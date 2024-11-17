Стильный «Лодочный дом», получивший несколько архитектурных премий

Когда за дело берется профессионал, то строительство загородной резиденции для своей семьи становится приятным событием и для домочадцев, и для окружающих. А все потому, что оригинальная резиденция является архитектурным шедевром, привлекающим к себе внимание. Как «Лодочный дом», например, построенный в приморском городе Блэкпул, в английском графстве Ланкашир, архитектором и девелопером Роджером Зоголовичем.
Стильный «Лодочный дом» с неожиданной планировкой и с идиллическим окружением прибрежной зоны. | Фото: divisare.com.
История удивительного загородного дома, ставшего победителем сразу в двух престижных Премиях – Стивена Лоуренса (присуждается лучшим реализованным британским проектам с бюджетом менее 1 млн фунтов стерлингов или 1,3 млн дол.) и отраслевого конкурса Стирлинга, началась с покупки исторического поместья в природной зоне пригорода Блэкпул, что в английском графстве Ланкашир, архитектором и девелопером Роджером Зоголовичем. Модернистская вилла, построенная в 1930-х гг. и внесенная в Реестр исторического наследия, наравне в роскошным природным ландшафтом и побережьем Ирландского моря стала вдохновением для нового проекта.
План-чертеж дома, похожего на перевернутый рыбацкий баркас. | Фото: bustler.net.
Поэтажная планировка «Лодочного дома».
Интересный факт: Построенная местным бизнесменом Калленом загородная резиденция, стала ярким напоминанием о незабываемых минутах для любителя морских путешествий, причем в прямом смысле слова. Местному бизнесмену настолько нравилось путешествовать на круизном лайнере SS Mauritania, что он приобрел ...салон второго класса и сделал его основой своего дома. Располагаясь в центре загородной резиденции, часть лайнера служила общим жилым пространством, а вот спальни, похожие на каюты, были пристроены вокруг круглой галереи, находящейся на верхнем уровне.
Изогнутая конструкция визуально уменьшает объем архитектурного объекта. | Фото: magazindomov.ru.
Новый владелец, который сам прекрасно разбирается в архитектуре, решил не просто сохранить старую виллу, он занялся проектированием собственной резиденции. По его задумке, современная резиденция должна была поддерживать общую тематику и стать полноценным морским компаньоном. Только в этой версии, получившей говорящее название The Boat house («Лодочный дом»), обошлось без полноразмерных элементов огромного судна.
«Дно баркаса» образует стены и крышу загородного дома.
Дом спроектирован как две половины корпуса перевернутой лодки, которая должна была стать идеальным укрытием для большой семьи или гостевым домом. Одна часть «баркаса» расположена чуть выше, следуя за ступенчатым участком, из-за чего дом получился разноуровневым и разделенным пополам. А вот двойной изгиб в структуре здания, спроектирован не только для того, чтобы быть похожим на морское судно, благодаря ему получилось создать более объемное и интригующее строение, выбивающееся из типичной застройки улицы, на которой оно расположено.
Восточный торец «Лодочного дома». | Фото: architonic.com.
Стоит отметить, что процесс строительства значительно затянулся, поскольку требовалась грамотная интеграция в участок на побережье, щедро покрытый вековыми соснами. Это обстоятельство повлияло и на форму здания, и на выбор структуры фундамента, который не должен был повредить корни растений. Пришлось аккуратно укреплять склон и заливать бетонную площадку, которая стала своеобразной авансценой, выступающей в качестве центрального структурного стержня дома. Ее оказалось достаточно для установки и закрепления деревянного каркаса, образующего основную конструкцию стен и крыши, покрытых характерным «панцирем» черного цвета.
Западный фасад гостевого дома полностью остеклен (The Boat house). | Фото: magazindomov.ru.
Каркас состоит из массивных портальных балок, изготовленных из пихты Дугласа, ну а в качестве основного материала покрытия служили доски лиственницы, собранные в панели и закрепленные поэтапно блоками. Этими работами занималась компания The Timber Frame Company, специализирующаяся на изготовлении качественных деревянных каркасов и использующая в своей работе новейшие методы проектирования, 3D-моделирования и станки с ЧПУ, которые позволяют кроить и резать древесину с максимальной точностью.
