лодочном доме».

Одна из ванных комнат в гостевой резиденции The Boat house. | Фото: architectsjournal.co.uk.

The Boat house готов принимать гостей круглый год.