Двухуровневое расположение частей The Boat house позволило обустроить две входные террасы. | Фото: architectsjournal.co.uk.
Стеклянный фасад позволяет наполнить внутреннее пространство солнечным светом.
Предопределила расположение глухих покатых стен (с юга и севера), являющихся заодно и крышей, четкая ориентация дома на участке. С одной стороны, закрытая плоскость спасает от пронизывающих северных ветров, с другой – от палящих лучей солнца, что немаловажно для тех, кто мечтает об энергоэффективном доме выходного дня. Плюс ко всему эти стороны направлены на соседские участки, так что беспокоиться по поводу любопытствующих взглядов точно не приходится.
Центральная часть, не ограниченная потолком, позволила создать особенный интерьер «Лодочного дома». | Фото: architonic.com.
Открытая планировка центральной части гостевого дома. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk.
Масштабное остекление максимально охватило лишь западный торец дома, повернутый в сторону залива Пул и бескрайних далей Ирландского моря. С восточной же стороны на всей плоскости торца разбросаны небольшие окна, открывающие идиллические виды на лесную опушку, цветущие поляны и сосновый бор. Кстати сказать, все стеклопакеты несмотря на правильное расположение дома имеют инновационное теплоизоляционное покрытие, что вносит свой вклад в поддержание комфортной температуры без использования электроприборов.
Необработанный бетон – брутальный акцент интерьера The Boat house. | Фото: architectsjournal.co.uk.
Лестница, соединяющая все три уровня и подуровни, изготовлена из бетона. | Фото: ajbuildingslibrary.co.uk.
Если говорить об отделке внутреннего пространства, то здесь использовались: необработанный бетон, древесина, энкаустическая плитка (запеченная при высоких температурах цветная глина) и сталь. Из-за обилия деревянных панелей на стенах и потолке, внутреннее пространство кажется окутанным деревом, что помогает поддерживать теплую и уютную атмосферу, дополненную более чем приятными тактильными ощущениями. Дерево заодно смягчает брутальность необработанного бетона, который можно увидеть на несущих конструкциях и лестничном марше.
Дерево «окутывает» большую часть внутреннего пространства «Лодочного дома».
Благодаря же застекленному торцу и окнам на восточном фасаде в каждый уголок любой из изолированных от общего пространства комнат в изобилии попадает солнечный свет. Так же они позволяют размыть границы между внутренним пространством и живописным окружением. При этом на нижних уровнях двух частей дома установлены раздвижные двери, которые соединяют гостиную и столовую с садом и большой террасой. Они создают ощущение нахождения на палубе морского судна.
Гостиная на верхнем уровне может похвастаться превосходным обзором. | Фото: hostunusual.com.
Спальные комнаты в «Лодочном доме».
Замечательная серия пространств распределялась в морской манере – спальни с двух сторон «обнимают» общую жилую зону, где можно отдохнуть, пообщаться, приготовить еду, насладиться кулинарными шедеврами и даже уединиться, ведь площадь здания позволяет домочадцам рассредоточиться так, что у каждого будет укромный уголок.
Одна из ванных комнат в гостевой резиденции The Boat house. | Фото: architectsjournal.co.uk.
The Boat house готов принимать гостей круглый год.
По сведениям редакции Novate.ru, проект «Лодочного дома», задумывался как гостевое пространство, которое можно было бы сдавать в аренду или приглашать друзей/родственников на выходные. Несмотря на то, что владелец не панировал в нем жить, он активно участвовал в проектировании, разработке дизайна, не пуская процесс на самотек. Также Роджер Зоголович контролировал все процессы сборки и установки конструкции, участвовал в выборе материалов и различных комплектующих, чтобы быть на 100% уверенным в надежности дома, ведь обилие дерева делает его уязвимым при несоблюдении технологий строительства.
